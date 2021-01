Aunque todavía faltan unos meses para su llegada, Microsoft ya ha empezado con los preparativos para la llegada a nuestros sistemas de Windows 10 21H1. Y es que, en contra de lo que indicaron algunos rumores durante los últimos meses del año pasado, con posterioridad al lanzamiento de Windows 10 20H2, al menos de momento Microsoft sí que mantendrá, al menos en 2021, el ciclo de seis meses (aproximadamente) entre cada actualización «mayor» de Windows 10.

Entrecomillo ese mayores porque, eso sí, tanto Windows 10 20H2 como previsiblemente Windows 10 21H1 repiten el formato de service pack, muy empleado por Microsoft en el pasado con sus sistemas operativos, pero que durante los últimos años había quedado un tanto desterrado. 20H2, como ya te contamos en su momento, aportó pocos cambios visibles al sistema, centrándose sobre todo en las tripas del mismo.

El modelo se va a repetir en este spring update, Microsoft se estaría reservando los grandes cambios de Windows 10 para este año para la actualización 21H2, denominada internamente Sun Valley. De momento, a falta de más noticias al respecto, la principal novedad que aportará Windows 10 21H1 es la compatibilidad con TLS (Transportation Layer Security) 1.3 y DoH (DNS over HTTPS), dos importantes mejoras en lo referido a la conectividad a Internet, especialmente en lo referido a la seguridad.

En cuanto a su tamaño, los datos actuales apuntan a que Windows 10 21H1 será una pequeña descarga, especialmente para quienes se actualicen desde 20H2. En tal caso, y aunque este dato no es definitivo, el volumen total de la actualización podría no llegar a los 500 megabytes. En sistemas que lleven más tiempo sin actualizarse, por ejemplo los que no llegaran a dar el salto a 20H1, el tamaño de la actualización podría crecer por encima de los tres gigabytes.

Con esta actualización en modo de service pack, que sucede a otra con el mismo formato, Microsoft sí que cambia la que era su tendencia en los últimos años, en la que la primera actualización del año (la de primavera) era la mayor de las dos, mientras que la de otoño, aún aportando novedades al sistema, no aportaba tantos cambios como su predecesora. Quizá tras los problemas de Windows 10 2004, Microsoft haya querido tomarse más tiempo para comprobar que todo funciona como es debido, y evitar así los problemas que tuvo a este respecto el año pasado.

Sea como fuere, lo que está claro es que si queremos grandes novedades tendremos que esperar a octubre, a Sun Valley, que sí que traerá cambios en la interfaz, como los que te contamos aquí, y otros como la posible vuelta de las esquinas redondeadas, que cedieron su espacio a los ángulos rectos. No obstante, creo que solo por la compatibilidad con TLS 1.3 y DoH ya existe una razón de peso para actualizarse a Windows 10 21H1… dejando pasar unos días, eso sí, para asegurarnos de que no hay problema con la actualización.

Con información de WinCentral