Malas noticias para los usuarios de Xbox Live Gold, y es que Microsoft ha anunciado que el precio del servicio va a incrementarse en determinados países, entre los que algunas fuentes incluyen a España. Y aunque todavía no sabemos el importe final del incremento en euros, ya que las comunicaciones de Microsoft al respecto solo han hablado de dólares, lo más probable es que en este cambio el incremento sea similar, en base a la paridad euro-dólar que, en ocasiones, aplican los fabricantes.

Así, el coste mensual de la suscripción a Xbox Live Gold pasará a ser de 10,99 euros, 29,99 euros para la suscripción trimestral y 59,99 euros para la de seis meses. Este incremento se suma a la desaparición de la suscripción anual que, recordemos, hasta que dejó de estar disponible a través de Microsoft, tenía el precio que ahora tiene la semestral, es decir, 59,99 euros. Dicho de otra manera, y para todos aquellos usuarios que contratan Xbox Live Gold de año en año, el precio del servicio se ha duplicado.

Con este movimiento, Xbox Live Gold pasa a tener el precio más alto de los servicios de suscripción para jugar online desde consola. Recordemos que PS Plus tiene un precio de 8,99 euros mensuales, 24,99 euros en pago trimestral y 59,99 euros para la suscripción anual. Y si hablamos de Nintendo la diferencia es todavía mayor, ya que su servicio online tiene un coste de 3,99 euros mensuales, 7,99 euros en pago trimestral y 19,99 euros para el plan anual. O, con el plan familiar, que da acceso al servicio a hasta ocho cuentas de usuario, el coste anual es de 34,99 euros.

Por ponerlo en perspectiva, con el futuro coste de un año de acceso a Xbox Live Gold, alrededor de 120 euros, un usuario de PS Plus tendría acceso durante dos años, y un de Nintendo tendría presupuesto para seis años de conexión. Una diferencia demasiado elevada como para no llamar la atención y que, por lo tanto, nos preguntemos por las razones que puede haber para que Microsoft haya decidido adoptar estos nuevos precios.

¿Por qué sube Microsoft el precio de Xbox Live Gold?

La explicación oficial es «Periódicamente, evaluamos el valor y el precio de nuestros servicios para reflejar los cambios en los mercados regionales y para continuar invirtiendo en la comunidad Xbox«. Sin embargo, es raro que la conclusión de una revisión periódica se traduzca en que el precio de un servicio se multiplique por dos en un año. A no ser que periódicamente signifique «de década en década», una subida así, sumada a la eliminación de la suscripción anual apunta a tener otras razones, y en este caso la real parece más que evidente. Se llama Xbox Game Pass.

Con Xbox Live Gold por cinco euros mensuales, que es lo que ofrecía la suscripción anual por 59,99 euros, los usuarios del servicio tenían una opción de precio moderado con la que poder acceder a los títulos del mes y, sobre todo, jugar online. Sin embargo, si su precio se multiplica por dos, de modo que la opción más económica sean las suscripciones trimestral y semestral, que ofrecen el servicio por 10 euros mensuales, los 12,99 euros mensuales de Xbox Game Pass Ultimate plantean una opción más sensata.

Y es que, no lo olvidemos, Xbox Game Pass Ultimate incluye, por esa cuota mensual, el acceso a todos los juegos incluidos en Xbox Game Pass tanto para PC como para Xbox, EA Play (una selección de juegos de EA), la plataforma de juego en la nube xCloud y, claro, Xbox Live Gold. Al acercar tanto los precios de ambas suscripciones, es evidente que la intención de Microsoft es forzar a los usuarios de Live Gold a dar el salto a Game Pass.

Es, claro, una aspiración legítima, pero personalmente pienso que no se ha gestionado de la mejor manera posible. Xbox Game Pass es, según los números que hemos podido ver, un gran éxito, pero eso no significa que todos los usuarios estén interesados en el modelo de suscripción o, al menos, no por su precio actual. Elevar el precio de Xbox Live Gold para «empujar» a los usuarios a dar el salto a Game Pass puede tener un efecto bastante negativo, y que esto ocurra cuando muchos jugadores están esperando todavía a que se reponga el stock de Xbox Series Y PlayStation 5 sin tener todavía clara su elección, puede afectar a esta decisión de compra.

Creo, y lo pienso desde hace tiempo, que Xbox Game Pass es uno de los movimientos más audaces de Microsoft, y lo refuerzo contando que soy usuario del servicio desde que debutó en PC. Sin embargo, y dado que el crecimiento que ha experimentado el número de usuarios que se han dado de alta en el servicio de manera natural, no creo que fuera necesario tomar medidas como ésta, que al final pueden suponer un cierto incremento en el número total de usuarios del servicio, pero que buena parte de ellos lo harán forzados, y otros tantos se sentirán tan molestos con este cambio que seguramente opten por no contratar Game Pass ni renovar Xbox Live Gold.