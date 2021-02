Hace apenas unas horas de la liberación de la primera beta pública de Windows 10 21H1, y ya tenemos nuevas noticias sobre 21H2 «Sun Valley», la esperada segunda actualización de Windows 10 de este año y que, a diferencia de la que se ha liberado hoy y de la segunda del año pasado, 20H2, no será un mero service pack, sino que contará con múltiples e interesantes mejoras de las que ya te hemos ido informando estos últimos meses.

La última novedad al respecto es que, aunque todavía no es posible confirmar si finalmente llegará de la mano de «Sun Valley», Windows 10 próximamente contará con un nuevo apartado de información sobre la batería en ordenadores portátiles. Y a diferencia de lo existente hasta ahora, que se limita a poder hacer ajustes en el funcionamiento de la misma, también recopilará y mostrará información sobre el uso que estamos haciendo de la misma.

En concreto, y según podemos ver en las imágenes publicadas en Twitter por el popular y fiable filtrador Albacore, los nuevos apartados que debutarían en «Sun Valley» mostrarán información sobre el estado de la batería, el patrón de uso que hacemos de la misma y, algo muy importante, una valoración del estado real de salud de la misma. Además, obviamente, podremos realizar ajustes en la configuración del sistema dirigidos a maximizar no ya las horas que podemos emplear el portátil con una carga completa, sino también la vida útil de la misma.

The new battery Settings page can finally be enabled in build 21313, it received a little bit of polish since the first time I showed it

You can enable it using ID 27296756

Thanks to @NTDEV_ for letting me quickly test this, don’t have a device with a battery handy at the moment pic.twitter.com/iSRKO8CSYu

— Albacore (@thebookisclosed) February 12, 2021