Próximos lanzamientos: juegos junio 2020

Ya llega el mes de junio, y con él una importante subida de las temperaturas. Y es que con las piscinas cerradas, las terrazas a medio aforo, y un calor que apunta a inhundarnos el interior de nuestras mascarillas, parece que por el momento algunos optaremos por alargar nuestro confinamiento de manera voluntaria.

Y qué mejor forma que hacerlo con un «muy caliente» nuevo surtido de próximos lanzamientos y juegos con los que pasar el rato, con nuevos títulos disponibles desde el primer día del mes hasta el último, y una de las entregas más esperadas del año que, ironías de la vida, nos permitirá vivir en un distópico mundo arrasado por un un virus.

Como cada mes, a continuación podréis encontrar el listado de juegos ordenado de manera cronológica con respecto a su fecha de lanzamiento, así como una pequeña descripción del mismo, sus requisitos mínimos, y un adelanto en vídeo:

1 de Junio

Do Not Feed the Monkeys

Abrimos este listado de próximos lanzamientos con una curiosa aunque un tanto perturbadora propuesta: un Simulador de voyeur digital. Y es que en este juego deberemos tratar de escalar a través de un selecto y secreto club que se dedica a espiar a extraños a través de los distintos sistemas de cámaras hackeadas. Invade su privacidad y sé testigo de sus momentos más íntimos, pero no interactúes con ellos… ¿quién sabe lo que podría llegar a pasar si te atreves a «alimentar a los monos»?

Tras su primera llegada y buena acogida en PC hace un par de años, ahora le tocará a los jugadores de Nintendo Switch poner a prueba su moralidad.



2 de Junio

Valorant

Anteriormente conocido como «Project A», nos encontramos con una de las mayores apuestas y próximos lanzamientos más importantes de todo el año: el primer shooter en primera persona creado por Riot Games, y el primer gran juego de la compañía fuera del universo League of Legends. Con unas dinámicas muy similares al clásico Counter Strike, y unos toques muy bien llevados de otros FPS competitivos como Overwatch, este juego ha logrado ser ya una de las mayores tendencias de los últimos meses, incluso durante su primer periodo de beta.

Tanto si ya has podido probarlo como si llegas de nuevas, se esperan que en su próximo lanzamiento en PC, Valorant llegue con nuevos cambios y actualizaciones. ¿Estaremos ante otro gran éxito de Riot, o se trata sólo de una gloria pasajera? Sólo el tiempo lo dirá.

Requisitos mínimos Valorant

Sistema operativo: Windows 7 de 64 bits

Procesador: Intel Core i3 de primera generación o AMD FX 4000

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: Cualquier tarjeta con 1 GB de memoria

Almacenamiento: 100 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11

Command & Conquer Remastered Collection

Coincidiendo con el 25 aniversario de la franquicia nos llega esta colección, en la que se incluyen las nuevas versiones remasterizadas de dos de las entregas clásicas de esta saga: Tiberian Dawn y Red Alert.

Además, estos juegos no solo están de vuelta, sino que vuelven a PC (en exclusiva desde EA Origin) bajo una hermosa resolución 4K, mejoras en la interfaz de usuario y los controles, y la remasterización de hasta siete horas de música (incluidas pistas ocultas e inéditas), de manos de su compositor original, Frank Klepacki.

Requisitos mínimos Command & Conquer Remastered Collection

Sistema operativo: Windows 8.1

Procesador: Intel Core 2 Duo E4600 (2.4GHz) o Athlon 64 X2 4600 (2.4GHz)

Memoria: 4GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GT 420 o AMD Radeon HD 5570

Almacenamiento: 32GB de espacio libre

DirectX: Versión 11

5 de Junio

The Outer Worlds

Analizado anteriormente en nuestra web, nos volvemos a encontrar con la última entrega de los desarrolladores de Fallout New Vegas y Pilars of Eternity, que aunando lo mejor de ambas entregas, nos cautivó con este juego de rol y aventuras de historia, jugabilidad y ambientación sobresalientes.

Tras medio año desde su primer lanzamiento, finalmente esta aventura espacial aterrizará en Nintendo Switch, completando así su disponibilidad en todas las plataformas.

51 Worldwide Games

La situación excepcional que estamos viviendo hoy en día le otorga a esta entrega un matiz especial. Y es que se trata del único título en este listado de próximos lanzamientos que se basa en el juego multijugador local a corta distancia.

Y es que este juego no podría llegar en mejor momento, coincidiendo con las primeras fases de desescalada y la permisión de las primeras reuniones de amigos y familiares, y ofreciéndonos una manera diferente de acercarnos y disfrutar juntos con la Nintendo Switch.

