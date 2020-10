Justo cuando pensábamos que estábamos fuera de peligro, a menos de un mes de cumplirse su última fecha, el equipo de Cyberpunk 2077 ha publicado un comunicado de disculpas en sus redes sociales para anunciar un nuevo retraso de última hora para su juego. Con este último cambio, el juego se verá desplazado tan sólo 21 días, aunque quedará desplazado hasta el día 10 de diciembre, marcando una gran ausencia para el lanzamiento de la nueva generación de consolas.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020