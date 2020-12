Los diez juegos con mejores gráficos de 2020

Estamos a punto de despedir 2020, y para encarar la recta final del año hemos querido compartir con vosotros un especial dedicado a los diez juegos con mejores gráficos que han llegado a lo largo de este año.

No hay duda de que la pandemia producida por la COVID-19 nos ha dejado momentos muy complicados, pero al mismo tiempo este 2020 ha sido un buen año para el sector de los videojuegos. No solo se ha producido el lanzamiento de algunos títulos muy esperados que llevaban bastante tiempo en desarrollo, sino que además también hemos empezado a ver importantes altos cualitativos gracias a la llegada de las consolas de nueva generación.

Debo reconocer que el listón ha quedado muy alto, y que ciertamente no ha sido nada fácil limitar la elección de los juegos con mejores gráficos de 2020 a tan solo diez títulos, pero creo que esta es bastante acertada, y que todos estaréis de acuerdo conmigo en que los juegos que hemos seleccionado son un deleite a nivel técnico.

Obvia decir que, a la hora de elaborar esta lista, no hemos tenido en cuenta otros aspectos como la jugabilidad o la historia, es una selección limitada a los juegos con mejores gráficos, y por tanto eso ha sido lo único que ha influido a la hora de decidir. Como siempre, os invito a que nos dejéis vuestra opinión en los comentarios, y a que nos contéis qué otros juegos creéis que han marcado un punto de inflexión por su apartado técnico en este 2020. Los comentarios son vuestros.

Antes de empezar, os recuerdo que esta lista no sigue ninguna jerarquía, es decir, no está ordenada de mejor a peor, sino que es meramente enumerativa. Sin más, entramos en materia.

1.-Juegos con mejores gráficos de 2020: Streets of Rage 4

Sé lo que estáis pensando, ¿un juego en 2D en la lista? Pues sí, y os voy a explicar por qué: porque este título, desarrollado por DotEmu, Lizardcube y Guard Crush, es una auténtica obra de arte en todos los aspectos.

Entiendo que vivimos en aun época en la que los juegos en 3D se han convertido en «el estándar de referencia», pero esto no quiere decir que ya no se puedan crear maravillas utilizando gráficos en 2D. Streets of Rage 4 brilla con luz propia a nivel artístico y jugable, y a nivel gráfico tiene un acabado sobresaliente, muestra unos personajes muy cuidados, con unas animaciones perfectas, y los coloca en unos escenarios recreados con todo lujo de detalles que logran sumergirnos de lleno en la acción.

El cuidado por el detalle que han puesto los desarrolladores en Streets of Rage 4 es tal que incluso podemos ver reflejos en los charcos, y la iluminación afecta «de forma realista» a todos los elementos del escenario. Verlo en movimiento es un auténtico espectáculo, y no es especialmente exigente a nivel de hardware.

Requisitos mínimos de Streets of Rage 4

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core 2 Duo E8400 o AMD Phenom II X4 965.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTS 250 o Radeon HD 6670.

8 GB de espacio libre.

2.-Juegos con mejores gráficos de 2020: Half Life: Alyx

Ha sido uno de los proyectos más ambiciosos de Valve, y se mantiene como uno de los títulos con mejor apartado gráfico que existen actualmente, todo un logro ya que, como sabrán muchos de nuestros lectores, es una exclusiva para PC centrada en la realidad virtual.

Mover un juego en realidad virtual es más complejo que hacerlo en un entorno tradicional por la propia naturaleza de dicha tecnología, que tiene que renderizar en dos pantallas, una dedicada a cada ojo, con todo lo que ello supone. A pesar de ello, Valve consiguió que Half Life: Alyx mostrase una recreación ultra realista de Ciudad 17 y que pudiésemos, además, interactuar con los diferentes elementos y objetos de la ciudad de una manera única.

