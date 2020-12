Un especial más de los mejores de 2020… según MC, y es que todavía nos quedan cosas por decir. Y si hasta ahora nos hemos limitado a hablar de portátiles y smartphones, o lo que es lo mismo, de hardware, vamos a ampliar un poco las miras con las mejores aplicaciones de 2020… según MC. Es decir, las aplicaciones que más nos han gustado este año al equipo de redacción de MC, por el motivo que sea.

A diferencia de los anteriores especiales, sin embargo, este de las mejores aplicaciones de 2020 se complica porque si el hardware es un mundo, el software es una galaxia, razón por la cual nos hemos tomado una pequeña licencia.

Las mejores aplicaciones de 2020… según MC

A la dificultad de elegir una plataforma (PC, smartphones, TV…) y un modelo (¿aplicación clásica, servicio?) se sumaba la de elegir qué aplicaciones debían ser elegibles: ¿las mejores aplicaciones que hayan surgido de cero este año; las aplicaciones que mejor lo estén haciendo este 2020, aunque lleven años de andadura…? Como sabes, es más fácil cambiar de hardware que de software, así que hemos optado por, simplemente, compartir contigo las aplicaciones que más nos han gustado este año. Sin restricciones.

Microsoft Edge (Chromium)

Categoría: Navegadores web

Plataforma: Windows / MacOS / Linux (beta) / Android / iOS

Precio: Gratuito

Recomendado por David Salces

Si hace unos años me dicen que iba a escoger al sucesor de Internet Explorer como el programa del año, no sé si me lo habría tomado como una broma o como una falta de respeto. Primero fui de Netscape, después de Firefox, de ahí salté a Chrome y, desde entonces, he ido probando y cambiando habitualmente, con Opera siempre como el plan B que nunca falla.

Y sin embargo, creo que voy a cerrar un año atípico con esta elección atípica que, en realidad, creo que tiene más sentido del que pueda parecer. La razón de ser de esta elección es, claro, el apellido Chromium y, de su mano, la despedida de su propio motor y la adopción de Blink.

Desde que el cambio se materializó, Microsoft ha hecho múltiples e interesantes aportaciones al proyecto Chromium, además de haber realizado un buen trabajo en lo referido a la personalización de su navegador. No diré que es el mejor navegador web en la actualidad, pero sí que es, con diferencia, el que mejor evolución ha experimentado este último año y, también, el mejor navegador jamás diseñado por los de Redmond.

Si ya peinas canas, quizá recuerdes los tiempos en los que era posible ver páginas web con un GIF animado en el que ponía que esa página había sido diseñada con Microsoft Frontpage y optimizada para Internet Explorer. En algunos de ellos incluso aparecía el logo de Internet Explorer golpeando al de Netscape. El problema es que, en realidad, aquel golpe iba dirigido hacia los estándares de la eclosionante web del segundo lustro de los noventa.

En aquellos tiempos se dieron los primeros pasos de una guerra de navegadores que, durante mucho tiempo, transitó por parajes extraños y poco recomendables, y que se pueden resumir en que cada navegador renderizaba las webs de una manera distinta, todos tenían elementos privativos (es decir, que si eran empleados en páginas web solo se mostraban bien en el navegador elegido), etcétera.

Afortunadamente, y aunque Firefox todavía se mantiene en Gecko y Safari en WebKIT, la guerra de los navegadores ha evolucionado, y ahora se centra en ofrecer mejores funciones y servicios alrededor del mismo, no en sostener un motor propio que le complica la existencia a desarrolladores y usuarios. Con Edge Chromium Microsoft acepta finalmente esa premisa, ya suscrita por otros muchos navegadores, y se centra en mejorar Chromium y en intentar lograr que su desarrollo sobre el mismo destaque sobre el resto. Tal y como debió ser desde el principio.

Bear Notes

Categoría: Productividad

Plataforma: macOS /iOS

Precio: Gratuito / 15 euros anuales

Recomendado por Rodolfo de Juana

A lo largo de los últimos años he probado un gran número de aplicaciones con las que tomar notas. Ninguna sin embargo me ha parecido tan fácil de utilizar como Bear Notes. La aplicación (disponible solo para iOS y para Mac), combina la facilidad de escribir gracias al formateado en Markdown, con una organización de las notas basada en etiquetas y en enlaces entre las distintas notas.

De esta manera, desaparece la “necesidad” o la “molestia” de tener que organizar la información en carpetas y subcarpetas, ya que dentro de la misma nota ese método de organización por etiquetas y sub-etiquetas nos ofrece una flexibilidad total.

A la vez, destaca por una interfaz realmente minimalista y limpia, que convierte a Bear un pequeño editor de texto sin distracciones y en el que es posible organizar de forma sencilla, todo tipo de información relacionada con el tema que nos interese en cada momento.

Entre sus posibilidades más avanzadas destaca la posibilidad de proteger las notas con contraseña, la exportación a distintos formatos (desde PDF a HTML o Word), o la inclusión de archivos adjuntos. Por ponerle una pega, echamos de menos una versión web de la aplicación, lo que le daría una mayor flexibilidad…pero su equipo de desarrollo afirma que está trabajando en ello.

