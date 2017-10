Apple Watch Series 3, análisis

Total







El 20 de octubre de 2016 (hace casi un año) publiqué el análisis del Watch Series 2, la segunda generación del smartwatch de Apple que ha estado todo este tiempo en mi muñeca izquierda. Salvo para dormir y así cargarlo durante las horas de sueño (hay personas que gracias a algunas apps de terceros muy logradas también lo usan para monitorizar su sueño y después lo cargan mientras se duchan por la mañana antes de salir de casa; no es mi caso porque prefiero dormir lejos de dispositivos electrónicos), nunca me lo he quitado: he corrido, he jugado al fútbol, he tomado el sol en la playa, he nadado en la piscina… y por supuesto ha estado conmigo mientras andaba, conducía, trabajaba, etc.

Un año de uso intenso en el que solo he tenido que reiniciarlo tres o cuatro veces (desconozco la razón de estos episodios tan esporádicos, a los que no doy ninguna importancia) y que ha “cobrado” un par de arañazos pequeños en su caja (nunca en el cristal, afortunadamente) y bastante desgaste en la correa de nailon trenzado, si bien no la cambié.

Hace unos diez días me quité el Watch Series 2 de mi muñeca izquierda y lo sustituí por el Watch Series 3 GPS (su apellido “GPS” es para diferenciarlo del modelo con conectividad LTE), una tercera generación del reloj inteligente de Apple que tiene ciertas mejoras que todavía le dan más valor, aunque las generaciones anteriores (Series 1 y Series 2) también se benefician de muchas de las nuevas funciones por medio de la actualización a watchOS 4.

Un Watch que es un teléfono

Los únicos modelos de su smartwatch que Apple comercializa en España son el Series 3 GPS y el Series 1 (tiene sentido que haya retirado el Series 2), así como la edición especial Apple Watch Nike+, pero fuera de nuestro país (por ejemplo en EE UU) hay un Watch Series 3 GPS + Cellular que gracias a su tarjeta SIM electrónica integrada se comporta como si lleváramos un teléfono móvil en nuestra muñeca.

Externamente el modelo con conectividad LTE solo se diferencia del Series 3 en que la corona (rueda) tiene un punto rojo, pero obviamente podremos hacer llamadas con él, usar Apple Music o enviar mensajes de texto sin tener el iPhone cerca. En España no se comercializa y todavía no hay fecha para hacerlo. Lo interesante de este Watch Series 3 GPS + Cellular es que el usuario puede compartir el mismo número de teléfono en el iPhone y en el reloj, y para lograrlo las operadoras telefónicas tienen que hacer algunos cambios internos que todavía no se han producido. Suponemos que Apple estará negociando, pero no tenemos ninguna confirmación sobre esto.

Aclarado que actualmente en España solo se pueden comprar los Watch Series 3, Nike+ y Series 1, a partir de ahora voy a centrar todo mi análisis en el Series 3.

¿Qúe hay de nuevo?

Como ya he comentado, muchas de las nuevas funciones del Series 3 también las disfrutarán los propietarios del Series 1 y el Series 2 gracias a watchOS 4. Estoy seguro que en Apple tienen claro que sus usuarios no van a estar cambiando de reloj cada año (tampoco de iPhone, aunque esto es más discutible) y por eso los modelos anteriores, gracias a la actualización de software, son mejores incluso que cuando se compraron.

Entonces, por qué lanzar un Series 3. Pues porque además de existir el modelo GPS + Cellular, que sí supone una revolución en cuanto al concepto, hay novedades que son exclusivas del Series 3. La primera es un nuevo procesador dual-core que ofrece un 70% más de rendimiento, fundamental para que todo en el reloj vaya más rápido (con el Series 2 y las sucesivas actualizaciones de software la verdad es que nunca tuve queja de la rapidez de su interfaz) y para que Siri ahora sea capaz de contestar de “viva voz” utilizando el altavoz integrado.

