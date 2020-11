Seré sincero, me da miedo afirmar que CyberPunk 2077 llegará finalmente al mercado el 10 de diciembre. Lo de CD Projekt Red con este juego me recuerda a un episodio de The Office en el que Michael Scott prometía un gran regalo a la plantilla de Dunder Mifflin Scranton, se pasa buena parte del episodio buscando con qué sorprenderles y, finalmente, ante el fracaso de su misión, es incapaz de reconocerlo y aún sigue diciendo que habrá sorpresa mientras que los trabajadores abandonan la oficina decepcionados (una vez más) con Michael.

Y digo que lo hago con miedo por el historial de retrasos, pero más aún porque a mitades de octubre, y por una noticia relacionada con Cyberpunk 2077 y Stadia, le dí cierta credibilidad a la anterior fecha definitiva, el 19 de noviembre, Y aunque aclaré que nada era seguro, reconozco que me ilusioné pensando que sería así. Menos de dos semanas después, llegó el enésimo retraso. Hoy vuelvo a hablar de Cyberpunk 2077 y Stadia, y espero que la historia no se repita.

La noticia es que Google ha publicado en YouTube, en la cuenta oficial de Stadia, un vídeo en el que se muestra Cyberpunk 2077 en movimiento en la plataforma de juego en la nube de Google. Un vídeo que tiene luces y sombras (perdón por el juego de palabras, era demasiado obvio) y que, eso sí, nos permite hacernos una idea bastante concreta de qué es lo que será capaz de ofrecer Stadia a nivel gráfico con este juego. Casualmente, la pregunta que me hacía en la noticia que mencionaba antes.

La buena noticia es, sin duda, que hablamos de resolución 4K, Stadia será capaz de servir Cyberpunk 2077 en 2.160p, por lo que podemos ver en el vídeo. Y a este respecto es importante aclarar que hablamos de un tráiler del gameplay del juego, no de cinemáticas. Me pregunto, claro, si será así desde el primer día o, por el contrario, y especialmente durante el tirón de demanda que se producirá las primeras semanas, Stadia contará con la capacidad de proceso necesaria para mantener ese nivel.

La mala noticia es que, por lo que podemos ver en el vídeo, parece que el trazado de rayos no está activo. Esto, eso sí, me hace preguntarme si será posible contar con esta función sacrificando, a cambio, la resolución. Y es que, personalmente, prefiero poder jugarlo a 1.08op con trazado de rayos activo. No obstante, esto es una preferencia personal, que no significa que una cosa sea mejor que la otra. El problema es que CD Projekt Red ya ha mostrado imágenes de Cyberpunk 2077 con trazado de rayos, y el resultado es impresionante.

Es indudable que, con Cyberpunk 2077, Google quiere ir a lo grande en Stadia. Y es que a la posibilidad de jugarlo en 4K, se suma una promoción especial por la que, si lo adquieres antes del 17 de diciembre, es decir, hasta una semana después de su puesta a la venta, obtendrás de manera adicional un Stadia Premiere Kit, un pack que incluye un controlador Stadia blanco, un Chromecast Ultra y una suscripción gratuita de un mes a Stadia Pro, si todavía no eres suscriptor del servicio.

A continuación puedes ver el vídeo de Cyberpunk 2077 en Stadia con resolución 4K. Ten en cuenta, eso sí, tiene spoilers de la trama del juego.