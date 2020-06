Microsoft publicó una nueva versión del navegador Edge Chromium a comienzos de junio e inició su despliegue a través de Windows Update, comenzando una transición que concluirá la eliminación del Edge original.

La distribución agresiva del Edge Chromium en equipos con Windows 10, incluyendo Windows Update, en la configuración de inicio del sistema o en la herramienta de búsqueda, no ha gustado al resto de rivales. Google ya proclamó por que no debes utilizarlo y ahora toca el turno de un asunto distinto que concierne a Firefox.

Un grupo de usuarios de Firefox están reportando en reddit que la instalación desde Windows Update importa datos del navegador de Mozilla sin consentimiento. Algunos de estos usuarios de Firefox decidieron eliminar el proceso de configuración inicial del Edge Premium, solo para descubrir que, a pesar de que el asistente se cerró prematuramente, el navegador todavía recogía datos.

«Me encanta reiniciar mi computadora para que me lleven por un recorrido forzado de un navegador que no voy a usar, que tengo que forzar el cierre del administrador de tareas para escapar de él, y luego descubrir que ha estado copiando mis datos de Firefox sin permiso«, describe explicitamente un usuario.

«A menos que lo cierres a través del administrador de tareas en lugar de hacer la configuración forzada, en cuyo caso copiará sus datos de todos modos, la peor parte es que la mayoría de la gente nunca sabrá lo que está haciendo porque nunca lo volverán a abrir… Solo lo volví a abrir porque noté que automáticamente me conectaba al navegador cuando se estaba cerrando y quería cerrar sesión antes de no volver a tocarlo. En ese momento descubrí que ya había copiado mis datos de Firefox a pesar de no realizar el proceso de configuración«, explican.

Los usuarios que no desean la nueva actualización automática de Edge en Windows pueden recurrir al kit de herramientas dedicado que Microsoft publicó en febrero. También se puede eliminar la actualización de Windows Update, aunque en esos casos puede que ya haya realizado la captura de datos de Firefox.

Guste o no, los usuarios de Windows 10 tendrán que «aguantar» este Edge Chromium porque la próxima versión del sistema operativo lo incluirá en su núcleo y será el navegador por defecto a partir de Windows 10 20H2.