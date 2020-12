Samsung Galaxy S21: sin cargador ni auriculares

Hay circunstancias que hacen que uno se sienta, a veces, como Bill Murray en Atrapado en el Tiempo (más conocida como El día de la marmota), y el lanzamiento del Samsung Galaxy S21 va a ser, mucho me temo, una de esas ocasiones. Y todo resulta todavía más divertido cuando, haciendo memoria, recuerdas que no solo se repiten los movimientos, sino también las reacciones a los mismos. Casi parece que nos encontramos ante un remake, reboot o como se quiera llamar, que ante el día a día del sector tecnológico.

El pasado mes de octubre Apple presentó los distintos modelos del iPhone 12, un smartphone que brilla en muchos aspectos, pero que destacó en el apartado negativo por no incluir ni cargador ni auriculares (salvo en Francia, donde está obligada por ley a entregar un cargador con el teléfono). Una decisión un tanto cuestionable y bastante polémica, que provocó las burlas de otros fabricantes, y que recientemente ha sido cuestionada por un regulador de consumo brasileño.

Al otro lado del telón de acero (del sector tecnológico, se entiende), cada día está más claro que Samsung va a adelantar el lanzamiento de la gama Galaxy S21, que llegará alrededor de un mes antes de lo que lo han hecho sus generaciones predecesoras. Son bastantes los detalles que conocemos ya sobre el Galaxy S21, así como el S21+ y el S21 Ultra y hoy, gracias a Tecnoblog, tenemos un nuevo y muy interesante detalle, y es que al menos en Brasil, el Galaxy S21 se venderá sin cargador ni auriculares.

La fuente de esta información es una filtración de la certificación de ANATEL, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones brasileña, y que indica de manera explícita que no habrá cargador ni auriculares. Lo segundo era ya un secreto a voces, por lo que no nos sorprende. Sin embargo, hasta hace unas semanas eran muchas las señales que apuntaban a que el Galaxy S21 sí que incluiría el cargador. Claro, que Samsung ha dado algunos pasos precisamente para borrar ciertas huellas. Huellas que tienen la forma de tweets.

Con el lanzamiento del iPhone 12, y como comentaba antes, fueron varios los fabricantes que criticaron (directa o indirectamente) a Apple por la no inclusión del cargador. Un ejemplo de ello fue la cuenta Samsung Latinoamérica (@SamsungLatin), que publicó un mensaje con el siguiente texto: «😎😎 Tu # Galaxy te da lo que buscas. Desde un cargador, hasta la mejor cámara, batería, rendimiento, memoria y hasta pantalla de 120Hz ✌ en un smartphone. 😎😎»

Un tweet que recogimos en la noticia en la que hablábamos de los troleos a Apple, y que se podía ver pinchando aquí. Sí, digo que se podía ver porque el mensaje ya no está disponible, ha sido borrado. No obstante, si tienes curiosidad por verlo, puedes encontrarlo en la máquina del tiempo de Archive.org. ¿Por qué borrarlo? ¿Qué ha cambiado desde la fecha en la que se publicó? ¿Quizá es que, finalmente, el Galaxy S21 no va a ofrecer todo lo que se mencionaba en ese tweet?

Reconozco que tengo mucha curiosidad por conocer los argumentos de Samsung para no incluir el cargador en el Galaxy S21, y me pregunto si, como ya ha ocurrido en Brasil, y con la posibilidad de que más fabricantes adopten la misma política, los reguladores nacionales van a adoptar alguna medida al respecto. Porque puedo entender que los auriculares sean un complemento opcional, pero el cargador es un elemento imprescindible para utilizar un smartphone. Y por cuestión de costes todavía podría aceptarlo en modelos de gama baja, pero me chirría bastante en casos como el del Galaxy S21 y el iPhone 12, topes de la gama alta.