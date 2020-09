Originalmente se suponía que Cyberpunk 2077 se lanzaría el pasado 16 de abril, pero debido a un pequeño retraso ya presente, y las grandes problemáticas de la pandemia, finalmente el estudio polaco se vio obligado a trasladar su fecha hasta el 17 de septiembre, alegando que los desarrolladores sólo necesitaban «más tiempo para terminar de probar, arreglar y pulir» el juego.

Sin embargo, pronto pudimos ver que el trabajo restante para le juego no era sólo ese, volviendo CD Projeckt Red a anunciar un último retraso hasta el próximo 19 de noviembre, explicando en esta ocasión que el equipo de desarrollo necesitaba «tiempo adicional para revisar todo, equilibrar la mecánica del juego y corregir algunos errores«, unas palabras que lejos de calmar a los jugadores, no hizo más que sembrar dudas. Y es que dada la gran cercanía de las fechas, parece que Cyberpunk 2077 se hubiese retrasado específicamente para poder presentarse junto a las versiones para PS5 y Xbox Series X, dado los grandes progresos que continúa mostrando su versión para PC.

Por desgracia, las últimas declaraciones de Marcin Iwiński, cofundador del estudio, cedidas en una entrevista a Kotaku, parecen haber desvelado que la carga de trabajo restante para Cyberpunk 2077 todavía es bastante grande, llevando incluso a romper una de sus promesas iniciales con el anuncio de una nueva jornada «no obligatoria» con horas extras para todos sus trabajadores. Y es que este entrecomillado no es un matiz nuestro, sino del propio Iwiński.

No obstante, parece ser que esta no sería la primera vez que la desarrolladora habría incumplido su promesa de no forzar a sus empleados. Ya en enero, previo al anuncio de su primer retraso y la emergencia sanitaria global, Adam Kicinskiya, CEO de CD Projekt declaró para Polygon que su última reunión con los accionistas había derivado en una propuesta para que los desarrolladores «dedicaran horas críticas« durante la última etapa de desarrollo. Una petición que tal y como se resignaba admitir Kicinskiya cuando le preguntaron, parecía inevitable: «Tratamos de limitar crujir tanto como sea posible. Intentamos ser razonables al respecto, pero desafortunadamente… sí.»

Unas declaraciones que se veían confirmadas de la peor manera por uno de los propios participantes del proyecto, que tal y como compartían desde Bloomberg, aseguraba que parte del personal ya había estado trabajando por las noches y los fines de semana durante más de un año.

Con todo esto no podemos más que temer por el hecho de si realmente CD Projekt Red será capaz de terminar de pulir Cyberpunk 2077 para su actual fecha de lanzamiento, si finalmente se decidirán a sacar un juego incompleto junto con algún parche cercano a su salida, o si en el peor de los casos, volveremos a ver un nuevo retraso.