SystemRescue

Categoría: Herramientas de sistema

Plataforma: Windows y Linux

Precio: Gratuito

Recomendado por Juan Ranchal

No he probado demasiadas aplicaciones nuevas este año y seguramente me he perdido algunas buenas novedades. De probador compulsivo, he pasado a contar con las aplicaciones justas que voy actualizando. Seguramente como la mayoría de usuarios. Sí he tenido que probar decenas de configuraciones de software, especialmente de Windows, para las guías y prácticos que te hemos venido ofreciendo a lo largo del año. Al tiempo, no han faltado equipos de familiares, compañeros y amigos a los que solucionar todo tipo de fallos.

Hoy me apetecía destacar una de esas herramientas de sistema que considero imprescindible en cualquier colección de software. No es ninguna novedad y es toda una veterana que lleva muchos años entre nosotros, pero sigue funcionando igual de bien y se puede usar como salvavidas en PCs con Windows o Linux, y también en servidores.

SystemRescue (conocida anteriormente como SystemRescueCd) es una suite que forma parte de lo que conocemos como herramientas de rescate, seguramente la mejor solución (y algunas veces la única) para aislar, identificar y solucionar errores en sistemas operativos y/o aplicaciones. Yo la uso en Windows cuando el sistema comienza a comportarse de manera extraña, produce mensajes de error o las temidas pantallas de la muerte. En la gran mayoría de ocasiones ahorro el tiempo de un formateo completo, la pérdida de datos o el paso a una tienda de reparación.

Se ofrece a modo de imagen ISO para que el usuario la “queme” en un medio óptico o pendrive USB con la que arrancar el equipo y desde ahí solucionar problemas. Como la mayoría de estas herramientas es una distribución GNU/Linux que funciona como “Live CD” en moto autoarrancable. Es totalmente gratuita y licenciada como código abierto. El mes pasado fue actualizada a la versión 7.01 y es de gran ayuda para las tareas comentadas, diagnóstico y reparación de problemas.

Como alternativa podía haber destacado otras igual de interesantes como Hiren’s BootCD, Ultimate Boot CD o Knoppix. Si funcionas con Windows ten alguna de ellas a mano porque te harán falta un día u otro.

Notion

Categoría: Gestión Personal / Profesional

Plataforma: Todas

Precio: Gratuito / Opciones de oago

Recomendado por Tomás Cabacas

Resulta muy complicado definir qué es Notion. Puede ser una poderosa herramienta para organizar proyectos o un complejo sistema de GTD. Pero también es fantástico para hacer una lista con los sitios que quieres visitar, los vinos que más te gustan o qué videojuegos has terminado este año. Sin duda alguna, lo mejor de Notion es su estructura abierta, un lienzo en blanco donde cada usuario puede construir exactamente lo que necesita.

Notion permite crear notas y documentos, wikis, gestionar proyectos y tareas y, en realidad, hacer casi cualquier cosa. Funciona tanto online como offline, tiene aplicaciones para casi cualquier dispositivo y un plan gratis, sin publicidad ni límite de tiempo y más que suficiente para sacarle partido. Si quieres más, las opciones de pago son muy accesibles.

Por si fuera poco, Notion tiene una gran comunidad de usuarios que generan contenido en forma de plantillas listas para usar. Es muy probable que la idea que tienes en la cabeza (o algo muy parecido) ya esté en su repositorio, así la curva de aprendizaje se suaviza y tardarás muy poco en sacarle partido.

Recomiendo Notion a esos usuarios que se sienten encorsetados en aplicaciones como OneNote, Evernote o similares y están dispuestos a dedicar un poco de tiempo a cambio de una experiencia de uso personalizada y única.

Steam Play (Proton)

Categoría: Juegos

Plataforma: Linux y Mac

Precio: Gratuito

Recomendado por Eduardo Medina

Proton, también conocido como Steam Play desde el cliente de la plataforma de Valve, se ha convertido en uno de los puntales del ‘Linux Gaming’, no solo por el hecho de poder ejecutar juegos de Windows en el sistema Open Source, sino también por su impresionante progresión, que ha venido acompañada de la evolución de los traductores de Direct3D a Vulkan y los drivers para las gráficas de AMD en Linux.

Proton echó a andar a finales de verano de 2018 como una capa de compatibilidad basada en Wine (cosa que sigue siendo) que permite ejecutar juegos de Windows en Linux y Mac. A pesar de que en un principio despertó ciertos recelos, poco a poco se ha ido mostrando como una seria alternativa al sistema operativo de Microsoft, hasta el extremo que actualmente su principal obstáculo no está en la ejecución de los juegos, sino en componentes como Denuvo e Easy Anti Cheat.

