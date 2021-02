Si todavía no has oído hablar de Oodle Kraken y tienes o quieres comprar una PlayStation 5, debes saber que esta tecnología es lo mejor que le ha pasado a la nueva generación de Sony. Y no, no exagero, puesto que este novedoso sistema de compresión vendría a compensar uno de los puntos más débiles de esta videoconsola, ofreciendo un gran alivio para un problema que, con toda probabilidad, van a empezar a sufrir muchos usuarios de la consola.

Como ya te contamos en su momento, a la hora de diseñar la PlayStation 5 Sony dio más peso al rendimiento que a la capacidad de su sistema de almacenamiento, montando una SSD muy rápida, con una capacidad de 825 gigas. Una capacidad que, recordemos, se ve sustancialmente mermada una vez que se instala el sistema operativo, y que seguramente crecerá a base de actualizaciones del mismo. Así, los 825 gigas brutos, se quedan en alrededor de 660 gigas netos.

De partida puede parecer poco, pero en realidad es todavía menos. Recordemos, por ejemplo, que en su momento parecía que Call of Duty Black Ops Cold War iba a necesitar nada menos que 250 gigas de disco. Finalmente, tras pasar por un centro de adelgazamiento, se quedó en «solo» 125 que, aún así, son casi una quinta parte del espacio disponible para el usuario en su PS5. Marvel’s Spider-Man Miles Morales, que es más ligero, ocupa 52 gigas, y algo parecido podemos esperar de futuros títulos. Oodle Kraken podría ser la solución a este problema.

¿Qué es Oodle Kraken?

El tamaño de los juegos es el que es, hay razones objetivas para ello y, salvo que estemos dispuestos a volver a lo que nos ofrecían los títulos de hace 10-15 años, es algo que debemos asumir. Por otra parte, el salto desde los veteranos discos duros a las unidades SSD nos ha ofrecido un enorme salto en el rendimiento, pero es ahora, años después de su llegada, cuando su capacidad se va acercando a la de los veteranos discos duros.

En este contexto, los sistemas de compresión son un elemento clave, y las primeras muestra de lo que puede ofrecer Oodle Kraken, el sistema de compresión de RAD Game Tools empleado en la edición para PS5 de Control Ultimate Edition. Y es que el resultado que ofrece es muy llamativo, puesto que la versión para Xbox Series ocupa 42 gigabytes, mientras que la de PS5, que emplea Oodle Kraken, se queda en 25 gigabytes, una reducción del 42%.

Esto, claro, no supone una mejora universal. Depende de los desarrolladores emplear Oodle Kraken, así como el resto de tecnologías propuestas por RAD Game Tools. Sin embargo, y dado que el problema con la capacidad de almacenamiento de PlayStation 5 empezará a ser sufrido por muchos usuarios a corto y sobre todo a medio plazo, los desarrolladores deberían tomar muy buena nota de la experiencia de Control con este sistema de compresión, para emplearlo en sus propios títulos.