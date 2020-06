Cyberpunk 2077 lleva el trazado de rayos a otro nivel

CD Projekt RED publicó ayer nuevas escenas de juego real de Cyberpunk 2077, un juego que está llamado a convertirse en todo un referente a nivel técnico, gracias a su excelente factura técnica y a la integración de trazado de rayos aplicado a tres puntos clave: sombras, iluminación y reflejos.

Como sabrán nuestros lectores habituales todos los juegos que han llegado al mercado haciendo uso del trazado de rayos se han limitado a aplicarlo a un elemento concreto. Por ejemplo, Shadow of the Tomb Raider utiliza sombras generadas por trazado de rayos, Battlefield V lo aplica a los reflejos, Metro Exodus a la iluminación y Call of Duty Modern Warfare 2019 lo aplica a la oclusión ambiental y las sombras.

Aplicar el trazado de rayos a la iluminación, las sombras y los reflejos resultaba, en teoría, inviable por el enorme consumo de recursos que había que asumir para poder mover la carga de trabajo que esto representaba. Con esto en mente podemos entender lo interesante que resulta descubrir que CD Projekt RED ha sido capaz de aplicar un trazado de rayos «pleno» en Cyberpunk 2077. ¿Quieres saber más? Pues sigue leyendo, así es como ha integrado el estudio polaco el trazado de rayos en Cyberpunk 2077:

Oclusión ambiental generada por trazado de rayos

Como sabrán muchos de nuestros lectores la oclusión ambiental es una técnica de sombreado y renderizado que se utiliza para calcular cómo se exponen todos los puntos de una escena a la iluminación ambiental. Esos cálculos permiten la renderización de nuevas sombras de oclusión que aportan realismo a los objetos y oscurecen de forma natural superficies, objetos y otros elementos del juego.

Su función es, principalmente, mejorar la inmersión y el realismo. Pues bien, en Cyberpunk 2077 la oclusión ambiental con trazado de rayos permite utilizar usar luces locales para crear un resultado mucho más realista, generando sombras donde antes no había nada y siempre desde esa perspectiva realista. Obviamente esto mejora en gran medida la calidad del efecto de oclusión ambiental.

Iluminación difusa generada por trazado de rayos

Es una técnica que permite capturar la luminosidad del cielo y la iluminación que se emite desde varias superficies, un trabajo prácticamente imposible si nos limitados a los sistemas de renderizado tradicionales.

Al activar esta opción veremos como todos los objetos y las superficies iluminadas, incluyendo desde las clásicas fuentes de luz estáticas hasta los carteles en movimiento, iluminarán sus alrededores de una manera natural y realista. Impresionante, pero esto no es todo, ya que el Sol y la Luna también iluminarán de forma realista Night City.

Reflejos generados por trazado de rayos

Los reflejos con trazado de rayos que veremos en Cyberpunk 2077 se aplicarán en todas las superficies, lo que significa que tendrán una extensión enorme para conseguir reflejos realistas incluso con una distancia de visión elevada.

Esos reflejos realistas estarán presentes en superficies y objetos opacos y transparentes, y simularán de manera precisa la forma en que la luz se refleja en superficies satinadas y metálicas, trazando un único rebote de rayos reflejados contra la escena.

A diferencia de las técnicas tradicionales, que solo reflejan el contenido de la pantalla, los reflejos generados mediante trazado de rayos incorporan toda la escena alrededor del personaje y pueden, incluso, representar objetos fuera de la vista de la cámara o que han alejado de la misma. Además de esto, los reflejos con trazado de rayos presentan una calidad y una fidelidad de imagen superior.

Sombras generadas por trazado de rayos

No son lo mismo que la oclusión ambiental, como hemos podido deducir por la descripción que hemos hecho en el primer apartado.

El trazado de rayos permite crear sombras perfectas a nivel de píxel y permite superar las limitaciones tradicionales que establece el mapeado de sombras tradicional. En Cyberpunk 2077 las sombras direccionales de Sol y la luz de la Luna se añaden al juego en función de la fuerza de la luz, la difusión de esta a través de nubes y otros factores ambientales, consiguiendo un efecto altamente realista.

Cyberpunk 2077 y la importancia del DLSS 2.0

La implementación del trazado de rayos que ha hecho CD Projekt RED en Cyberpunk 2077 es simplemente impresionante, ¿pero cómo ha sido capaz de alcanzar ese nivel sin comprometer el rendimiento? No puedo daros todas las claves, ya que no he podido probar el juego a fondo, pero está claro que uno de los pilares centrales que más ha ayudado a compensar la pérdida de rendimiento ha sido la tecnología DLSS 2.0.

Cyberpunk 2077 integra dicha tecnología de NVIDIA, que recurre a la inteligencia artificial para aplicar un reescalado inteligente de la imagen, renderizando el juego a una resolución mucho menor y reescalando hasta llegar al nivel que hemos seleccionado. Esto reduce la cantidad real de píxeles en pantalla, y por tanto libera de una carga importante de trabajo a la GPU.

Por ejemplo, cuando se utiliza en el modo «rendimiento» solo renderiza la mitad de los píxeles y reescala la imagen partiendo de esa base para llegar a la resolución objetivo, y sin que notemos una reducción importante en la calidad de la imagen.

Bien, si ponemos esto en perspectiva y lo unimos a la información que tenemos sobre la demo que mostró CD Projekt RED la conclusión es clara, Cyberpunk 2077 funciona en 1080p, calidad máxima y trazado de rayos completo con una tasa de 60 FPS en una RTX 2080 Ti. Sí, en la tarjeta gráfica más potente de NVIDIA. Está claro que el coste del trazado de rayos es enorme, pero debemos recordar que al aplicar DLSS 2.0 la resolución nativa no es 1080p, sino 720p reescalados a 1080p de forma inteligente.

Qué puedo decir, miedo me da pensar en cómo funcionará en mi RTX 2080 Super, ya que visto lo visto no podré moverlo al máximo con una fluidez realmente buena y resolución 1440p, ni siquiera aunque active el DLSS 2.0. En cualquier caso, cuando esté disponible, compartiré un análisis con vosotros. Os recuerdo, antes de terminar, que su lanzamiento está previsto para el 19 de octubre.