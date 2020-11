¿cuál fue el juego que más te sorprendió?

La semana pasada os preguntamos cuál fue el juego que más os decepcionó al no cumplir vuestras expectativas. Reconozco que con algunos comentarios también estuve muy de acuerdo, especialmente con el que apuntaba a Rise of the Robots, una castaña infumable que tuve la oportunidad de jugar en su momento en PC, y que no era más que una cara bonita (buenos gráficos para la época) con una jugabilidad absurdamente mala. La segunda parte fue mucho mejor, aunque tampoco terminó de dar la talla.

En este artículo queremos preguntaros precisamente todo lo contrario: cuál fue el juego sobre el que menos expectativas teníais y que, sin embargo, más os sorprendió. No es algo muy habitual, de eso no hay duda, pero en mi caso debo decir que hay muchos juegos que no terminaron de despertar en mí un gran interés, y que al final me acabaron enamorando por completo.

Uno de los más interesantes fue The Darkness, un título que jugué en su momento en Xbox 360 y que al final se convirtió en uno de mis favoritos dentro del género de la acción en primera persona. Una lástima que nadie se animara al final a llevarlo a PC. Precisamente en dicha plataforma jugué a The Darkness 2, y debo decir que me gustó bastante, pero no tanto como el primero.

Otro juego que me acabó sorprendiendo muchísimo, y no esperaba nada de él, fue Redneck Rampage. Desde el principio lo vi como un clon feo de DOOM, pero cuando empecé a jugarlo me encantó, no solo por la excelente ambientación (para la época), sino también por ese toque tétrico que presentaba, y por las mecánicas de juego que introducía (comer y beber demasiado tenía consecuencias desagradables).

MDK fue el juego que más me sorprendió

Podría seguir con la lista de juegos que más me sorprendieron, pero nos acabaríamos eternizando, y al final lo que importa es elegir a uno. En mi caso me quedo con el primer MDK, un juego que llegó en un momento en el que la fiebre del 3D estaba en todo su apogeo, y en el que contar con una tarjeta aceleradora empezaba a ser casi imprescindible.

Cuando MDK salió al mercado, yo tenía una modesta S3 Virge 3D con 4 MB de memoria. No era gran cosa, pero gracias a su soporte parcial de Direct3D pude jugar a títulos como Resident Evil, Resident Evil 2, Motoracer y Final Fantasy VII, entre otros. Los tres primeros funcionaban asombrosamente bien, aunque con algunos errores menores, ya que mi gráfica no podía trabajar con transparencias y tenía otras carencias «tolerables».

Debo reconocer que el juego de Shiny Entertainment no me llamó la atención para nada, pero un amigo me regaló una copia asegurando que era una maravilla y que debía jugarlo sí o sí, y qué puedo decir, creo que todavía no me he cansado de darle las gracias. MDK tenía un apartado técnico fantástico y un consumo de recursos mínimo, de hecho no requería una aceleradora 3D y funcionaba a la perfección a partir de un Pentium a 90 MHz.

Su dirección artística también fue sobresaliente, y la jugabilidad era muy curiosa, ya que combinaba un planteamiento sencillo y fácil de dominar con una gran variedad de acciones que contribuían a sumergirnos de lleno en la acción. En más de una ocasión llegué a sentirme como un «James Bond» del espacio jugando a este título. Una obra de arte, y uno de mis juegos favoritos.

Os toca, nos leemos en los comentarios.