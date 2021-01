A nadie se le escapa que Microsoft está poniendo un gran esfuerzo en dotar a su navegador Edge Chromium de tantas funciones como sea posible. En mi opinión, y ya lo dije hace unos días, creo que Microsoft está haciendo un gran trabajo (aunque también con algún que otro traspiés, que tampoco hay que ignorar eso), y cada día me siento más inclinado a empezar a usar Edge Chromium de manera algo más habitual. Quizá no como principal navegador, pero sí como secundario (aunque me daría cierta pena desplazar a Opera de esa posición).

Algo que valoro mucho de los navegadores web es que me ofrezcan funciones de sincronización. Aún recuerdo los tiempos en los que, al emplear más de un dispositivo para conectarte a Internet, tenías que replicar todos los elementos en cada uno de ellos. Algo que por ejemplo, en el caso de los favoritos, era singularmente tedioso, y que en otros como con el historial, era directamente imposible. Google Chrome ofreció grandes avances en ese sentido, y a día de hoy prácticamente todos los navegadores procuran ofrecer una experiencia razonablemente unificada.

El último avance a este respecto por parte de Microsoft es empezar a desplegar en Edge Chromium la sincronía tanto del historial como de las pestañas abiertas en cada momento. Por lo que indican en Windows Latest y he podido comprobar, eso sí, el despliegue de esta nueva función es gradual, lo que puede deberse a dos posibles razones:

Microsoft está realizando algún tipo de test A/B para comprobar el funcionamiento de la sincronización de pestañas abiertas e historial en Edge Chromium. Esta posibilidad tiene sentido si sus responsables todavía no cuentan con todas las garantías de si su funcionamiento será óptimo en todos los casos.

Hablamos de una función en la que Microsoft tendrá que aprovisionar y desplegar la infraestructura cloud necesaria para su funcionamiento. Así, es posible que este proceso se esté llevando a cabo de manera gradual, valorando el uso y, por lo tanto, las necesidades de infraestructura para gestionar las nuevas funciones, y que por lo tanto la función vaya llegando poco a poco a nuevos usuarios.

Un aspecto importante es que la versión de Edge Chromium que ha empezado a recibir esta función es la estable (ya empezó a verse en Edge Chromium Canary en octubre), lo que sumado a que Microsoft no ha añadido funciones de recopilación de feedback sobre la función para los usuarios que ya cuentan con ella, personalmente me hace pensar más en la segunda posibilidad o, para ser más exactos, en una combinación de ambas, y no tanto en que sea solo la primera.