Otra novedad es el chip W2, que incrementa hasta en un 85% la conectividad WiFi y es un 50% más eficiente en el uso de energía tanto en WiFi como en Bluetooth en comparación con el Series 2, lo que nos ayuda a que la batería del Series 3 haya mejorado su autonomía (según pruebas realizadas por Apple, el uso de 18 horas de batería incluye: 90 comprobaciones de tiempo, 90 notificaciones, 45 minutos de uso de apps y un entrenamiento de 30 minutos con reproducción de música a través de auriculares Bluetooth).

La última novedad es la inclusión de un altímetro barométrico, que como podemos leer en Wikipedia basa su funcionamiento en la relación entre presión y altitud. Este altímetro viene con nuevas APIs para que los desarrolladores puedan aplicar la medición relativa al desnivel en entrenamientos al aire libre como correr, caminar, esquiar o hacer snowboarding.

watchOS 4, el “alma” del Watch

La última versión del sistema operativo del smartwatch de Apple demuestra una vez más todo lo que una actualización de software puede hacer por cualquier dispositivo, tanto que ya he comentado que los propietarios del Series 1 y el Series 2 se sentirán, con muchas de sus fuciones, como si hubieran estrenado reloj. Como es lógico, watchOS 4 controla también el Series 3, por lo que merece la pena comentar algunas cosas que nos ofrece.

Esferas

La nueva esfera Siri se actualiza dinámicamente a lo largo del día y nos muestra lo que necesitamos cuando lo queremos. Basándose en nuestra ubicación y en las rutinas diarias, Siri dará información de apps como Calendario, Recordatorio, Actividad y Wallet. Además, permite activar instantáneamente Siri con un simple toque de la pantalla.

Pero hay más, también tenemos las esferas tipo caleidoscopio y la de Toy Story, que cambia la imagen en cada elevación de la muñeca jugando con las caras de Woody, Jessie y Buzz Lightyear.

Actividad

La app de Actividad se ha vuelto más inteligente y nos impulsa a completar los anillos a diario. Si estamos a punto de desbloquear algún logro especial nos anima a conseguirlo al principo del día, pero además propone retos mensuales en función de las marcas conseguidas el mes anterior y celebra con efectos visuales en la pantalla cada vez que cerramos un anillo o conseguimos un reto.

Entrenamientos

Con el Watch podemos realizar todo tipo de entrenamientos (andar, correr, bici, andar en cinta, correr en cinta, bici estática, elíptica, remo, stepper, intervalos de alta intensidad, nadar en piscina, nadar en aguas abiertas, tenis, gimnasia, yoga, baile, ejercicios de fuerza, cross training, abdominales, Pilates, ballet con barra, tenis de mesa, artes marciales… y así muchos más), pero ahora podemos ponernos en marcha con cualquiera de ellos con un solo toque.

Además, gracias al control personalizado del movimiento y las pulsaciones podemos saber qué calorías estamos quemando; en los entrenamientos de natación en piscina tiene en cuenta los largos, los descansos, el ritmo y la distancia para cada estilo de brazada; se sincroniza con máquinas de gimnasio compatibles tan famosas como Technogym, LifeFitness o Cybex, entre otras; permite encadenar distintos ejercicios para pasar de un entrenamiento a otro en una misma sesión; activa la función de No Molestar cuando comenzamos un entrenamiento, y además están disponibles los controles de música desde la aplicación de entrenamiento.

Frecuencia cardiaca

La medición de la frecuencia cardiaca es una de las funciones más solicitadas en los Watch, ya que mide nuestro pulso en todo momento, nos avisa si nuestras pulsaciones superan un determinado valor pasados diez minutos de inactividad (podría ser un indicador de que, por ejemplo, tenemos fiebre) y durante los entrenamientos nos permite ver nuestro promedio, la frecuencia cardiaca más alta y la tasa de recuperación (el tiempo que tardan en bajar las pulsaciones es un indicativo de un mejor estado físico).

Música

Ahora la app de Música sincroniza automáticamente con listas de reproducción como “Lo que más escuchas”, “Mix: Favoritas”, “Mix: nueva música” y su nueva interfaz de usuario facilita el navegar por las canciones, los álbumes o las listas de reproducción favoritas con sus carátulas incluidas.