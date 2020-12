Xiaomi Mi 10 Pro, análisis

El término de buque insignia ha pasado de designar el abanderado de la flota en terminología de marina militar a referirse para algunos productos al modelo más emblemático de la marca. En el caso del mercado de los Smartphones el denominado buque insignia es un producto extremadamente importante porque el fabricante vuelta en él todos los esfuerzos en diseño y tecnología con la intención no solamente de disponer de un producto que se venda bien sino de realizar toda una declaración de intenciones.

Así que el buque insignia de las marcas más populares se convierte en una verdadera arma para superar a los rivales en especificaciones y estética aunque no se vaya a convertir en un superventas. Finalmente las soluciones tecnológicas aplicadas a estos modelos especiales reportan un beneficio general al usuario ya que estos avances con el tiempo empiezan a aplicarse a los modelos más modestos al alcance de cualquier comprador.

Hoy nos toca analizar uno de esos buques insignias que aunque se lanzó hace ya unos meses sigue estando a la vanguardia tecnológica en cuanto a prestaciones se refiere y representa con solvencia a la marca Xiaomi, que recientemente se puso al frente de las estadísticas de ventas de teléfonos inteligentes en España superando a marcas como Samsung o Apple.

Modelo Xiaomi Mi 10 Pro Dimensiones 162.5 x 74.8x 96,08 mm Peso 208 gramos Pantalla 6.67″ Super AMOLED, 90Hz refresco soporte HDR10+ Resolución pantalla

1080 x 2340 píxeles a 386 ppp Procesador Snapdragon 865 Almacenamiento 256 GB / 512 GB Sistema de cámaras 108 megapíxeles gran angular, 12 megapíxeles teleobjetivo, 8 megapíxeles teleobjetivo gran alcance, 20 megapíxeles ultra gran angular Grabación de vídeo

Vídeo 8K hasta 30 fps y 4K hasta 60 fps Redes de datos móviles 5G / 4G Batería 4.500 mAh Precio 999 euros

El Mi 10 Pro es un teléfono 5G con todo lo que se puede esperar de un buque insignia: pantalla curva con tecnología AMOLED y soporte HDR, un solvente Snapdragon 865 como procesador, carga inalámbrica, batería de 4.500 mAh, carga de 50W y un set de cámaras sobresaliente. En este apartado cuenta con una principal de 108 megapíxeles, otra con zoom sin pérdida 5x de 8 megapíxeles, una de 12 megapíxeles con zoom óptico de 2x y finalmente la cámara con objetivo ultrawide de 20 megapíxeles. Como guinda podemos grabar vídeos nada menos que en 8K.

Diseño elegante

En lo que respecta al diseño y a los materiales el Mi 10 Pro tampoco defrauda. La pantalla curva casi sin bordes se acopla a un chasis de aluminio en el que se encuentran los botones y las varias ranuras para el micrófonos, altavoces… La parte trasera también está construida en el mismo cristal resistente Gorilla Glass pero acabado en mate de color azul. El resultado es elegante aunque un poco resbaladizo al tacto.

La pantalla tiene un tamaño de 6,67 pulgadas y solamente tiene un pequeño agujero en la parte superior izquierda para la cámara de selfies lo que da como resultado un diseño muy limpio. En la parte trasera los smartphone modernos tienden a reservar un espacio grande y que sobresale bastante para hacer sitio a las lentes de las múltiples cámaras.

En este caso Xiaomi ha optado por un diseño en disposición vertical con una zona que agrupa las lentes de tres de las cámaras mientras la cuarta cámara, la correspondiente al ultra gran angular se encuentra en un lugar independiente más al centro para facilitar las tomas de este tipo de fotos. Tanto la agrupación de las tres lentes más la del ultra gran angular no sobresalen demasiado. Separado de todo esto está el flash que no sobresale pues está insertado en la carcasa.

