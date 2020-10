Microsoft planea llevar los juegos de Xbox Series a Xbox One vía xCloud

Quedan poco más de tres semanas para que Xbox Series salga a la venta y a buen seguro que habrá mucha gente planteándose su compra para dar el salto a la nueva generación de consolas cuanto antes. No tanta como la que espera por PlayStation 5, habida cuenta del tirón de una y otra, especialmente si la comparación la hacemos con la generación actual.

Pero Microsoft está poniendo toda la carne en el asador con su nueva consola y, al menos por ahora, no da la sensación de que estemos ante un plausible ‘batacazo’ como el vivido con Xbox One. Sin embargo, puede que no sea necesario subirse al carro de Xbox Series para disfrutar de los títulos de nueva hornada, y es que los de Redmond tienen planes muy ambiciosos… para xCloud.

xCloud, sí; no Xbox Game Pass, ese servicio de suscripción que Sony ve insostenible, pero por el que Microsoft está apostando muy fuerte, más que seguirá haciéndolo, y que de hecho liga su suscripción con xCloud, cuyo estreno se dio hace bien poco y para el cual la compañía tiene el objetivo de llevarlo también a otras plataformas, incluyendo televisores inteligentes y dispositivos de streaming. Sin prisa, pero sin pausa, dan a entender.

Juegos de Xbox Series en Xbox One vía xCloud

Que no te mareen las equis, porque la premisa es sencilla: cuando los usuarios de Xbox One tengan acceso a xCloud, ¿sería posible que les llegasen los juegos de Xbox Series? Pues sí, según confiesa Phil Spencer, máximo responsable de la plataforma de juegos de Microsoft, en una entrevista con Otaku.

A la cuestión de que si ven posible que esto suceda, es decir, que los usuarios de Xbox One puedan jugar a los títulos de nueva generación que salgan para Xbox Series, xCloud mediante, la respuesta de Spencer es muy clara: «Cuando pensamos en Xbox One, por supuesto, pensamos que podría ser una buena manera de unir generaciones y permitir que la gente juegue esos juegos«.

De acuerdo a la información de Otaku, no es una prioridad para Microsoft ahora mismo, como sí lo es impulsar xCloud en PC e iOS, pero tampoco tienen la intención de que se demore en exceso. «No creo que falten años. Es solo trabajo por hacer. Sabemos cómo hacerlo«, comenta Spencer.

La postura de Microsoft en este aspecto tiene sentido: hacer algo así con Xbox Series de nuevas sería un poco extraño, como menospreciar a su nuevo buque insignia y competir contra sí mismos a la vez, por no mencionar que todavía no están ahí. Pero más adelante, ¿por qué no? Al fin y al cabo, Microsoft no hace un gran negocio vendiendo consolas: es en los servicios donde saca el verdadero rendimiento económico, o así es al menos con el resto de servicios de la compañía.

Por otro lado, que los usuarios de Xbox One puedan jugar a juegos de Xbox Series vía xCloud, no significa que puedan jugar a todo lo que salga para la consola de nueva generación: los habrá que entren en el catálogo de xCloud y los habrá que no. Con todo, es una noticia interesante para quienes ya tienen una Xbox One o piensan en ella, aprovechando la rebaja del precio que se avecina, si bien el fondo de servicios como xCloud, Google Stadia o Amazon Luna es precisamente su independencia del hardware.

Rizando el rizo, a Microsoft solo le falta lanzar una aplicación de xCloud para PlayStation… (no, Sony no lo permitirá; es solo una broma…)

En otro orden de cosas, ayer mismo nos hacíamos eco de otro fragmento de dicha entrevista, este relacionado con la compra de Bethesda y demás por parte de Microsoft, sobre la posibilidad de que las franquicias que manejan terminen siendo exclusivas de las plataformas de Microsoft. Sin embargo, todavía no hay nada claro a este respecto.