Windows 10 tiene un fallo crítico que puede corromper tu PC

El investigador de seguridad Jonas L ha confirmado la existencia de un fallo crítico en Windows 10 que puede corromper por completo la unidad de almacenamiento de tu PC, y de una manera tan sencilla que, francamente, asusta, no solo porque no es necesario ningún tipo de credencial especial para activarlo, sino porque además tampoco tenemos que llegar a ejecutar ningún tipo de archivo.

Según dicho investigador, este fallo se activa con algo tan simple como abrir una carpeta que contenga un archivo con un comando muy concreto. Esto tiene una explicación, y es que cuando abrimos la carpeta, para mostrar los iconos de los archivos que contiene, el explorador de Windows 10 tiene que acceder a la ruta asociada a cada uno de ellos, y se acabará topando con el archivo que contiene dicho comando.

Cuando esto ocurre, Windows 10 mostrará un aviso de que se han producido errores en la unidad de almacenamiento, y nos indicará que debemos reiniciar el PC para resolverlos. En realidad no habrá nada que resolver, ya que el disco duro, o el SSD, dependiendo de la unidad que utilicemos, habrá quedado totalmente corrompido, y habremos perdido nuestros datos.

Se identifica como «c:\:$i30:$bitmap», sin comillas, y puede utilizarse de muchas maneras. Está comprobado que tiene efectos dañinos cuando se emplea camuflado en un archivo, como indicamos en el ejemplo anterior, también cuando se encuentra en archivos comprimidos en ZIP, y que incluso se puede activar al introducirlo en una barra de direcciones HTML, como vemos en el tweet adjunto.

Todavía no está claro qué es exactamente lo que provoca que este comando corrompa la unidad de almacenamiento, puesto que la clave del Registro de Windows 10 que se podría utilizar para identificar la raíz del problema, queda inutilizada y no funciona. El suceso queda registrado, como vemos en el vídeo del tweet adjunto queda constancia del error, pero el registro está dañado y no muestra nada útil.

Microsoft está al corriente de este problema, y ha confirmado que están trabajando para resolverlo, pero todavía no ha dicho cuándo podríamos esperar una solución. Ahora mismo lo mejor que podemos hacer para evitar los problemas que puede dar este fallo es evitar descargar archivos de dudosa procedencia, y tener sumo cuidado con los paquetes de archivos comprimidos en ZIP, ya que bastaría con abrir uno que contenga un archivo con dicho comando para que este error nos explote en la cara y corrompa la unidad de almacenamiento.

Seems like it can also be triggered when you paste the command in the URL of a browser except ie so far pic.twitter.com/7XsGhrowps

— Siam Alam (@Slmi0xC) January 15, 2021