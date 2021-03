Controles VR de PS5: Sony los ha mostrado y son prometedores

Hace solo unas horas, y por sorpresa, Sony ha mostrado por primera vez los controles VR de PS5, y lo cierto es que los jugadores de PS5 que están a la espera de la llegada de la realidad virtual a la nueva generación tienen razones para estar contentos, puesto que parece que la tecnológica no solo ha querido innovar en el control de la consola, sino también en el específico de su visor de VR que, como puedes ver en la imagen, ha sido totalmente rediseñado.

Es evidente que Sony ha decidido sacarle el máximo partido a la ventaja competitiva de contar con realidad virtual en PS5, algo que en principio no podrán disfrutar los usuarios de Xbox Series, aunque desde ayer eso no está tan claro. Y es que, aunque despacio, la realidad virtual va ganando terreno, y según datos como los dados por Steam sobre el mercado de los juegos el año pasado, cabe esperar que la tendencia se incremente en el futuro. Tanto es así que si finalmente Xbox Series no soporta VR, podríamos estar hablando de un gran error.

Volviendo a los Controles VR de PS5, encontramos un diseño muy ergonómico en forma de orbe que, al tiempo, parecen ofrecer un excelente agarre y total libertad de movimiento. Dicho en otras palabras, parece muy cómodo, probablemente más que el del resto de los visores de realidad virtual que hemos visto hasta ahora. Según afirma Sony, este diseño permite a los desarrolladores diseñar sus juegos sin tener que preocuparse por las limitaciones de los controles.

Primeros detalles sobre el nuevo mando para la próxima generación de RV en PS5: https://t.co/G3GTMkBj51 Una inmersión aún mayor gracias a los gatillos adaptativos, la retroalimentación háptica, la detección táctil y mucho más. pic.twitter.com/mYK8ScSb6D — PlayStation España (@PlayStationES) March 18, 2021

Los mayores avances de los controles VR de PS5 se encuentran, no obstante, bajo la superficie. Sony espera recrear la experiencia DualSense con disparadores adaptativos y retroalimentación háptica optimizada, a la que se suma la detección de toque de dedo estilo Valve Index que permite hacer gestos (como señalar) sin tener que aplicar presión. Y no hay luces brillantes prominentes que ayuden a una cámara externa a rastrear los movimientos: el visor rastrea los controles VR de PS5 usando, para tal fin, un anillo en la parte inferior.

Todavía habrá que esperar hasta el año que viene, momento en el que el kit de realidad virtual para PS5 llegará al mercado, en lo que se entiende que no es solo el plazo necesario para completar su desarrollo (que ya debería estar bastante avanzado), también para que los desarrolladores tengan tiempo, desde que reciban los primeros kits de desarrollo, para afinar sus juegos y que estos saquen el máximo partido de las nuevas funciones del mismo. De momento, y a la espera, parece que con los controles VR de PS5 Sony ha hecho un gran trabajo.

Más información: Blog oficial