Knight Squad

Subiendo todavía más de nivel el concepto de juegos multijugador nos llega este «loco destructor de amistades». Un caótico juego de 1 a 8 jugadores en el que nos enfrentaremos en modos tan absurdos como divertidos: todos contra todos, el último hombre en pie, o fútbol medieval.

Descubre y utiliza un sinfín de armas de la Edad Media como espadas, arcos, pistolas láser, ametralladoras, o los propios Joy-Con de Nintendo Switch.

9 de Junio

1971 Project Helios

Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y con el apoyo de las instituciones gubernamentales de España, llega este título de acción y estrategia por turnos que nos propone una interesante combinación de tácticas militares modernas, con una escena de supervivencia donde escasearán todos los materiales, armas y vehículos.

Por nuestra parte le deseamos todo lo mejora esta apuesta de talento nacional, que ya confirmado su presencia PC, en exclusiva a través de Steam, así como sus próximos lanzamientos para PS4 y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos 1971 Project Helios

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Intel Core i5-760 o AMD Phenom II X4 965

Memoria: 6 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GTX 580 o AMD Radeon HD 7870

Almacenamiento: 3 GB de espacio disponible

11 de Junio

Beyond Blue

una aventura narrativa de un jugador que te traslada al corazón azul latiente de nuestro planeta. Ambientado en un futuro cercano, podremos explorar las asombrosas maravillas y el misterio infinito que alberga el océano. Además, como parte de un equipo de investigación especial, contaremos con la más avanzada tecnología para ver, escuchar e interactuar con el océano de una forma mucho más profunda de lo que jamás se ha hecho.

Adéntrate en el verdadero «Planeta Azul» a través de PC, PS4 y Xbox One.

Requisitos mínimos Beyond Blue

Sistema operativo: Windows 7 64-bit

Procesador: Intel Core i5-4460 o AMD FX-6300

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 670 o AMD R9 270

Almacenamiento: 4 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Ancestors Legacy

Un juego de estrategia en tiempo real basado en el control de las acciones y estrategias de combate de grandes escuadrones. Ambientado e inspirado en la historia del medievo europeo, volveremos a ver a cuatro muy bien representadas y diferenciadas naciones, así como muchos de sus más característicos conflictos, los cuales siempre acababan por resolverse mediante la guerra.

Estrenado originalmente en PC en 2018, y tras su posterior llegada a PS4 y Xbox One el año pasado, finalmente este título se embarca en la conquista de Nintendo Switch.

16 de Junio

Desperados 3

Casi 15 años después del lanzamiento de su anterior entrega, por fin volvemos a encontrar entre los próximos lanzamientos una de las más icónicas sagas de acción, estrategia en tiempo real y sigilo. Directamente conectado con la historia principal, en este caso nos encontramos con una precuela del clásico Desperados: Wanted Dead or Alive. Así pues, con hasta cinco personajes jugables, con un estilo y habilidades propio, no existirá una forma correcta de superar el juego, sino una infinidad de distintas posibilidades para los jugadores.

Pon a prueba tu mente y demuestra que no sólo el vaquero más rápido es el que sobrevive en esta aventura para PC, PS4 y Xbox One.

Requisitos mínimos Desperados 3

Sistema operativo: Windows 7 64-bit

Procesador: Intel i3-530 o AMD Athlon II X3 460 o cualquier Dual Core a 3.0GHz

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GTX 560 o Radeon HD 5850 (VRAM 2GB)

Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11

Disintegration

Directamente de la mano del recién creado V1 Interactive, el nuevo estudio de desarrollo independiente fundado por Marcus Lehto, uno de los creadores originales de Halo, nos llega este shooter de ciencia ficción en primera persona con elementos de estrategia en tiempo real, y una potente y muy prometedora historia que podremos jugar en solitario o a través de un modo cooperativo online.

Siendo uno de los próximos lanzamientos más potentes del mes, y uno de mis favoritos a nivel personal, pronto podremos disfrutar de esta entrega de acción futurista con sus próximos lanzamientos para PC, PS4 y Xbox One.

Requisitos mínimos Disintegration

Sistema operativo: Sistema operativo de 64 bits

Procesador: Sin especificar

Memoria: Sin especificar

Gráfica: Sin especificar

Almacenamiento: Sin especificar

DirectX: Sin especificar

Hardspace: Shipbreaker

«La basura de un hombre es el tesoro de otro». Aunque si realmente de lo que estamos hablando es de desmantelar y vender los componentes de algunas embarcaciones espaciales abandonadas a la deriva del oscuro infinito, su valor nunca será poco. Esto es lo que nos propone esta curiosa propuesta de simulación, que respaldada por un potente motor de físicas, nos permitirá explorar y desarmar todo tipo de artilugios futuristas.

