Hace apenas unas horas hemos compartido con vosotros las claves más importantes de la nueva arquitectura NVIDIA Ampere, y no hemos podido pasar por alto el primer vídeo de Cyberpunk 2077 corriendo sobre las tarjetas gráficas de nueva generación de NVIDIA.

Ya os contamos hace unos meses que Cyberpunk 2077 va a llevar el trazado de rayos a otro nivel, gracias a una implementación mucho más completa que no se limita a mejorar un determinado aspecto gráfico, sino varios, concretamente:

Oclusión ambiental generada por trazado de rayos.

Iluminación difusa generada por trazado de rayos.

Reflejos generados por trazado de rayos.

Sombras generadas por trazado de rayos.

Como podemos ver en el vídeo adjunto, Cyberpunk 2077 luce de maravilla, y es compatible, además, con la tecnología DLSS 2.0 de NVIDIA que, como sabrán nuestros lectores habituales, aplica un reescalado inteligente para reducir el consumo de recursos (menos píxeles en pantalla equivalen a menos carga gráfica) sin que ello derive en una pérdida de calidad de imagen, de hecho en juegos como Death Stranding ocurre precisamente todo lo contrario, es decir, al activar DLSS 2.0 la calidad de la imagen mejora considerablemente gracias a la reducción de dientes de sierra (aliasing) que se aprecia de forma clara en distancias medias y largas.

Todavía no conocemos los requisitos mínimos y recomendados definitivos de Cyberpunk 2077, pero va a ser un juego de transición intergeneracional que llegará a PS4, Xbox One, Xbox Series X, PS5 y PC, así que no creemos que vaya a ser necesario un PC muy potente para moverlo en condiciones aceptables.

Sin embargo, para jugarlo en altas resoluciones con calidad máxima y trazado de rayos activo está claro que vamos a necesitar una RTX serie 20, y para maximizar el trazado de rayos es probable que sea imprescindible una RTX serie 30. Os recuerdo que el lanzamiento de Cyberpunk 2077 está previsto para el 19 de noviembre.

Salvo sorpresa, esperamos que Cyberpunk 2077 acabe siendo un juego altamente escalable, capaz de funcionar de forma aceptable en 1080p y calidades medias o altas en tarjetas gráficas de gama media, y al mismo tiempo capaz de poner «de rodillas» al hardware más potente que existe actualmente cuando nos movamos en resoluciones 4K, calidades máximas y activemos el trazado de rayos.