Todo el apartado técnico de este título roza la perfección. Nada más empezar a jugarlo tenemos la sensación de que estamos visitando, de verdad, Ciudad 17, y gracias a esa recreación «orgánica» y realista que Valve ha sido capaz de trasladar a esta excelente exclusiva para PC queda patente que Half Life: Alyx representa un salto generacional bastante marcado.

Requisitos mínimos para Half-Life Alyx

Procesador Intel Core i5-7500 a 3,8 GHz o AMD Ryzen 5 1600 a 3,5 GHz.

12 GB de memoria RAM.

NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580.

Windows 10 de 64 bits.

3.-Juegos con mejores gráficos de 2020: DOOM Eternal

Cuando id Software anunció DOOM Eternal hizo especial hincapié en la tecnología clave que estaba detrás de dicho título, el motor gráfico idTech 7, un importante paso adelante frente al idTech 6 que permitía, según el conocido estudio, mejorar enormemente la calidad de la geometría e introducir un sistema de daños en los enemigos que, francamente, resulta impresionante cuando lo vemos en acción.

Todo, tanto los enemigos y los elementos que aparecen en pantalla como los escenarios están recreados con todo lujo de detalles, presentan un granulado y un texturizado que roza la perfección, y gracias al sistema de daños podemos sentir cada ataque que realizamos sobre nuestros enemigos. Por ejemplo, un disparo de la escopeta de doble cañón sobre el pecho de un «Hell Knight» le arrancará trozos de carne y dejará expuesta su caja torácica.

Los efectos de luces y sombras, las animaciones y la amplitud de los escenarios, también han mejorado de forma notable frente a DOOM 2016 y hacen, en conjunto, que DOOM Eternal merezca ser considerado como uno de los juegos con mejores gráficos de 2020.

Requisitos mínimos de Doom Eternal para 1080p y 60 FPS (calidad baja)

Windows 7 / Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5 a 3,3 GHz o AMD Ryzen 3 a 3,1 GHz.

8 GB de RAM.

50 GB de espacio libre en disco.

Gráfica NVIDIA GeForce 1050 Ti de 4 GB o Radeon RX9 280 de 3 GB.

4.-Juegos con mejores gráficos de 2020: Demon´s Souls Remake

Ha sido uno de los lanzamientos más importantes de PS5, y se ha convertido en uno de los títulos más populares de 2020. También es uno de los juegos con mejores gráficos del año, aunque presenta algunos aspectos mejorables a nivel técnico (las animaciones, principalmente).

Tanto el modelado de personajes y enemigos como los escenarios tienen una calidad fantástica, y los efectos de luces y sombras no se quedan atrás. Este remake aprovecha la potencia de PS5, pone ante nosotros una de las mejores ambientaciones que he visto nunca en un videojuego y nos invita a soñar con el nivel gráfico que podría tener un Bloodborne de nueva generación.

Mención especial merecen tanto el cuidado por el detalle que podemos encontrar en los escenarios, el excelente sistema de iluminación dinámica, que permite que la luz interactúe de forma altamente realista con todos los elementos del juego, y los efectos de partículas, que añaden una capa de realismo y mejoran enormemente la inmersión.

Demon´s Souls Remake solo está disponible, de momento, para PS5, aunque se rumorea que antes o después veremos una versión para PC. Será interesante ver, si esto se confirma, qué requisitos acaba teniendo dicha versión.

5.-Juegos con mejores gráficos de 2020: Microsoft Flight Simulator

El nivel de realismo que ha conseguido Microsoft Flight Simulator es tal que nos hará sentir como si realmente estuviésemos pilotando un avión. Los interiores de las diferentes cabinas se han recreado de una manera sublime, y tanto el modelado externo de los aviones como las diferentes localizaciones y aeropuertos rozan el fotorrealismo.

