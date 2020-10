¿Qué PC puedes montar por el precio de PS5 y Xbox Series X?

Ya conocemos el precio de PS5 y Xbox Series X. También tenemos claras sus especificaciones, y todo lo que rodea a cuestiones tan importantes como la capacidad de almacenamiento que tendrá libre el usuario, las funciones avanzadas que contribuirán a mejorar la experiencia de juego, los servicios y la tecnología de aceleración de trazado de rayos que utilizarán ambas consolas.

Los que me leéis a diario habréis visto que soy muy crítico con las consolas de nueva generación, especialmente con PS5. Esto ha hecho que me lluevan insultos variados por parte de los fanáticos de turno, pero sé que la mayoría de nuestros lectores sois conscientes de que soy totalmente imparcial, y de que mi objetivo con esos artículos no es menospreciar a PS5 o a Xbox Series X, sino desmentir las exageraciones que generaron una enorme burbuja alrededor de ambas antes de su presentación oficial, y poner en evidencia los excesos de márketing que no hacen ningún bien al usuario.

No me parece justo soltar que una consola podrá mover juegos en 8K, o que será capaz de mover juegos en 4K y 120 FPS con trazado de rayos activo, y dejar que ambas informaciones se utilicen a lo largo y ancho de Internet a pesar de que son manifiestamente falsas. Ya vimos en su momento que PS5 no es una consola 4K y 60 FPS, sino más bien una consola 1440p y 60 FPS o 4K y 30 FPS, y puede que Xbox Series X tampoco llegue a ser un sistema capaz de mover todos sus juegos en 4K y de mantener 60 FPS.

También hemos empezado a ver que las consolas de nueva generación han arrancado con mal pie, puesto que se ha confirmado que recurren, como la generación actual, a técnicas de resolución dinámica y de reescalado, y que utilizan un trazado de rayos de baja calidad que:

Se renderiza a un 50% de la resolución nativa.

Simplifica y reduce los rayos y la representación geométrica del entorno.

Reduce la calidad de los elementos reflejados, eliminando directamente algunos de ellos.

Limita la distancia y el alcance para minimizar el consumo de recursos.

Queda claro que el trazado de rayos que utilizan Xbox Series X y PS5 no está, ni siquiera, al nivel de lo que puede ofrecer una modesta RTX 2060 de NVIDIA. Ya lo intuía cuando vi la demo de Minecraft RTX corriendo en Xbox Series X y al final mira, he tenido la suerte de acertar.

Mi único objetivo es destruir ese falso mantra de que son sistemas comparables a un PC de gama alta actual. Si creíais lo contrario no os culpo, ya he dicho que se generó una burbuja muy grande alrededor de la nueva generación, pero al final es simple sentido común, ya que por el precio de PS5 y Xbox Series X es imposible dar forma a un PC que realmente podamos considerar como de gama alta. Nadie regala nada, y esperar el rendimiento de un PC de 1.500 euros en una consola de 499 euros no tiene ningún sentido.

Con todo, es importante tener en cuenta que esto no quiere decir que el precio de PS5 y Xbox Series X no sea bueno, o que ambas consolas no ofrezcan un valor aceptable en relación precio-prestaciones, de hecho creo que ocurre todo lo contrario. Para analizar mejor esta cuestión vamos a intentar montar el mejor PC posible a día de hoy con el precio de PS5 y Xbox Series X, y haremos una comparativa directa con el hardware de ambas consolas.

He querido compartir con vosotros esta sencilla pero necesaria introducción porque nos brinda el contexto que necesitamos para valor adecuadamente el PC que podríamos montar a día de hoy con el precio de PS5 y Xbox Series X, pero todavía hay algunas cosas que debemos tener en cuenta antes de lanzarnos de lleno a elegir los componentes:

PS5 y Xbox Series X utilizan un procesador Zen 2 de 8 núcleos y 16 hilos con solo 8 MB de caché L3, funcionando a bajas frecuencias y con un núcleo y dos hilos reservados al sistema. En potencia bruta rondan el nivel de un Ryzen 7 1700X.

La GPU de ambas consolas suma 2.304 shaders y 3.328 shaders, respectivamente. Son muy distintas en potencia bruta, y recurren a núcleos RT integrados en las unidades de textura, un enfoque más limitado que el que utiliza NVIDIA en las RTX serie 20.

La memoria que integran es de tipo unificada, lo que significa que los 16 GB de GDDR6 se utilizan para datos de la CPU y de la GPU. Además, el sistema se reserva 2,5 GB en Xbox Series X (puede que la cifra sea similar en PS5).

El precio de PS5 y de Xbox Series X es de 499,99 euros, ¿qué ofrecen por ese dinero?

Como dije anteriormente, el valor en bruto (potencia a nivel de hardware) de ambas consolas es bueno teniendo en cuenta el precio de venta.

Vamos a echar un vistazo a las especificaciones completas de ambas consolas para tenerlo un poco más claro.

Especificaciones de Xbox Series X

Procesador Zen 2 a 3,8 GHz con 8 núcleos activos y SMT desactivado. Con SMT activado mueve 16 hilos pero trabaja a 3,6 GHz.

