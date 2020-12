Se filtran las primera imágenes y especificaciones del OnePlus 9

Si hasta ahora solo habíamos visto algunos renders del OnePlus 9, se acaban de filtrar las primeras imágenes reales del próximo terminal de la compañía china, así como varias de sus especificaciones, algunas de las cuales no solo no confirman lo que se esperaba, sino que añaden más carne al asador.

Es lo que aseguran en Phone Arena, donde dicen haber recibido la información de una fuente con toda la credibilidad. Y si por un lado el diseño del teléfono confirma lo que ya se había visto, por el otro las especificaciones del mismo aumentan en algunos apartados, como es el caso del procesador. Recalcamos, no obstante, que estamos hablando del OnePlus 9 5G y no del OnePlus 9 Pro, pero es muy posible que determinados cambios que se aprecian en el primero se reflejen también en el segundo.

Así, el diseño de pantalla curvada, que suele ser algo más caro de producir, pero que sin duda es más elegante, se reservará al OnePlus 9 Pro. Lo que sí compartirán ambos es el conjunto de cámaras vertical basada en sensores de distintos tamaños, si bien no se ofrecen datos técnicos de sus capacidades. Lo último que se dijo al respecto apuntaba al tradicional trío de lentes de 64, 16 y 8 megapíxeles respectivamente, aunque desde Phone Arena rebajan un poco las cantidades, que no las calidades.

En cuanto a la pantalla y el tamaño del dispositivo en sí, el OnePlus 9 5G contará con un panel de 6,55 pulgadas, lo cual ya se sabía, así como con una resolución Full-HD+ (2.400 x 1.080 píxeles) y un aspect rario de 20:9. Se confirma asimismo la tasa de refresco de 120Hz y el soporte para reproducir contenidos en HDR.

Pasando con las especificaciones, la más llamativa es la incorporación del procesador Snapdragon 888 y no del Snapdragon 875 que se predijo. No se detalla si la actualización se refiere únicamente a la versión 5G, pero no parece probable. Sea como fuere, el resto de componentes incluyen 8 GB de memoria RAM y un espacio de almacenamiento interno de 128 GB sin opción de expansión mediante tarjetas microSD. Gorbernándolo todo estará Android 11 y OxygenOS.

De la capacidad de la autonomía del terminal tampoco se menciona nada, pero atendiendo a las informaciones previas, estaríamos ante una batería de 5.000 mAh con sistema de de carga inalámbrica y carga rápida Warp Charge 65, capaz de recargar un día completo de uso en solo 15 minutos.

Se espera que tanto el OnePlus 9 como el OnePlus 9 Pro adelanten su lanzamiento para el próximo marzo con la intención de hacerle la competencia al Samsung Galaxy S21. Ya veremos.