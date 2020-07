Halo 3: observa a Jefe Maestro en tercera persona

Parece que fue ayer cuando empezamos a hablar de la hipotética llegada de Halo 3 a PC, ¿verdad? Eso por no olvidar de los desmentidos que tuvieron lugar en aquel momento. Afortunadamente, el tiempo le ha dado la razón al sentido común (aunque para ello se la ha quitado a su desarrollador, eso sí) y tras una larga pero ilusionada espera, desde hace unos días ya podemos recordar todo lo que vivimos en su momento, allá por 2007, cuando el juego fue lanzado en exclusiva (como no, claro) para Microsoft Xbox.

Desde el pasado lunes, Halo 3 forma parte del pack Halo: The Master Chief Collection, que puedes encontrar en Steam. Además, quienes ya hubieran adquirido el pack con anterioridad, pueden ampliarlo con Halo 3 por 9,99 euros. Curiosamente, lo que no se permite es la adquisición del juego de manera independiente, si quieres jugarlo en PC tiene, necesariamente, que comprar el pack completo. Es un modelo que, honestamente, no acierto a entender y que, aunque me lo expliquen, no dejará de parecerme un tanto peculiar.

En cualquier caso, una de las muchas consecuencias de la llegada de Halo 3 a PC es que, como ocurre con prácticamente cualquier juego en esta plataforma, los modders no han esperado ni un segundo para empezar a diseccionarlo, con el fin de encontrar funciones ocultas, posibles hacks, modificaciones interesantes, etcétera. No olvidemos que, con los conocimientos y la dedicación necesarios, se puede lograr que un juego se convierta en algo totalmente distinto a lo que era en su origen.

Entre lo que ha conseguido la escena modder estos últimos días, llama particularmente la atención el mod creado por Parapara, un mod para Halo 3 que te permite jugar su modo de campaña en modo de tercera persona. Este mod es compatible con los modos solo y cooperativo. Sin embargo, naturalmente, cada usuario debe tener el mod instalado, de lo contrario no será posible jugar en modo cooperativo.

Puede parecer un cambio menor, pero al igual que ocurre con los simuladores de conducción, prácticamente todo el mundo tiene una preferencia clara por un determinado tipo de vista. En lo shooters, hay quienes se decantan claramente por la primera persona (tal es mi caso), mientras que otras prefieren la tercera. Es llamativo, en realidad, que los propios desarrolladores no tengan esto en cuenta y permitan al jugador seleccionar uno u otro modo. Más cuando ocurre como en este caso, ya que Halo 3 cuenta con el modelo 3D completo de Jefe Maestro, incluidas todas sus acciones y movimientos. Simplemente hay que cambiar la posición de la cámara.

Y esto tendría más sentido porque, claro, como ocurre con otros muchos mods, esta modificación de Halo 3 es incompatible con la tecnología anti-cheat del juego, razón por la cual, tal y como indican en Dsog, será imprescindible desactivarlo para poder ver moverse a Jefe Maestro. Puedes descargar el mod desde esta página.