Aunque de momento es solo una posibilidad, Google estaría estudiando añadir medidas para evitar el seguimiento entre apps en Android. Un movimiento que no resulta nada sorprendente, pues está en la línea de los cambios que, en este sentido, está introduciendo Apple en iOS. Es indudable que las preocupaciones por la privacidad han crecido exponencialmente estos últimos años en la población, y que las tecnológicas deben adaptarse a este nuevo contexto.

Según informa hoy Bloomberg, Google está tratando de equilibrar las crecientes demandas de los consumidores preocupados por la privacidad con las necesidades financieras de los desarrolladores y anunciantes, por lo que de momento el proyecto se encontraría en fase de exploración, y todavía no estaría claro el modo en el que conciliar ambos puntos en el futuro de Android. Y de esto, sin duda, se deduce que Google está observando con mucha atención la evolución de las nuevas políticas de Apple y el impacto de las mismas en desarrolladores, servicios y anunciantes.

En base a esto, y aunque todavía tendremos que esperar para ver en qué se materializan estos planes (si es que esto llega a ocurrir, que todavía no es seguro), lo más probable es que la implementación de nuevas políticas de privacidad en Android sea más conciliadora con todas las partes, evitando encontronazos como el que han protagonizado Apple y Facebook, y que ha dejado la imagen de la red social un tanto maltrecha, con multitud de críticas a su respuesta frente a las políticas.

No obstante, y dadas las reacciones positivas que han suscitado las políticas de Apple a este respecto, optar por una posición demasiado intermedia para Android podría poner a Google en una situación un tanto incómoda, en la que desarrolladores y anunciantes podrían sentirse más cómodos pero, por contra, podría no ser tan bien acogida por los usuarios. Esto explica, sin duda, que Google se tome bastante tiempo en definir como llevar un nuevo modelo más protector de la privacidad de los usuarios de Android. Es más que imaginable que se producirán reuniones (si es que no han empezado ya) con todas las partes, para buscar el complicado equilibrio que resulte razonablemente satisfactorio para todos.

Sea como fuere, simplemente saber que Google está estudiando cómo llevar un modelo más respetuoso con la privacidad a Android es una gran noticia, y una muestra más de que la edad de la inocencia a este respecto ha concluido. Los usuarios son cada vez más conscientes de que la exposición de sus datos, ya sea pública o accesible para determinados grupos es algo que debe permanecer bajo su propio control. Que las tecnológicas como Google lo acepten y remen en esa dirección es algo que hay que celebrar.