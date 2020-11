Spider-Man: Miles Morales tiene un bug, y es maravilloso

Con la llegada de las consolas de nueva generación, sus felices usuarios están ávidos de títulos que les permitan sacarle todo el partido al hardware de estos nuevos dispositivos. Spider-Man: Miles Morales es uno de los pocos títulos disponibles ya en el mercado que promete hacerlo. Y aunque todavía no he podido probarlo, las imágenes y los vídeos que he podido ver en Internet son muy, muy prometedores, hasta el punto de hacer que me piense seriamente si darle una oportunidad a la nueva generación de PlayStation.

Es común, no obstante, que a su lanzamiento, los juegos tengan algún fallo, algún bug, que se haya colado y sea descubierto por los jugadores que, en tal caso, ejercen una función tardía de control de calidad. Por norma general los desarrolladores toman nota y, poco tiempo después, publican una actualización que corrige el error (o errores) y el problema se da por solucionado. Lo que no es tan común es que se reproduzca el principio de este modelo, pero que los usuarios pidan que el error no sea solucionado, y eso es lo que está pasando con Spider-Man: Miles Morales.

No hay que ser un lince para dar por sentado que en este juego te pones en la piel de Spider-Man. Lo que igual no es tan fácil de imaginar es que, de repente, y por razones desconocidas, puedes abandonar ese rol e, incluso, la forma antropomórfica para convertirte en una estufa de exterior. Sí, esas que podemos ver en terrazas y jardines cuando empieza a llegar el frío y que tanto se agradecen cuando te estás quedando helado. Spider-Man: Miles Morales se convierte, por arte de magia, en un simulador de estufa caminante y voladora.

I found one in the new Spider-Man game, where I turned into a patio heater for no apparent reason. pic.twitter.com/ApChq2nB1s — Andy H (@DoctorCuriosity) November 27, 2020

Y quien dice estufa voladora, también puede hablar de otros objetos y formas (algunas difícilmente identificables) que, eso sí, según vemos en los primeros vídeos publicados en Internet, no parecen afectar en absoluto a la jugabilidad, salvo por el hecho de que en vez de a Miles Morales, estás controlando una estufa. Sin duda habrá usuarios a los que este fallo les saque totalmente de la narrativa del juego, sin duda, pero también habrá quienes lo disfruten todavía más. Yo creo que, a ratos, oscilaría entre ambas posiciones, porque es cierto que Spider-Man: Miles Morales es un juego con historia, pero no es menos cierto que ser una estufa que recorre Nueva York suena divertido.

Todo apunta a que los objetos que, por sorpresa, han empezado a aparecer en Spider-Man: Miles Morales, son una broma interna de los desarrolladores de Insomniac Games, el estudio que ha creado el juego. O tal vez un elemento que empleaban para comprobar el funcionamiento del juego antes de tener diseñado el personaje, o sin la presencia del mismo por cualquier otra razón. Sea como fuere, es un elemento que debería haberse eliminado de Spider-Man: Miles Morales antes de distribuirlo, pero que por la razón que sea aún sigue ahí.

Normalmente, cuando se detecta un bug, la respuesta de los jugadores suele ser la esperable, un cierto enfado. Sin embargo, en esta ocasión el fallo ha sido recibido por la comunidad con los brazos abiertos, y no son pocos los jugadores de Spider-Man: Miles Morales en PS5 que han pedido a Sony y a Insomniac Games que no eliminen la estufa (y el resto de objetos).

A un tipo se le pasó el tiempo de tostado del grano y así surgió la cerveza negra, a otro se le fue la mano con el curado del queso, y así nacieron el cabrales, el azul danés, etcétera, Fleming se dejó una placa de petri con bacterias de estafilococo en condiciones ambientales durante casi un mes, solo para descubrir que el moho que se había generado era capaz de acabar con las bacterias, dando origen al primer antibiótico utilizado en medicina: la penicilina. A veces, los errores tienen un resultado muy afortunado. ¿Será el caso de Spider-Man: Miles Morales? ¿Dentro de unos meses veremos un DLC con más objetos en los que se puedan encarnar los jugadores?