Actualmente disponible a modo de acceso anticipado en Steam, finalmente este juego hará su debut oficial en PC.

Requisitos mínimos Desperados 3

Sistema operativo: Sistema operativo de 64 bits

Procesador: Sin especificar

Memoria: Sin especificar

Gráfica: Sin especificar

Almacenamiento: Sin especificar

DirectX: Sin especificar



19 de Junio

The Last of Us Part 2

No podía faltar en nuestro listado de próximos lanzamientos el que sin duda apunta a ser uno de los mejores títulos del año. Y es que pese a que una parte importante de su trama fuese filtrada, provocando este forzado adelanto de última hora, los chicos de Naughty Dog han logrado lo imposible terminando este juego en un tiempo y circunstancias encomiables.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que The Last of Us Parte 2 no sólo es una secuela, sino que nos propone un juego completamente nuevo. Y es que el hecho de centrarse alrededor de Ellie, conlleva un rediseño importante de la jugabilidad, introduciendo nuevas mecánicas como la esquiva, la posibilidad de tumbarnos en el suelo, o el uso de diferentes escondites y elementos del entorno para poder evitar los enfrentamientos directos con los enemigos.

Así pues, si la primera entrega ya fue digna de nuestras alabanzas, esta nueva entrega se presentará con un mayor dramatismo que, según explican sus creadores, nos hará sentir la verdadera realidad y la crudeza de un mundo posapocalíptico.

Al igual que su entrega original, volvemos a encontrarnos ante una de las apuestas y exclusivos de Sony, que por el momento, sólo estará disponible para PS4.



Ys: Memories of Celceta

Una remasterización de este Action-JRPG estrenado en PSVita, vuelve bajo unas mejoras evidentes que nos permitirán disfrutar de unos gráficos renovados, un aumento hasta los 60 fps, un remasterizado audio dual, y unos nuevos controles optimizados para el propio DualShock de PS4, que reemplazan las funciones anteriormente ligadas a la pantalla táctil.

Burnout Paradise Remastered

Otra remasterización que nos trae de vuelta una de las entregas y sagas de carreras favoritas de los fans, que lejos de la simulación realista nos permitirá añadir un toque de emoción extra al sumar un poco de acción, y sobre todo, mucha más velocidad. Además, en esta ocasión no contaremos sólo con el juego original, sino que podremos encontrar una serie de nuevos contenidos que incluirán nuevos vehículos, modos de juego online y desafíos para Nintendo Switch.

23 de Junio

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Este clásico de culto, acción y plataformas ha vuelto no remasterizado, sino «rehidratado», para mejorar todavía más el esplendor esponjoso del título original. Así pues, podremos volver a meternos en la piel de Bob Esponja, Patricio y Arenita para salvar Fondo de Bikini, con unos gráficos mejorados, una banda sonora con nuevas y reconocibles pistas, y un nuevo modo multijugador.

Siendo uno de los próximos lanzamientos más completos, pronto podremos hundirnos en esta aventura para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Sistema operativo: Windows 10 (64bit)

Procesador: Intel i3-4130 o AMD Phenom II X4 925

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD Radeon HD 7870

Almacenamiento: 30 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11

24 de Junio

Ninjala

En un punto a medio camino entre Splatoon y Super Smash Bros., Nintendo nos sorprende ahora con este juego de combates multijugador en el que tomaremos el papel de unos jóvenes ninjas, cada unos con sus propias habilidades y poderes especiales. Y es que además del gran parecido gráfico, uno de sus mayores puntos fueres es la gran adaptación de la violencia para el público de menor edad, sustituyendo las armas por sticks de gomaespuma y enormes bolas de chicle.

Tras sufrir un retraso de última hora durante el pasado mes, todavía nos mantenemos en nuestra postura: se trata de una de las apuestas fuertes de la compañía nipona para este verano, y sin duda, uno de los próximos lanzamientos de mayor repercusión para Nintendo Switch.

25 de Junio

Mr Driller Drillland

Con motivo de su 20 aniversario en Japón, Bandai nos trae de vuelta al alegre Mr DRILLER, que regresa con nuevas aventuras, acertijos y puzzles: explora y conquista cinco nuevos niveles con mecánicas de juego sencillas a la par de entretenidas, revive los contenidos de la primera entrega, o simplemente disfruta de los modos competitivos con tus amigos.

Abandonando la exclusividad de las primeras consolas portátiles de Nintendo, y acompañado de un importante salto al HD, este juego hará su debut en occidente con su primera llegada a PC y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Mr Driller Drillland

Sistema operativo: Sin especificar

Procesador: Sin especificar

Memoria: Sin especificar

Gráfica: Sin especificar

Almacenamiento: Sin especificar

DirectX: Sin especificar

26 de Junio

Fairy Tail

Basado en las historia original del manga y anime de aventuras homónimo, este juego de acción y RPG nos permitirá formar parte de este conocido gremio de magos y sus icónicos personajes, para revivir algunos de los episodios más populares, y nuevas misiones originales del juego a través del mundo mágico de Earth Land.

