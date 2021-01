Proton busca simplificar la interfaz de Mozilla Firefox

Si bien a día de hoy es fácil declarar que Google Chrome es, casi bajo toda seguridad, el navegador web más utilizado en el mercado, especialmente si agrega navegadores basados ​​en las mismas bases de Chromium, lo que puede ser más difícil de determinar es cuál es el número dos. Sin emabrgo, Mozilla quiere volver al momento el que Firefox estuvo codo con codo con Chrome, con nuevas iniciativas como su proyecto «Proton», con el que busca darle a su navegador una muy necesaria actualización visual.

En un momento dado, parecía que Chrome y Firefox estaban en extremos opuestos del espectro. Chrome adoptó el antiguo lenguaje de diseño minimalista de Google, pero prácticamente ocultó todas las funciones avanzadas detrás de las banderas. Firefox, por otro lado, ofrecía muchas más opciones por adelantado, pero también tendía a abrumar a los usuarios.

Y es que tal y como nos adelantan desde Techdows, parece ser que Proton se plantea como un giro radical. Mozilla parece centrarse principalmente en la experiencia New Tab y el temido menú de hamburguesas. El primero ofrecerá opciones fáciles para personalizar y personalizar nuevas pestañas con temas, imágenes de fondo y contenido que se mostrará en cuadros de «marcación rápida».

Pero no sólo eso, sino que Proton también abordará cambios estéticos para el menú principal del navegador. Actualmente podemos encontrar alrededor de una docena de opciones que podrían no ser necesarias para el usuario medio, o que al menos podríamos clasificar como no de primera necesidad como para aparecer con un acceso tan rápido. Sin embargo, a diferencia de Chrome, parece que Proton utilizará una interfaz de usuario expandible en lugar de colocarlos en banderas ocultas o páginas de configuración.

Por último, Proton también le dará al navegador una personalidad más suave a través del cambio a unas esquinas más redondeadas, y colores menos intensos pero igualmente vívidos.

Si bien esta actualización visual podría considerarse bastante necesaria e incluso quizás algo atrasada, no son pocos los usuarios de Firefox que, desde hace tiempo, continúan pidiéndole a Mozilla que se centre en abordar otros problemas más técnicos, especialmente en el rendimiento, en lugar de estos cambios menores de interfaz.