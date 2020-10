A poco menos de un mes de la ansiada llegada de la nueva generación de consolas, Microsoft ha querido compartir nuevos detalles sobre la optimización de juegos para Xbox Series X, publicando el primer gameplay de Scorn, del cual apenas conocíamos detalles desde su presentación en verano. Sin embargo, lo más remarcable de este vídeo es el hecho de que se puede ver a diferentes resoluciones, entre las que destaca una resolución a 2160p (o 4K) a 60 fps.

En este vídeo Scorn demuestra ser un juego muy potente a nivel visual, pero hace algo evidente que los 60 fps en consola todavía tienen algún problema de cara a la estabilidad, con algunas pequeñas bajadas de frames apreciables. Aunque cabe resaltar que pese a lo que pueda parecer a primera vista, el juego no cuenta con un soporte real de la tecnología RTX.

Y es que tal y como declaró el propio director del juego, Ljubomir Peklar, mantener a salvo el rendimiento de Scorn ha sido uno de sus principales objetivos, asegurando que su juego sólo incluirá las tecnologías de ray tracing en las consolas de nueva generación si esto no afectase a su rendimiento. De hecho, sus desarrolladores ya indicaron durante el pasado mes de mayo que Scorn hace uso de otras tecnologías que imitan «casi a la perfección» los resultados del trazado de rayos sin afectar a su rendimiento, permitiendo así evitar una reducción en las tasas de refresco de los frames.

No obstante, Scorn no llegará en exclusiva a Xbox Series X, sino que aterrizará también en su hermana menor Xbox Series S además de PC. Y es que de hecho el juego apunta a un lanzamiento y disponibilidad en el Xbox Game Pass dentro del mismo 2021, donde si bien no se ha especificado un distanciamiento, podría llegar a significar que Microsoft opte por una disponibilidad casi inmediata para empujar todavía más sus servicio de suscripción.

Así pues, si bien las texturas todavía podrían optar a una mejora, la verdad es que las imágenes mostradas realmente resultan bastante acordes con lo que cabría esperar de un juego de la próxima generación, con unos resultados muy bien equilibrados, así como una buena cantidad de efectos como las partículas en suspensión, la iluminación y las sombras, o los detalles de la sangre y los cuerpos.

Un conjunto que logra perfectamente crear una atmósfera a partes iguales entre los géneros de horror y terror, con unos matices gore y grotescos muy presentes, y un apartado sonoro perfectamente acompañado, con una enorme cantidad de detalles y sonidos ambientales, y una música muy discreta que aumentará en los momentos de mayor tensión.

En cuanto a la jugabilidad, a grandes rasgos, podríamos definir a Scorn como el camino que nunca tomó Doom, separándose por completo del ritmo frenético y la onmipotencia del protagonista para situarnos en un concepto más calmado y estratégico, y un enorme factor de fragilidad para nuestro personaje.

Tal y como podemos ver en el vídeo, Scorn propone una experiencia oscura con acción en primera persona a través de unos muy logrados escenarios donde las estructuras artificiales y las orgánicas se entremezclan, en una marabunta de acero, sangre y entrañas. Pero por si esto no fuese suficiente para alimentar nuestras pesadillas, las propias paredes estarán formadas en muchos casos de criaturas monstruosas, las cuales proferirán todo tipo de gritos y sonidos ahogados, y a las cuales podremos desmembrar para mejorar y reequipar nuestras armas.

Por desgracia, todavía seguimos sin conocer exactamente la trama principal del juego o su historia, con un final que de hecho añade todavía más cuestiones sin responder. Detalles que esperamos se vayan ampliando según avance el desarrollo final del juego, y que seguramente podamos conseguir de manera adelantada a través de su web oficial.