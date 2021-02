Además del reciente anuncio y confirmación de la futura llegada de un nuevo kit de realidad virtual para PS5, el CEO de PlayStation, Jim Ryan, aprovechó la ocasión para hablar sobre el futuro más inmediato de su nueva consola y el ecosistema PlayStation, confirmando que algunos de sus últimos juegos exclusivos se dirigen ya a PC.

Con un listado todavía sin definir, tal y como compartía Ryan en una entrevista con GQ, este lote exclusivos estará encabezado por Days Gone, noticia filtrada hace unos meses por Amazon, que llegará a PC esta primavera con un port similar al que ya vimos el pasado mes de agosto con Horizon Zero Dawn. Aunque por desgracia el directivo no quiso adelantar ningún otro título.

Si bien se habló de la llegada a PC de estos juegos detrás de Days Gone, tampoco se especificó ninguna ventana de tiempo, que podría llegar a desplazarse desde los meses hasta los años. Sin embargo, tiene sentido que Sony opte por llevar más juegos de la era de PlayStation 4 a PC a medida que nos adentramos en la generación de PlayStation 5, para tratar de captar nuevos usuarios y fomentar las ventas de su consola. Aunque por el momento estas acciones parecen tener poco sentido dada la enorme escasez de unidades a la que todavía se enfrenta.

Por otra parte, lo que no sabemos es si, al igual que está planteando ahora con la disponibilidad gratuita en Ps4 y PS5 de la primera entrega de Rachet and Clank para promocionar la inminente llegada de su nueva entrega en junio, podremos ver otros títulos relacionados con sus próximos lanzamientos exclusivos.

Y es que si bien la llegada de Horizon Zero Down a PC parecía tener sentido con el anuncio de Horizon Forbiden West, la segunda entrega de Days Gone todavía no ha sido anunciada, aunque este podría ser algún tipo de adelanto de intenciones.

Aunque sin duda si hablamos de sagas que nos gustaría ver fuera de la exclusividad de las consolas, desde hace tiempo los fans han estado soñando con la llegada de God of War a PC, algo que cada día parece menos descabellado.

Los exclusivos en peligro de extinción

Es curioso ver cómo la tendencia general de las desarrolladoras se mueve cada vez más hacia este formato multiplataforma en lugar de buscar una exclusividad real, optando por una exclusividad temporal, como las ya vistas en Epic Games Store o la propia PS5, que ya levantó algunos rumores fuertes para algunos de sus lanzamientos más potentes como Demon’s Souls o Final Fantasy XVI.

Tal y como explicaba el propio Ryan para explicar la decisión de llevar sus juegos a PC, esta decisión ha sido impulsada en gran parte por el hecho de que los costes de desarrollo de los juegos están aumentando, y la cada vez más presente segmentación de los jugadores: «El costo de hacer juegos aumenta con cada ciclo, ya que el calibre de la IP ha mejorado. Existe la oportunidad de exponer esos grandes juegos a una audiencia más amplia y reconocer la economía del desarrollo de juegos. Además, ha aumentado nuestra facilidad para ponerlo a disposición de quienes no tienen una consola«.