GPU Radeon RDNA 2 semipersonalizada con 3.328 shaders, 208 unidades de texturizado y 80 unidades de rasterizado a 1.825 MHz con una potencia de 12,15 TFLOPs.

Si se confirma la división de un núcleo de trazado de rayos por cada cuatro unidades de texturizado, tendríamos un total de 52 núcleos para trazado de rayos. Núcleos de trazado de rayos y unidades de texturizado no pueden trabajar a la vez de forma independiente.

Trazado de rayos acelerado por hardware.

16 GB de memoria GDDR6 unificada sobre un bus de 320 bits: 10 GB con un ancho de banda de 560 GB/s y 6 GB con un ancho de banda de 336 GB/s.

SSD NVME de 1 TB a 2,4 GB/s.

Lector de discos Blu-ray 4K.

Chip de sonido 3D.

Rendimiento objetivo: 4K y 60 FPS (120 FPS posible), según Microsoft.

Especificaciones de PS5

Procesador Zen 2 a 3,5 GHz (frecuencia dinámica máxima) con 8 núcleos activos y SMT desactivado. Con SMT activado mueve 16 hilos, pero la velocidad de trabajo debería bajar.

GPU Radeon RDNA 2 semipersonalizada con 2.304 shaders, 144 unidades de texturizado y 64 unidades de rasterizado a 2.233 MHz con una potencia de hasta 10,29 TFLOPs.

Si se confirma la división de un núcleo de trazado de rayos por cada cuatro unidades de texturizado, tendríamos un total de 36 núcleos para trazado de rayos. Núcleos de trazado de rayos y unidades de texturizado no pueden trabajar a la vez de forma independiente.

Trazado de rayos acelerado por hardware.

16 GB de memoria GDDR6 unificada sobre un bus de 256 bits con un ancho de banda de 448 GB/s.

SSD NVME de 825 GB a 5,5 GB/s.

Lector de discos Blu-ray 4K.

Chip de sonido Tempest.

Rendimiento objetivo: 4K y 60 FPS (120 FPS posible), según Sony.

¿Qué PC podríamos montar hoy con el precio de PS5 y Xbox Series X?

Tenemos un presupuesto de 499,99 euros, una cifra tan ajustada que prácticamente deja claro desde el principio que no vamos a poder llegar al nivel de las especificaciones de estas consolas, pero vamos a intentarlo para descubrir qué puede ofrecer un PC con un presupuesto tan limitado frente a PS5 y Xbox Series X.

El primer paso es elegir la plataforma que vamos a utilizar. El precio de PS5 y Xbox Series X nos ha dejado un presupuesto tan nimio que tenemos que ajustar al máximo, y por eso vamos a hacer todos los sacrificios posibles en los componentes que no sean imprescindibles.

Por cuestiones de presupuesto y de valor precio-prestaciones, la mejor opción es la plataforma AM4 de AMD. La placa base MSI A320M-A PRO M2 ofrece un valor muy ajustado por el precio que tiene y cubre sin problemas todas las claves que vamos a necesitar para instalar el resto de componentes sin ningún problema, así que hemos optado por ella. Cuesta 47,99 euros.

Para acompañar este equipo, lo ideal sería montar un Ryzen 7 2700, ya que es un procesador cuyo nivel de rendimiento está un poco por encima de la CPU Zen 2 con 8 MB de caché L3 que montan PS5 y Xbox Series X. Ya no se comercializa, pero podemos comprarlo en el mercado de segunda mano por unos 100 euros, ventilador incluido. Tiene 8 núcleos y 16 hilos a 3,2 GHz-4,1 GHz, utiliza la arquitectura Zen+ y cuenta con 16 MB de caché L3. Su TDP es de 65 vatios, por lo que sus temperaturas de trabajo son bastante contenidas.

Pasamos ahora a la memoria RAM. Tanto PS5 como Xbox Series X van a contar con 16 GB de GDDR6 unificada, pero la cantidad que quedará libre para los desarrolladores será mucho menor. Xbox Series X tendrá 13,5 GB libres, y es probable que PS5 ronde también esa cifra. Podríamos montar 16 GB de DDR4 o apurar al máximo y decantarnos por 8 GB de GDDR4. Lo que nos ahorramos podría ayudarnos a montar una tarjeta gráfica más potente, pero puede que tengamos problemas a largo plazo, cuando se incrementen los requisitos de RAM en los desarrollos de nueva generación.

Queremos hacer un montaje aceptando algunos sacrificios, pero no sería justo dar forma a un equipo que no sería capaz de aguantar bien ese futuro aumento de requisitos, así que vamos a montar 16 GB de RAM. Hemos elegido el kit G.Skill Aegis con dos módulos de DDR4 a 3.000 MHz y latencias CL16, que cuesta 58,95 euros. Llevamos, de momento, un gasto de 206,94 euros, y eso que hemos recurrido al mercado de segunda mano. Si hubiésemos comprado el Ryzen 7 2700 nuevo habríamos tenido que pagar entre 140 y 150 euros.

