PS5 baneada si das muchos accesos a PS Plus Collection

No quiero ni imaginarme lo frustrante que debe llegar a resultar encender tu nueva, flamante y codiciada PS5, solo para descubrir que su acceso a los servicios online de Sony ha sido bloqueado. Una PS5 baneada, cuando todavía se pueden contar fácilmente los días desde que se puso finalmente a la venta, debe cortar la respiración y subir la tensión arterial durante unos minutos. Claro que, en determinados casos, puede tener cierto sentido… ¿no quizá no? Primero te explico lo que ha ocurrido, y luego me das tu opinión.

Con el lanzamiento de la nueva generación de Sony, y como incentivo para que sus usuarios contraten PlayStation Plus, es ofrecerles PS Plus Collection, una selección de 20 títulos de PS4 al que podrán acceder ilimitadamente siempre que mantengan la suscripción. Y sí, has leído bien, Collection es una selección de juegos de PS4 que PlayStation Plus solo ofrece gratuitamente a los usuarios de PS5. Y esto no es accidental ni casual, Sony está realmente decidida a que los usuarios que no tienen PS5 no puedan acceder a Collection desde su PS4. Y quien pretenda evitarlo, se puede encontrar con su PS5 baneada.

Para entender esto mejor, hay que saber cómo funciona PS Plus Collection. Para desbloquear el acceso a este catálogo de juegos, es necesario iniciar sesión con la cuenta en una PS5. A partir de ese momento, el usuario ya podrá jugar a los 20 títulos incluidos, tanto en su PS5 como, si la tuviera, también en una PS4 y de manera permanente. Apuesto a que, llegados a este punto, ya te imaginas cómo sigue la historia, y por qué más de un usuario ha acabado con su PS5 baneada.

Efectivamente, algunos usuarios de PS5, conocedores de esta circunstancia, han decidido emplear su consola para dar acceso a PS Plus Collection a sus amigos, también usuarios de PS Plus pero, eso sí, que no tienen una PS5. Y bueno, quien dice amigo también quiere decir, como podemos leer en Mspoweruser, cualquier persona dispuesta a pagar alrededor de cinco euros, aunque sea un completo desconocido. Eso es, sí, los usuarios que pueden ver su PS5 baneada están vendiendo el acceso a Collection por cinco euros.

Aunque no ha facilitado números concretos, Sony ha indicado que se han baneado miles de cuentas por esta razón, y que el sistema que se está empleando pasa por, como era imaginable, llevar el control sobre el número de cuentas de PS Plus que inician sesión en cada PS5 para desbloquear Collection. No sabemos cuál es el umbral de lo que Sony considera aceptable, pero sí que una vez que se excede, el resultado es una PS5 baneada por, según hemos podido leer, dos meses.

Es lógico y comprensible que Sony no quiera que la gente haga negocio vendiendo acceso a PS Plus Collection, pero sería más que interesante saber qué números son los que la multinacional japonesa emplea para determinar si hablamos de una persona dando acceso a su grupo de amistades, o alguien que, como los revendedores, ha decidido lucrarse empleando técnicas que no gustan a la compañía. Y es que hacer que un usuario se encuentre su PS5 baneada por hacer este negocio me parece razonable, que le ocurra por dar acceso a un par de amigos, sin embargo, me parece un exceso.

¿Qué opinas tú? ¿Crees que Sony hace bien baneando este tipo de cuentas, o quizá se le ha ido un poco la mano? ¿Qué pensaría si un buen día te encuentras tu PS5 baneada? ¿Y cómo crees que Sony podría combatir este problema? A mí se me ocurre, claro, que haciendo que Collection tenga solo juegos exclusivos de PS5. Pero, claro, eso sería una especie de Game Pass, algo que en un primer momento no contemplaban, aunque ahora sí que podrían estar pensándolo mejor.