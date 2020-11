Hace ya tiempo que esperábamos la llegada del Exynos 1080, el nuevo SoC de Samsung dirigido a la gama media y que sustituirá al Exynos 980, el que fuera el primer SoC de Samsung en integrar conectividad 5G. En las últimas semanas ya se habían filtrado algunas pruebas de rendimiento y, en base a los resultados de las mismas, todo apunta a que va a ser un duro rival para el resto de integrados con los que va a competir en su segmento.

Hoy Samsung ya ha hecho oficial el Exynos 1080 y nos ha contado muchos y muy interesantes detalles, que apuntan en la dirección que ya señalaban esas pruebas de rendimiento, además de revelarnos algunos datos que, aunque esperados, todavía no teníamos 100% confirmados. Y uno de los más destacables es que, efectivamente, con este integrado Exynos da el salto a los 5 nanómetros, un cambio que, según Samsung, llevará asociado un 10% más de rendimiento y una mejora del 20% en su eficiencia energética, gracias al menor tamaño de sus transistores.

En cuanto a su composición, para el Exynos 1080 Samsung ha optado por una configuración 1 + 3 + 4 en la que encontraremos un ARM Cortex-A78 a 2,8 GHz, tres ARM Cortex-A78 a 2,6 GHz y cuatro ARM Cortex-A55 a 2,0 GHz. Una configuración a la que se suma una GPU Mali G78 MP10, una combinación con la que Samsung afirma ofrecer una gran mejora en rendimiento, que se traduce en que el Exynos 1080 duplicaría al rendimiento del Exynos 990.

Si hablamos de conectividad, y como era de esperar, el Exynos 1080 cuenta con conectividad 5G con soporte para mmWave y bandas sub-6GHz, algo que acerca todavía más la nueva generación de redes móviles a la gama media. También cuenta, claro, con soporte para WiFi 6 y Bluetooth 5.2, por lo que cualquier necesidad de conectividad inalámbrica de última generación debería quedar cubierta en los dispositivos que opten por integrar este SoC.

En lo referido a su soporte gráfico, los fabricantes que integren el Exynos 1080 podrán optar por montar pantallas FullHD con una tasa de refresco de hasta 144 hercios o, alternativamente, lo que parece que será la tendencia en la gama media el próximo 2021, el panel WQHD+ con una tasa de refresco de hasta 90 hercios. Adicionalmente, también soporta tecnologías asociadas, a día de hoy, a la gama alta, como LPDDR5 y UFS 3.1, por lo que estará en la mano de los fabricantes el llevarlas a la gama media o, hipotéticamente, incluso atreverse a integrar un Exynos 1080 en un gama alta.

Aunque una tendencia que estamos viendo este 2020 es que los fabricantes tienden a integrar menos cámaras en sus dispositivos, el Exynos 1080 no supondrá una limitación a este respecto, puesto que, según Samsung, será capaz de soportar hasta seis sensores con hasta 200 megapíxeles, vídeo 4K a 60fps y cámaras duales de 32 megapíxeles.

Aunque el campo de los integrados avanza muy rápido, a día de hoy casi podríamos decir que el Exynos 1080, pese a estar dirigido a la gama media, ofrece unas prestaciones que tienen poco que envidiar a algunos SoC dirigidos a la gama alta. No obstante, y por ponerle un punto de prudencia y no dejarnos llevar por las altas expectativas, recordemos que también esperábamos mucho en su momento del Exynos 990, y que las expectativas no se cumplieron en absoluto.

Cabe esperar que, por lo tanto, el 990 sea una lección muy bien aprendida, y que tanto el esperado Exynos 1000, como este más que prometedor Exynos 1080, no repitan los errores cometidos en el 990. Podemos ser razonablemente optimistas, aunque ahora habrá que esperar a que lleguen los primeros dispositivos que lo integren para comprobar su rendimiento.

Más información: Samsung