El resultado de todos estos detalles de diseño es que ambos lados del smartphone tienen un diseño discreto y elegante, tanto que da pena pensar en proteger el teléfono con una funda. En los laterales encontramos los habituales botones de volumen y de encendido. Una peculiaridad del Mi 10 Pro son sus altavoces ya que coloca uno arriba y otro abajo del teléfono para conseguir un efecto estéreo más eficaz. También se han dispuesto micrófonos en los dos lados para mejorar la recepción del sonido.

Pantalla de muchos hertzios

Una vez terminado el repaso exterior nos disponemos a poner a prueba al teléfono. Lo primero que destaca es la pantalla con tecnología OLED y por lo tanto muy luminosa, con excelente definición que alcanza los 2,340 x 1,080 pixeles (386 puntos por pulgada) y con otro detalle de calidad que empieza a ser habitual en los smartphone de gama medio alta: una tasa de refresco de 90 Hz. Esta característica hace que cualquier movimiento en la pantalla (desplazamiento de iconos, juegos, vídeos…) se vea suave y sin parpadeos.

Es cierto que otros móviles de gama alta llegan a los 120 Hz pero sinceramente los 90 que proporciona la pantalla de este modelo de Xiaomi nos han parecido más que suficientes. La compatibilidad con HDR10+ hace que la fidelidad de color y la alta resolución se mantenga al reproducir contenido compatible con esta especificación. Hemos probado con imágenes fijas, vídeos y distintas aplicaciones de contenido por streaming y el resultado es que la pantalla es realmente espectacular, de las mejores que hemos podido probar.

Hay que resaltar en el apartado de reproducción de vídeo la calidad de los minúsculos altavoces integrados en el teléfono. Nos ha sorprendido no solamente la potencia de los bajos sino también la fidelidad de reproducción tanto si tenemos el teléfono en la mano como si lo apoyamos sobre una superficie que no sea metálica o de cristal. Esto proporciona ventajas no solamente para ver vídeos sino por ejemplo en situaciones en las que tendamos que escuchar varias personas y por lo tanto no podamos utilizar un auricular como en una videoconferencia colectiva.

Fotografía y vídeo

Como hemos anticipado otro de los importantes caballos de batalla de este modelo es el de sus cámaras. Parece mentira a que nos hayamos acostumbrado a que los móviles equipen cuatro cámaras (más la del selfie) pero eso es lo que ofrece el Mi 10 Pro, y no son cámaras cualquiera ni mucho menos. Como hemos anticipado hay una combinación de cámara de 108 megapíxeles, dos con distintas magnitudes de zoom y la última con el super gran angular con 20 megapíxeles de sensibilidad en el sensor.

Al realizar fotos con la cámara principal (sin zoom) lo cierto es que nos encontramos probablemente con la calidad más alta en cuanto a cámara de un smartphone con la que nos hemos podido encontrar. El sensor tiene una definición espectacular y la óptica es excelente, equivalente a un objetivo de 25 milímetros con una apertura f1,69. El teléfono graba las imágenes en resolución de 25 megapíxeles.

El resultado como decimos es muy bueno, la óptica permite captar un rango más amplio de imagen y la alta definición reproducir detalles con gran fidelidad en condiciones de luz buenas. El rendimiento con poca iluminación es algo inferior, sin embargo, al de otros rivales con un «modo noche» más eficaz. Los dos niveles de zoom que permiten las dos cámaras adicionales se convierten en imágenes detalladas cuando nos mantenemos fieles a lo que consigue la óptica. También pierde algo de terreno cuando se utilizan por la noche.

Ejemplos de fotografías tomadas con el Xiaomi Mi 10 Pro

Los modos de Zoom

Como en otros teléfonos los modos de zoom se pueden activar en la aplicación de la cámara de forma transparente para el usuario, sin que nos demos cuenta que cambiamos de cámara. Así hasta 2x se utilizará la cámara principal, de 2x a 3,7x el teléfono utilizará la cámara de 12 megapíxeles y 3,7x hasta el límite la cámara de 10 megapíxeles con una mezcla de zoom óptico, híbrido y puramente digital (cogiendo solamente el centro de la imagen y reduciendo la resolución).

