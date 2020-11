Halo 4 llegará a Windows el 17 de noviembre

Con la llegada de Halo 4 a Windows ya casi se completa el más que esperado, desde hace bastantes años, salto de la saga Halo desde varias de las generaciones de Xbox a Windows. Y es que desde julio, cuando Halo 3 se sumó a la edición para PC de The Master Chief Collection, todos hemos estado contando los días para que el salto de la saga más icónica de Xbox a Windows se (casi) consumara. Y afortunadamente la espera no ha sido especialmente larga, sobre todo si la comparamos con la que ha tenido lugar desde que se empezó a especular con la llegada de The Master Chief Collection a Windows.

Y hoy sabemos, por TechPowerUp, que ya hay una fecha definitiva para ello: Halo 4 se estrenará en PC el próximo 17 de noviembre. Un salto que, al igual que ha ocurrido con sus tres predecesores, contará con gráficos mejorados, soporte para múltiples resoluciones y relaciones de aspecto, así tasas mayores de frames por segundo. Y es que, aunque duela (por el paso del tiempo) recordemos que Halo 4 debutó hace ya siete años, en 2013, por lo que el hardware actual es capaz de mucho más de lo que podía ofrecer el de hace siete años.

En cuanto a las posibilidades de compra, será posible adquirir Halo 4 de manera independiente, o bien como parte de The Master Chief Collection, que incluye Halo Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST y ahora Halo 4. Una opción perfecta si tienes ganas de darte un buen maratón del Jefe Maestro, ya sea para rememorar los viejos y buenos tiempos, o para descubrirlo si es que no lo llegaste a disfrutar en su momento. Obviamente, además, también podrás jugar en Windows a Halo 4, y al resto de títulos incluidos en The Master Chief Collection, si tienes una suscripción a Xbox Game Pass para PC o Xbox Game Pass Ultimate.

Completado, por lo tanto, y con este Halo 4 remasterizado para Windows, el salto de (casi) todos los títulos clásicos de Halo a PC, toda empezar a pensar en el futuro. Y es que si Halo 3 cerró la trilogía original, Halo 4 inició la saga del Reclamador, de la que esperamos su tercera entrega desde 2018, cuando fue anunciada por primera vez en el E3. Hablo, claro, de Halo Infinite, un título que esperábamos que debutara de la mano de la nueva generación de Xbox, pero que finalmente se ha retrasado hasta 2021 y para el que todavía no tenemos una fecha concreta de lanzamiento. Un título que, recordemos, será el primero de la saga en llegar simultáneamente a Xbox y PC.

Y sí, las continuas referencias que he hecho a que Halo no ha terminado de llegar por completo a PC tienen que ver con Halo 5: Guardians. Al igual que hace unos años el estudio afirmó que Halo 4 no llegaría a PC, este mismo 2020 han vuelto a confirmar que Halo 5 no dará el salto a Windows. En otro caso me lo creería y lo lamentaría. Sin embargo, con los precedentes de 343 Industries, lo que haré será esperar unos años, a ver si, pese a lo dicho, finalmente puedo llegar a jugarlo en PC, completando, entonces sí, de verdad, el salto de Jefe Maestro desde Xbox a Windows.