Microsoft Office 2021 será la próxima versión independiente de la suite que lidera el software de productividad y colaboración. Estará disponible a finales de año para Windows y Mac, según el anuncio oficial del gigante del software.

La esperábamos. Sin anuncio ni relevancia alguna, Microsoft emitió un comentario en la conferencia IGNITE del pasado septiembre que apuntaba al desarrollo de una nueva versión de su suite para instalaciones en local: «Microsoft Office también recibirá un nuevo lanzamiento con licencia perpetua para Windows y Mac, en la segunda mitad de 2021. Compartiremos detalles adicionales sobre los nombres oficiales, precios y disponibilidad de todos estos productos más adelante».

El anuncio ya está aquí. Microsoft Office 2021 estará disponible a finales de año con el nombre comercial de Microsoft Office LTSC (Canal de servicio a largo plazo). Esta versión está destinada a abordar aquellas situaciones específicas en las que un dispositivo no puede conectarse a Internet, dispositivos de control de procesos en plantas de producción que no están conectados a Internet o sistemas especializados que deben permanecer bloqueados y requieren un canal de servicio a largo plazo.

La suite incluirá las aplicaciones más reconocibles y usadas de la suite como el procesador de textos, Word, la de hoja de cálculo Excel, la de presentaciones PowerPoint, la destinada a base de datos, Access, y el resto de herramientas que conforman la suite de productividad, Outlook, Project, Visio, Publisher y el resto de añadidas en los últimos tiempos como Teams que en esta versión reemplazará a Skype.

No se han facilitado demasiados detalles de sus novedades, salvo las matrices dinámicas y XLOOKUP en Excel, mejoras de accesibilidad o el modo oscuro de Word que creemos terminará llegado a todas las aplicaciones de la suite.

¿Microsoft Office 2021 o Microsoft 365?

Llevo utilizando esta suite ofimática casi desde su lanzamiento a comienzos de los 90. Y digo casi porque la primera versión no fue para Windows sino para Macintosh. Tengo que reconocer que la llegada (mucho más tarde) de la versión en nube me dejó bastante frío y seguí usando la versión en local. El paso en un momento dado a Office 365 fue definitivo y lo cierto es que la vuelta me parece ya imposible. No puede recomendar esta versión en local.

Y lo curioso es que Microsoft tampoco lo hace. Es difícil encontrar un lanzamiento de producto donde el fabricante no lo recomienda… «Esperamos que la mayoría de los clientes que usen Office LTSC no lo hagan en toda su organización, sino solo en escenarios específicos. La buena noticia es que puedes implementar tanto Office LTSC como Microsoft 365 con las mismas herramientas de implementación». Y la historia se repite: la misma compañía llegó a aconsejar «no comprar» Office 2019 y apostar por las versiones conectadas.

Claramente la versión en nube es superior. Ofrece mayor número de aplicaciones; mejor integración entre ellas; permite almacenamiento y mejor colaboración; ofrece todas las funciones de la suite y se actualiza tanto en funciones como en seguridad de manera rápida y conveniente. Microsoft 365 es la estrella de la factoría de Redmond.

Microsoft todavía debe considerar que no es momento para la jubilación de las versiones independientes y quiere atender las necesidades de empresas y usuarios que prefieren tener el software en sus máquinas para instalaciones en local y comprar una licencia perpetua de una sola vez sin contratar servicios de suscripción. Y no dejar este campo libre a otras soluciones como LibreOffice. Sin duda la mejor alternativa a Office para instalaciones en local.

Tú decides. Microsoft Office 2021 seguirá siendo una versión de licencia «perpetua» basada en dispositivos. Se publicará para sistemas operativos Windows y Mac de 32 o 64 bits, con versión beta en primavera y la versión final antes de finalizar el año. No se ha facilitado precio, pero no será económica ya que Office 2019 costó en su momento 249 dólares como pago único y la apuesta de Microsoft ya sabes que no es esta versión si no su modelo de suscripción en nube.

¿Cómo lo ves? ¿Versión local o en nube? ¿O las alternativas?