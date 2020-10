Drivers obsoletos: ¿por qué Windows los muestra ahora?

¿Qué sentido tiene que Windows lleve un tiempo mostrando drivers obsoletos en las actualizaciones disponibles para el sistema? En principio suena a un fallo técnico, pero resulta extraño, ¿no? Es decir, ¿no supervisa Microsoft los elementos que se muestran en la lista de actualizaciones disponibles para los usuario? Lo cierto es que sí que lo hacen y, aunque en un primer momento pueda parecer extraño, la presencia de drivers obsoletos en esa lista tiene una razón de ser, una razón que tiene todo el sentido, además, y una vez que la conozcas, seguramente a ti también te parecerá bien.

El problema es que la política de Microsoft al respecto no ha sido todo lo adecuada que debería, lo que ha dado lugar a la confusión en muchos usuarios. Y esto no es una opinión personal, sino algo que ha asumido la propia compañía. Pero antes de entrar en eso, lo primero es saber la razón, y como podemos leer hoy en Windows Latest, no es otra que la de proporcionar drivers seguros para aquellos usuarios que los necesiten.

Para que lo entiendas mejor, seguro que en alguna ocasión te ha ocurrido que has actualizado un driver a la versión más reciente y, por algún problema en el mismo, el dispositivo ha dejado de funcionar correctamente o incluso ha ocasionado fallos generales en el sistema. Y el problema es que, en ocasiones, resulta complicado revertir el driver a la versión anterior, por lo que solucionar este problema terminar por ser bastante más complicado de lo que debería. Aquí es dónde entran en acción los drivers obsoletos y su utilidad.

El problema es que, como aparecen en la lista de actualizaciones disponibles, si bien clasificados como opcionales, muchos usuarios pueden optar por instalarlos sin revisar la información de los mismos, sustituyendo de este modo los drivers actuales por los obsoletos sin que haya necesidad alguna de ello. Y digo que lo hacen si no leen la información de los mismos, porque la fecha de publicación que se indica en algunos de esos drivers es de 1968. No en todos, algunos tienen la fecha real (que no es actual), pero Microsoft sí que ha modificado la fecha de algunos de esos drivers obsoletos, como resulta evidente.

La confusión es aún mayor porque esta función anteriormente se encontraba en el Administrador de Dispositivos de Windows, y no ha sido hasta hace poco que se ha eliminado de su ubicación original, para emplazarla en Windows Update. De todos modos, en declaraciones al medio, Microsoft afirma entender la confusión de los usuarios, y que ya están considerando las mejoras que pueden introducir en la interfaz de usuario para que los drivers obsoletos dejen de aparecer como una actualización más y, de este modo, solo sean instalados por los usuarios que realmente los necesitan.