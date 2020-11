Twitter te advertirá cuando le des ‘me gusta’ a tuits con información que consideren fraudulenta

Las fake news, las noticias falsas, se han convertido en uno de los tópicos más manidos de los últimos tiempos, especialmente en Internet y muy especialmente en las redes sociales, con Facebook y Twitter a la cabeza del fenómeno. Esta última, sin embargo, ha sido la más activa a la hora de tomar medidas contra lo que desde su aparato directivo se considera que entra dentro de dicha categoría.

Pero Twitter quiere ir más allá y a partir de esta semana se implementará una nueva advertencia que afecta a los me gusta que se le den a publicaciones marcadas previamente como información que no es verdadera. Esta medida ya funcionaba con los retuits, que de hecho modificaron su comportamiento habitual, siendo sustituidos exclusivamente por citas, por lo que con el cambio que se avecina se completa el círculo, al menos hasta que terminen prohibiendo toda interacción.

El motivo de estos cambios se dio en principio por las elecciones estadounidenses y, de hecho, Donald Trump ha sido el usuario -de aquellos con millones de seguidores en la red social- que más ha sufrido el proceder de Twitter, con constantes advertencias en sus tuits e incluso con la eliminación de alguno que otro. Pero lo que se suponía que iba a durar lo que el proceso electoral, se ha extendido y abarca también ahora los temas relacionados con la pandemia de coronavirus.

Giving context on why a labeled Tweet is misleading under our election, COVID-19, and synthetic and manipulated media rules is vital.

These prompts helped decrease Quote Tweets of misleading information by 29% so we’re expanding them to show when you tap to like a labeled Tweet. pic.twitter.com/WTK164nMfZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 23, 2020