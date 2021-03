El ‘pasaporte COVID’ tiene vía libre para su puesta en marcha una vez que el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el procedimiento de urgencia necesario para que empiece a funcionar en el mes de junio facilitando los desplazamientos por la Unión Europea y con el impulso a la industria turística como telón de fondo.

Hablamos del Certificado Digital Verde, un «pasaporte sanitario» propuesto por la Comisión Europea ante las solicitudes de algunos estados como España, para establecer un marco legislativo común en los desplazamientos por el Viejo Continente y terminar con el caos actual de certificados médicos, resultados de análisis o declaraciones personales y de empresas, donde brillan los documentos fraudulentos y falsificados.

El ‘pasaporte COVID’ será un certificado que podrá expedirse en formato electrónico o en papel, con un código QR que incluirá la información fundamental necesaria del ciudadano, así como una firma digital para asegurarse de que el certificado es auténtico.

El certificado digital incluirá tres tipos de acreditación. De que una persona haya sido vacunada contra la COVID-19, se haya recuperado de la COVID-19 o se haya realizado una prueba (RT-PCR o rápidas de antígenos) con resultado negativo.

‘Pasaporte COVID’, cuestiones a resolver

Desde el anuncio de este certificado no han faltado las voces que han señalado los riesgos sobre vulneración de derechos, pero hay que entender que estamos ante una crisis sanitaria y económica sin precedentes que requiere procedimientos de urgencia como es este.

Hay que insistir que este certificado NO será un requisito previo para ejercer el derecho a la libre circulación y no discriminará de ningún modo a los ciudadanos. Tampoco a los no vacunados, sea por decisión personal como los que sí quieren vacunarse, pero se ven afectados por la incomprendible desastrosa gestión que la Unión Europea está haciendo del programa de vacunación.

También hay que insistir que este Certificado Digital Verde será una acreditación de carácter temporal y se suspenderá una vez que la Organización Mundial de la Salud declare el fin de la emergencia de salud pública internacional por la COVID-19.

La parte de la privacidad estará garantizada. Sobre el papel. Ningún dato personal de los titulares del certificado atravesará la pasarela digital creada por la UE y los estados miembros para la creación de los programas informáticos que las autoridades creen para verificar las firmas de los certificados. Tampoco podrán ser conservados y los datos personales incluidos solo podrán comprobarse para confirmar y verificar la autenticidad y validez de los certificados.

Una vez obtenida la vía libre del Parlamento Europeo, el ‘pasaporte COVID’ debe estar disponible en junio tras la aplicación de las normas técnicas y el marco de confianza acordado en la red de sanidad electrónica para velar por su oportuna implantación, interoperabilidad y el pleno respeto de la protección de los datos personales. La Comisión Europea dijo estar trabajando a favor de una convergencia internacional de este tipo de certificados con otros socios mundiales, pero hasta ahora no tenemos noticias al respecto.