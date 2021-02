Durante el año pasado tuvimos la oportunidad de conseguir muchos juegos en la Epic Games Store, y de forma totalmente gratuita, gracias a las promociones que dicha plataforma iba lanzando de forma periódica. Esta estrategia no es nueva, la conocida tienda de distribución de juegos en formato digital lleva tiempo regalando juegos para ampliar su base de usuarios, algo que, sin duda, le ha funcionado, pero con un matiz importante.

En este artículo os contamos que, durante todo 2020, la Epic Games Store repartió un total de 749 millones copias de juegos gratuitos. Impresionante, sobre todo si tenemos en cuenta que se ofrecieron un total de 103 juegos en la Epic Games Store de forma gratuita en dicho año. Esto nos dice algo importante, y es que la base de usuarios de dicha plataforma creció exponencialmente.

Si miramos los datos oficiales de la Epic Games Store en 2020, vemos que ahora mismo cuenta con unos 160 millones de usuarios, lo que representa un crecimiento enorme frente a los 108 millones de usuarios de 2019. Más usuarios, y más activos, ya que el pico máximo de usuarios concurrentes alcanzó los 13 millones, y el tope de usuarios activos en un mes fue de 56 millones. Sin embargo, no todo son buenas noticias, como vamos a ver a continuación.

Los usuarios no compran más juegos en la Epic Games Store

Y esto es un problema. El número de usuarios ha crecido en 52 millones frente a 2019, pero los ingresos no han crecido en una proporción mínimamente aceptable, ya que solo llegaron a los 700 millones de dólares, lo que nos deja un aumento de 20 millones de dólares frente a los datos de 2019.

Está claro que la Epic Games Store necesita ampliar su base de usuarios para crecer, pero también necesita vender juegos para generar ingresos. Cuando tu base de usuarios crece en casi un 50%, pero tus ingresos apenas aumentan un 2,9% está claro que tienes un problema, y que es probable que no estés siguiendo la estrategia apropiada (datos de TechRadar).

Los que nos leéis habitualmente ya conocéis mi postura al respecto, regalar juegos en la Epic Games Store ha sido el pilar central sobre el que se ha centrado la estrategia de dicha plataforma, algo que en su momento califiqué como «crecer a golpe de talonario«, y dije que no me parecía una estrategia acertada. Los resultados que ha obtenido la Epic Games Store parecen darme la razón, tiene cada vez más usuarios, pero estos gastan cada vez menos dinero.

En mi caso, debo reconocer que he reclamado alguno de los títulos gratuitos de la Epic Games Store, pero no he comprado ni un solo juego hasta el momento. Me sentí tentado a hacerme con Control cuando llegó como una exclusiva temporal, pero al final decidí esperar. No tengo previsto comprar ningún juego que llegue en exclusiva a la Epic Games Store, salvo que sea estrictamente necesario para mis análisis y pruebas de rendimiento, porque no me gusta ni su política ni su estrategia, sin más.

Ahora os toca a vosotros, ¿habéis comprado juegos en la Epic Games Store? Si la respuesta es no, ¿podéis decirnos por qué? Nos leemos en los comentarios.