Vamos ahora a por la unidad de almacenamiento. Sony y Microsoft han ajustado mucho el precio de PS5 y Xbox Series X, tanto que han logrado montar una unidad SSD de alto rendimiento con una capacidad de 825 GB y 1 TB, respectivamente. Lo más equilibrado que podríamos montar sin devorar de golpe todo el presupuesto que nos queda sería un SSD Crucial P1 de 1 TB, capaz de trabajar a 2 GB/s. Es un poco más lento que el SSD de Xbox Series X, pero tiene un precio muy bueno: 107 euros. Podríamos ajustar al máximo y montar la versión de 500 GB, que cuesta 66,54 euros.

Si montamos el SSD de 1 TB solo nos quedarían 186,05 euros, mientras que si optamos por la versión de 500 GB tendríamos 226,51 euros libres. Todavía nos faltaría la tarjeta gráfica, la fuente de alimentación y el chasis, así que tenemos que distribuir lo que nos queda entre tres componentes. La elección del chasis no tiene mayor misterio, un modelo económico, como la semitorre Nox Pax Blue Edition USB 3.0, cumplirá sin problemas. Cuesta 22,45 euros.

La fuente de alimentación dependerá directamente de la tarjeta gráfica que vayamos a comprar, así que primero debemos tener claro dicho componente. Si hemos montado el SSD de 500 GB nos quedarán 204,06 euros, y si hemos montado el modelo de 1 TB tendremos 163,60 euros. Son cifras muy ajustadas, tanto que tenemos la cosa muy complicada, sobre todo porque PS5 y Xbox Series X aceleran trazado de rayos, aunque sea a un nivel inferior al que podemos conseguir con las RTX serie 20.

Si recurrimos al mercado de segunda mano podríamos montar una Radeon RX 580 de 8 GB por unos 100 euros, y acompañarla de una fuente de alimentación como la EVGA W1 500W 80 Plus, que cuesta 34,99 euros. El coste total sería de 471,38 euros, y el PC resultante tendría los siguientes componentes:

Placa base MSI A320M-A PRO M2.

CPU Ryzen 7 2700.

16 GB de DDR4 en doble canal a 3.000 MHz.

SSD PCIE a 2 GB/s con 1 TB de capacidad.

Sonido integrado.

Sin unidad óptica.

Fuente de alimentación EVGA W1 500W 80 Plus.

Tarjeta gráfica Radeon RX 580 con 8 GB de memoria gráfica.

En muchos puntos está al nivel de las consolas de nueva generación, pero la GPU es menos potente y no acelera trazado de rayos por hardware.

Si no montamos el SSD de 1 TB el presupuesto sería un poco más alto y podríamos comprar una GTX 1070 en el mercado de segunda mano por unos 170 euros. Hay un salto importante en términos de potencia bruta, aunque seguiríamos sin llegar del todo al nivel de PS5, ya que dicha tarjeta gráfica carece de aceleración de trazado de rayos y no soporta todo el abanico de funciones de DirectX 12 Ultimate.

Notas finales: El precio de PS5 y Xbox Series X ha sido todo un acierto

A día de hoy es imposible montar un PC a la altura de las consolas de nueva generación sin exceder el precio de PS5 y Xbox Series X. Esta realidad no admite discusión, y confirma que Sony y Microsoft han acertado con el precio de venta de ambas consolas.

El valor que ofrecen PS5 y Xbox Series X en términos de rendimiento por euro invertido va a ser muy bueno, y es probable que se mantenga durante al menos uno o dos años. Todo depende de cómo evolucionen los precios de las tarjetas gráficas en los próximos meses, un componente clave que, a día de hoy, es el principal obstáculo, la gran barrera que nos impide montar un PC al nivel de la nueva generación manteniendo el precio de PS5 y Xbox Series X.

La RTX 2060 de NVIDIA es la solución más económica que podemos encontrar actualmente para llegar, de forma aproximada, al rendimiento medio que esperamos que ofrezca la GPU de PS5, pero por desgracia su precio es muy elevado (ronda los 290 euros), y no es posible cuadrarla en ningún presupuesto mínimamente equilibrado que tenga como objetivo no exceder de los 499, 99 euros.

En general no hay sorpresas, las consolas de nueva generación siempre se caracterizan por ofrecer un buen valor en términos de hardware-coste en el momento de su lanzamiento, y el precio de PS5 y Xbox Series X no es la excepción a la regla. Sony y Microsoft tienen acuerdos con los grandes proveedores del sector, y esto les permite conseguir componentes y soluciones semipersonalizadas a buen precio. También aceptan, en muchos casos, vender sus sistemas por debajo del precio de coste, lo que genera unas pérdidas que, al final, recuperan con la venta de software y de servicios.

Será interesante ver cómo envejece el hardware de ambas consolas, y descubrir cuánto tiempo tendrá que pasar hasta que podamos montar un PC que realmente esté a la altura de ambas, pero que no exceda el precio de PS5 y Xbox Series X en su lanzamiento.