La última cámara es la responsable de las fotos con super gran angular. Las características de esta cámara son una sensibilidad de 20 megapíxeles, la capacidad de captar imágenes hasta cubrir un campo de visión de 117 grados y una apertura de f/2,2. Hay que tener en cuenta que esta cámara también dispone de autofoco lo que permite tomar fotos de objetos y personas en primer plano con mayor definición.

La aplicación de la cámara es muy similar a la que encontramos en otros teléfonos. Aquí sí nos permite seleccionar la cámara que queremos utilizar y modificar parámetros del disparo con velocidad de disparo, apertura e incluso la posibilidad de realizar enfoque manual. En el apartado del vídeo, como hemos anticipado, es posible realizarlos con resoluciones hasta 8K y permite el uso de las cuatro cámaras a disposición con sus características ópticas y de sensor.

Batería y carga

Como hemos visto en las especificaciones la batería del Mi 10 Pro es de 4.500 mAh que se encuadra al mismo nivel que las que disponen otros Smartphone de la competencia. Es compatible con sistemas de carga rápida de 50W que consigue recuperar hasta el 80% de la autonomía en poco más de 30 minutos y una carga completa en 50. También funciona con sistemas de carga inalámbrica rápida de 30W pero siempre que utilicemos los cargadores compatibles con la tecnología Xiaomi.

En nuestras pruebas de duración de la batería pudimos conseguir superar una jornada laboral sin problemas, más de 15 horas con uso intensivo de aplicaciones conectadas a Internet y vídeos, con lo que el teléfono llegará con algo de margen al cargador de casa si estamos todo el día lejos de enchufes. No hemos notado grandes diferencias de autonomía bajando la frecuencia de refresco a 60 Hz pero sí que es posible que si estamos en apuros con poca batería bajar la frecuencia nos de algunos minutos extra además de bajar el brillo y otras operaciones de ahorro.

Sistema y software

El Mi 10 Pro dispone del entorno de trabajo MIUI versión 11, un diseño de Xiaomi limpio y eficaz que nos ha gustado por la velocidad de respuesta y la limpieza de los gráficos. Dispone de un modo «always on» en el que podemos configurar la pantalla de reposo para que muestre distinta información como la hora y distintos gráficos o frases.

Para desbloquear el teléfono podemos utilizar el sensor de huellas que se encuentra integrado en la pantalla y que tiene una sensibilidad muy buena. También, como en muchos smartphones modernos, permite desbloquear la pantalla con el sensor facial mediante la cámara frontal. Este sistema también funciona de forma rápida gracias a la calidad de la cámara y la potencia del procesador.

Una aplicación interesante que incorpora el Mi 10 Pro es la de seguridad. Esta app permite escanear el teléfono en búsqueda de malware, limpiar archivos superfluos o analizar el uso de datos. También dispone de un sistema de lista negra de contactos. Interesante la opción que permite configurar restricciones para ciertas aplicaciones e incluso del uso de la batería que hacen algunas de ellas.

Conclusiones

El Mi 10 Pro es un buque insignia en toda regla con algunas soluciones estéticas y tecnológicas interesantes que mejoran en muchos aspectos a su antecesor el Mi Note 10 del que comparte casi por completo el apartado de las cámaras, que es precisamente uno de los factores sobresaliente de este Smartphone. Por otro lado el rendimiento de los altavoces estéreo nos ha sorprendido muy gratamente y es un aspecto que no se suele cuidar demasiado.

Luce una espectacular pantalla AMOLED compatible con HDR10+ que si bien no alcanza la resolución QHD ni la máxima tasa de refresco tiene un rendimiento más que suficiente. Una laguna algo desconcertante es que no dispone de certificación IP (resistencia al polvo y al agua) y aunque se supone que es resistente a las salpicaduras quizás un móvil de prestaciones tan sobresalientes debería estar algo más protegido.