Con la única ausencia notable de la consola de Microsoft, pronto los jugadores más otaku (entre los que me incluyo) podrán experimentar de lleno una de sus series favoritas con los próximos lanzamientos en PC, PS4 y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Fairy Tail

Sistema operativo: Sin especificar

Procesador: Sin especificar

Memoria: Sin especificar

Gráfica: Sin especificar

Almacenamiento: Sin especificar

DirectX: Sin especificar

Little Town Hero

Uno de los lanzamientos más esperados nos llega a manos de esta entrega de rol desarrollada por GAME FREAK, conocidos creadores de los juegos de Pokémon. Lejos de su superventas, en esta ocasión nos encontramos con una aventura en la que podemos vivir nuestro día a día en un pueblo que está amenazado constantemente por la presencia de una serie de monstruos y criaturas. Con elementos clásicos del género más japonés, la vida social y nuestras relaciones con los habitantes de la localidad se mezclarán con los combates y la historia.

Pese a haberse estrenado primeramente bajo la exclusividad de Nintendo Switch en Japón, ahora, casi medio año más tarde, el juego aterrizará en Europa y América bajo la exclusividad de PS4.

30 de Junio

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

La tercera entrega y continuación de esta historia épica, llega diseñada para atrapar a los nuevos y viejos jugadores por igual. Y es que en esta ocasión, contaremos con una pequeña introducción interactiva con la que podremos ponernos al día sobre la historia en curso, y poder sumergirnos de lleno en este JRPG.

Con su llegada a Nintendo Switch, The Legend of Heroes completa su presencia en todas las plataformas de juego.

Sin fecha confirmada

Pokémon Espada y Escudo: La isla de la armadura

La primera de las dos expansiones incluidas en el Pase de Expansión de la actual generación de juegos de Pokémon, nos traerá una nueva zona inexplorada, un nuevo estilo de combate, además de un contenido adicional del Tutor de Movimientos más extenso que el de los juegos de la serie principal. De igual manera que el juego original, esta expansión estará sólo disponible para Nintendo Switch.

Ever Forward

Otra de las pocas propuestas indies incluidas en este listado de próximos lanzamientos llega de manos de este título de aventuras y puzzles, que con una jugabilidad algo corta, nos promete una experiencia de juego e historia tan profundas que nos dejarán marca. Los jugadores necesitarán usar sus habilidades de observación e inteligencia para resolver múltiples acertijos para reconstruir el misterio del pasado de Maya y los oscuros secretos que ha enterrado en su subconsciente.

Adéntrate en este mundo de sueños, y vive una experiencia única con sus próximos lanzamientos en PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Ever Forward

Sistema operativo: Windows 10

Procesador: Intel Core i3-2100 o AMD FX-6300

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: Nvidia GeForce GTX760 o AMD Radeon 7950

Almacenamiento: 4 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11

Phogs!

Únete a esta pareja de perros en esta aventura de plataformas y puzzles… literalmente. Y es que unidos por la barriga, tendréis que ladrar, morder y saltar obstáculos a lo largo de los mundos temáticos basados en los tres pilares fundamentales de la vida: comida, siesta y juegos. Originalmente planteado para jugar a modo cooperativo entre dos personas, también podremos disfrutar de este despreocupado juego en modo solitario, poniendo a prueba nuestra coordinación.

Tras un primer estreno y exclusividad temporal en PS4, finalmente podremos demostrar que dos cabezas piensan mejor en los próximos lanzamientos de PC, Xbox One o Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Phogs!

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Intel Core i3

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: Intel HD4000

Almacenamiento: 6 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Maid of Sker

Cerrando el listado de próximos lanzamientos nos encontramos con este prometedor juego de terror en primera persona. Ambientado en 1898, nos dirigiremos hasta la Casa Sker, una vivienda real que todavía hoy se mantiene en pie como una de las casas encantadas de Gran Bretaña, y una de las historias más macabras del folclore británico. Corre, huya y escóndete de toda clase de pesadillas y horrores, pero sobre todo, no entres en pánico, ya que incluso deberás aguantar tu respiración para no ser descubierto.

Todavía sin una fecha oficial anunciada, se espera que esta aventura nos aterrorice por igual a los jugadores de PC, PS4 y Xbox One.

Requisitos mínimos Maid of Sker

Sistema operativo: Windows 10

Procesador: Intel i5-4590 o AMD FX 8350

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon R9 290

Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11