Aparte de lo basado en Wine, de Proton sobresalen los traductores DXVK y VKD3D. El primero se encarga de traducir las versiones 9, 10 y 11 de Direct3D a Vulkan, mientras que el segundo hace lo mismo con la duodécima versión de la API de Microsoft. Esto tiene una ventaja y un inconveniente, porque por un lado ofrece cierta abstracción con respecto a los drivers, pero por otro se necesita de una GPU AMD o NVIDIA relativamente reciente, más en el caso de la segunda, cuya primera generación realmente preparada para Vulkan es Pascal (GTX 1000), mientras que en AMD hay alguna que otra generación anterior a Polaris bien soportada (las gráficas GCN más antiguas necesitan por ahora de pasos adicionales).

Sin embargo, la progresión de Proton no cobraría todo el sentido que tiene sin la mejora de RADV, el driver de Vulkan para AMD incluido por defecto en la inmensa mayoría de distribuciones Linux (incluida Ubuntu). Además de haber invertido muchos esfuerzos en Proton, Valve también ha trabajado mucho en RADV, impulsando y desarrollando un nuevo compilador de shaders llamado ACO. Por mi experiencia, este nuevo componente no ha traído una mejora revolucionaria a nivel de rendimiento, pero sí ha reducido los esporádicos problemas que tenía con los tirones y el stuttering en muchos juegos, dando de esta manera una mayor sensación de “experiencia premium”.

En resumidas cuentas, gracias a Proton, los juegos en Linux están más en forma que nunca, y hechos como el poder ejecutar Cyberpunk 2077 desde el día de lanzamiento o Red Dead Redemption 2 con mejor rendimiento que Windows 10 lo demuestran. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero pocos fuera de Linux esperaban que Proton llegara a este punto.

Vivaldi

Categoría: Navegadores web

Plataforma: PC (Linux, Mac, Windows) y Android

Precio: Gratuito

Recomendado por J.Pomeyrol

Comenzamos nuestro particular repaso por las mejores aplicaciones de 2020 con una navegador web que está muy de moda y lo vamos a terminar con otro que también, aunque de manera mucho más modesta. Y es que comparar a Microsoft Edge con Vivaldi no sería justo viendo de dónde viene cada uno y sin embargo, cada vez son más los usuarios que se animan a disfrutar de sus potentes funcionalidades.

No voy a contar ahora la historia de Vivaldi o a enumerar todas sus características porque no es el momento, pero sí diré que a pesar de llevar más de cinco años de andadura, han sido los dos últimos en los que Vivaldi se ha destacado a sí mismo como lo que prometió en un principio: recuperar las principales funcionalidades de las que presumía el viejo Opera y convertirse en una alternativa de nivel para usuarios avanzados.

Este 2020, de hecho, ha sido el periodo en el que más han progresado en dichas intenciones y ahí están las versiones de Vivaldi que han salido para corroborarlo: a destacar el lanzamiento de Vivaldi para Android y la previa de uno de sus proyectos más ambiciosos, la suite de productividad integrada con cliente de corre electrónico, calendario, gestor de contactos y lector RSS, si bien se trata todavía de funciones en modo de pruebas.

Sea como fuere, los navegadores web son una herramienta crítica y que los haya como Vivaldi, que apuestan por innovar, es una buena noticia, aun cuando todo gire en torno a Chromium estos días. Cabe recordar a tal respecto que Chromium es software libre y que la comparación con los tiempos de Internet Explorer no es acertada.

Por cierto, este es quizás el peor aspecto de Vivaldi: casi todo su código es auditable por cualquiera, pero no es código abierto. Un error de fundamente que espero que solucionen más pronto que tarde.

League of Legends: Wild Rift

Categoría: Juegos

Plataforma: iOS

Precio: Gratuito

Recomendado por Isidro Ros

Este año ha sido bastante curioso. A pesar de la cuarentena y de los encierros que ha propiciado la COVID-19 he reducido de forma notable el uso de mi smartphone, aunque como contrapartida he dedicado más tiempo a terminar videojuegos que tenía pendientes, y también a ver algunas películas que tampoco pude disfrutar en su momento.

No he me molestado demasiado en descubrir nuevas aplicaciones para mi smartphone, un iPhone 8 Plus, pero a pesar de todo tengo bastante claro cual ha sido la mejor que he instalado este año: League of Legends: Wild Rift, una adaptación del conocido MOBA de Riot Games que ha acabado por superar mis expectativas.

La calidad gráfica que presenta League of Legends: Wild Rift es fantástica. En un iPhone 8 Plus, modelo lanzado en 2017, rinde de maravilla con calidad máxima (60 FPS totalmente estables), y lo mejor es que el tema de la adaptación de la interfaz a una pantalla táctil se ha realizado con gran maestría. Sigo prefiriendo un teclado y un ratón, pero esta adaptación se deja jugar de maravilla.

League of Legends: Wild Rift es, probablemente, uno de los mejores juegos que ha llegado a iOS en 2020. Es una delicia a nivel técnico, rinde bien, tiene una jugabilidad casi perfecta, engancha y encima es totalmente gratuito. No deberías perdértelo, incluso aunque no seas fan del género, ni del juego original.