Los ciclos de día y noche también se han simulado a la perfección, y el renderizado del cielo y de las nubes está a un nivel tan bueno que, francamente, es fácil «olvidar» que se trata de un videojuego. Su acabado gráfico es, en todos los aspectos, sublime, aunque a título personal lo que más me impresionó fue la recreación de los escenarios urbanos (ciudades) de noche, con el alumbrado público activado. Es totalmente hipnótico.

Microsoft Flight Simulator es, sin duda, uno de los tres juegos con mejores gráficos de 2020, y también uno de los más exigentes (y peor optimizados) del momento, ya que depende enormemente de la GPU y no escala bien en procesadores multihilo.

Requisitos mínimos de Microsoft Flight Simulator 2020

Windows 10 con la actualización 1909 (November Update).

Procesador Ryzen 3 1200 o Core i5 4460.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica RX 570 o GTX 770 con 2 GB.

150 GB de espacio libre.

Conexión a Internet de 5 Mbps.

6.-Juegos con mejores gráficos de 2020: Cyberpunk 2077

Era el juego más esperado de 2020, y al final se ha convertido en uno de los lanzamientos más polémicos y más controvertidos. Desde que se produjo su lanzamiento he visto comentarios y valoraciones diversas. Algunos creen que no es para tanto, y dicen que a nivel gráfico está por debajo de GTA V. Como dije en su momento, cada uno es libre de opinar, pero comparar a Cyberpunk 2077 con GTA V es un disparate.

La calidad gráfica que presenta Cyberpunk 2077 es tan alta que deja patente, desde el primer momento, que se trata de un título de nueva generación. Sus exigencias a nivel de hardware son tan altas que ni siquiera la nueva generación de consolas es capaz de moverlo en todo su esplendor. Para ello necesitamos un PC de gama alta con una tarjeta gráfica RTX serie 30.

Como os comenté en este análisis técnico dedicado a Cyberpunk 2077, su apartado gráfico es una maravilla, tanto que, en mi opinión, merece ser considerado como el juego con mejores gráficos de 2020. Night City es una ciudad enorme que escala en horizontal y en vertical, está recreada al detalle, es una ciudad viva, cargada de NPCs, el modelado de los personajes y de todos los elementos del juego es excelente, y el trazado de rayos aplicado a sombras, iluminación y reflejos añade una capa de realismo que nunca había visto.

Requisitos mínimos de Cyberpunk 2077

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i5 3570K o FX 8310.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 780 con 3 GB de memoria gráfica, o una Radeon R9 290.

70 GB de espacio libre en disco duro.

7.-Juegos con mejores gráficos de 2020: Watch Dogs Legion

Lo nuevo de Ubisoft ha generado sensaciones contrapuestas, pero es, sin duda, uno de los juegos con mejores gráficos de 2020, gracias a su excelente y cuidada recreación de la ciudad de Londres, y a la estupenda implementación de los reflejos generados mediante trazado de rayos, una tecnología que añade una capa de realismo impresionante.

Londres presenta, como hemos dicho, un acabado de diez en Watch Dogs Legion. Todos los elementos de la ciudad están representados con el máximo cuidado, y muestran hasta el más mínimo detalle. Los reflejos generados con trazado de rayos lucen de maravilla en charcos, en cristales y también en superficies metálicas, como los coches por ejemplo, y marcan una diferencia importante.

La única nota negativa la tenemos en el modelado de los personajes, que no terminan de estar al nivel de esa excelente escenografía. Los efectos de luces y sombras rayan también a un gran nivel, y redondean un apartado técnico sobresaliente que hará que te sientas como si realmente estuvieses en Londres.

Requisitos mínimos de Watch Dogs Legion

Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400.

NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon R9 290X con 4 GB de VRAM.

8 GB de RAM.

Espacio de almacenamiento: 45 GB.

Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits.

8.-Juegos con mejores gráficos de 2020: The Last of Us Part II

Es curioso pensar que un título desarrollado, en exclusiva, para PS4-PS4 Pro merezca estar en la lista de los diez juegos con mejores gráficos de 2020, pero la verdad es que los chicos de Naughty Dog hicieron un trabajo tan bueno que habría sido injusto no incluirlo en esta selección.

