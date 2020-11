Si bien Jim Ryan, miembro de PlayStation, ya etiquetó que el modelo del servicio de juegos Xbox Game Pass de Microsoft era insostenible, al menos de cara a la inclusión de títulos de lanzamiento, ahora parece que Sony estaría planteándose implantar un servicio similar para PS5. O así al menos lo ha dejado caer el propio Ryan en una entrevista para TASS, donde además de este, trató de varios temas con un foco importante en los lanzamientos y juegos que definirán la nueva generación.

En el lanzamiento de PlayStation 5, que ya está a la venta en España, se incluye una nueva promoción que se suma a los juegos mensuales de PS Plus: PS Plus Collection, donde encontramos 20 juegos de PS4 -entre ellos muchos imprescindibles- gratuitos para suscriptores de PS Plus con PS5, desde Days Gone a God of War, Final Fantasy XV, The Last of Us Remastered, Uncharted 4, Monster Hunter: World, Persona 5, Resident Evil 7 y muchos otros.

Sin embargo, la deducción evidente llevó a que los propios entrevistadores soltasen la bomba, ¿podría este servicio ampliarse y convertirse en un servicio independiente, a modo de respuesta al Xbox Game Pass?, con una respuesta que sin duda deja frentes muy abiertos: «llegarán noticias, pero no hoy. Actualmente tenemos PlayStation Now, que es nuestro servicio de suscripción ya disponible en varios mercados«.

Los juegos: el diferenciador clave para esta generación

«La guerra de consolas es un término que nunca he usado o que me guste«, dice Ryan sobre esta definición para hablar de la competencia entre fabricantes de consolas. «Para mí es bueno que haya competencia. Creo que nos hace trabajar más y evita que nos volvamos complacientes. Es bueno que el consumidor tenga elección, pienso que es maravilloso. Estamos contentos y orgullosos con lo que tenemos«.

De hecho, Ryan opina que los grandes juegos «son importantes para PS5, y si esos grandes juegos son exclusivos de nuestra plataforma, pensamos que es un punto diferenciador a nuestro favor, y estamos muy contentos de poder dar a la comunidad PlayStation juegos que sólo pueden encontrar en PlayStation. La fortaleza de los juegos que hicieron nuestros estudios en el ciclo de PS4 fue un gran factor para hacer a PlayStation 4 tan popular«.

Sin embargo, cuando fue preguntado por cuándo veremos juegos desarrollados específicamente para PS5, que realmente no puedan ser adaptados a PS4, la respuesta cayó como una jarra de agua fría: «la historia te dice que es en su segundo o tercer año cuando los creadores dan con la tecla. Normalmente necesitan un poco para familiarizarse con el hardware».

Y es que el directivo de PlayStation piensa que aún tendremos que esperar un tiempo hasta ver el verdadero potencial que podrán alcanzar los juegos en la nueva generación, «es probable que en 2022 veamos algunas cosas maravillosas de la misma manera que sucedió para la anterior consola, entre 2015/2016, cuando empezaron a publicarse los juegos que verdaderamente definieron la generación«.