The Last of Us Part II no es un juego de tipo mundo abierto, tiene un planteamiento bastante lineal y limitado. No es casualidad, esto ha sido fundamental para que Naughty Dog pudiese partir de una base menos exigente sobre la que recrear un título con una calidad gráfica verdaderamente impresionante. Para que nos entendamos, el concepto es similar al del original que debutó en PS3, aunque la calidad gráfica está muy por encima de aquel.

En The Last of Us Part II el modelado de los personajes fantástico, y los escenarios no se quedan atrás. Naughty Dog ha creado una de las mejores ambientaciones posapocalípticas que he tenido la oportunidad de ver hasta el momento, y lo ha acompañado de unos efectos de luces, sombras y partículas realmente buenos, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones de PS4-PS4 Pro.

Obvia decir que todo esto habría sido imposible de llevar a cabo con un enfoque de tipo «sand box», (mundo abierto, o semi abierto), al menos en PS4 y PS4 Pro. En general tenemos el mismo enfoque lineal que ya vimos en títulos como God of War, pero la calidad gráfica es tan buena que merece entrar en esta lista.

9.-Juegos con mejores gráficos de 2020: Resident Evil 3 Remake

Aunque no cumplió del todo con mis expectativas a nivel jugable, sí que lo hizo a nivel técnico. Como os conté en su momento en el análisis de Resident Evil 3 Remake, lo último de Capcom es una maravilla a nivel gráfico, aunque sin duda lo más impresionante es la calidad del modelado, y texturizado, de los personajes, que llegan, en ocasiones, a rozar el fotorrealismo.

Capcom también puso un cuidado especial por el detalle, algo que se deja notar en la excelente recreación de los diferentes escenarios, y en otros aspectos menores pero que merecen una mención, como por ejemplo la acumulación de sangre y de suciedad en la ropa de los protagonistas. Se ha mantenido, igualmente, el sistema de daños que vimos en Resident Evil 2 Remake, lo que significa que si recibimos daño de un enemigo, este quedará marcado en nuestro personaje, y lo mismo ocurrirá con nuestros enemigos.

En líneas generales, todos los escenarios tienen una calidad muy buena, y los efectos de luces y sombras están tan cuidados que dan forma a una ambientación sublime. No es perfecto, pero es, sin duda, uno de los juegos con mejores gráficos de 2020.

Requisitos mínimos de Resident Evil 3 Remake

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i5 4460 o AMD FX 6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 760 o Radeon R7 260X con 2 GB.

45 GB de espacio libre.

10.-Juegos con mejores gráficos de 2020: Minecraft RTX

Minecraft no es ninguna maravilla técnica, eso está claro, y lo mismo aplica a Quake II, un juego que en su época fue una auténtica revolución, pero que a día de hoy ha quedado ampliamente superado. Sin embargo, cuando aplicamos trazado de rayos a ambos juegos nos encontramos con un salto impresionante, tanto que resulta sencillo entender por qué decimos que el trazado de rayos es «el Santo Grial» del mundo de los videojuegos.

Gracias al trazado de rayos, Minecraft RTX muestra un sistema de iluminación global, unos reflejos y unas sombras altamente realistas. Esos tres elementos interaccionan entre sí con total precisión, y hacen que un juego con una geometría tan simple como este parezca «de otro mundo», literalmente.

Entiendo que, para muchos puede que no sea justo comparar un título con una geometría tan simple como Minecraft con otros de nueva generación que presentan un apartado técnico más equilibrado, pero Minecraft RTX es uno de los máximos exponentes de lo que puede dar de sí el trazado de rayos, y consigue, gracias a ella, un salto tan enorme que merece estar en esta lista.

Requisitos mínimos de Minecraft RTX