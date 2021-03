La Comisión Europea ha propuesto la creación del Certificado Digital Verde para facilitar la circulación de los ciudadanos en la Unión Europea mientras dure la pandemia del COVID-19. El certificado había sido solicitado por varios países como España y debe impulsar los traslados y la industria del turismo de manera segura.

La ausencia de formatos normalizados ha provocado que no pocos ciudadanos hayan tenido problemas al circular dentro de la UE al no poder cumplir las medidas establecidas por los diversos gobiernos para controlar la expansión del coronavirus. Un pequeño caos de certificados médicos, resultados de análisis o declaraciones personales y de empresas, donde no han faltado los documentos fraudulentos y falsificados.

En el último Consejo Europeo se informó de la necesidad de establecer un marco común y anoche la Comisión Europea acordó una propuesta legislativa para crear este certificado verde digital. La Comisión también adoptó una propuesta complementaria para que los certificados digitales verdes también se expidan a nacionales de terceros países que residan en la UE o en los Estados asociados de Schengen y a visitantes que tengan derecho a viajar a otros Estados miembros, aunque éstos necesitarán una propuesta por separado por razones jurídicas.

Hemos propuesto la creación de un Certificado Digital Verde para facilitar la libre circulación segura en la UE mientras dure la pandemia. El certificado:

✅Será accesible y seguro para todos

✅No discriminatorio

✅Tendrá solo información esencial

Certificado Digital Verde: preguntas y respuestas

¿Qué acreditará este certificado? El certificado digital incluirá tres tipos de acreditación: de que una persona ha sido vacunada contra la COVID-19, se ha recuperado de la COVID-19 o se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo. Las pruebas serán RT-PCR o rápidas de antígenos.

¿Cómo se expedirán? Los certificados podrán expedirse en formato electrónico o en papel. Ambos tendrán un código QR con la información fundamental necesaria, así como una firma digital para asegurarse de que el certificado es auténtico.

¿Cómo se verificarán? La Comisión creará una pasarela digital y apoyará a los Estados miembros en la creación de programas informáticos que puedan utilizar las autoridades para verificar todas las firmas de los certificados en toda la UE.

¿Qué información personal incluirán? Nombre, fecha de nacimiento, número de identidad, fecha de expedición, información pertinente sobre la vacuna/análisis/recuperación y un identificador único del certificado.

¿Cómo se garantiza la privacidad de datos? Ningún dato personal de los titulares del certificado atravesará la pasarela o será conservado por el Estado miembro verificador. Los datos personales incluidos solo podrán comprobarse para confirmar y verificar la autenticidad y validez de los certificados.

¿Serán gratuitos? Sí. Los certificados estarán disponibles gratuitamente, en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro que lo expida y en inglés como lengua común para todos ellos.

¿Para dónde serán validos? Para todos los Estados miembros de la UE y abiertos a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Los certificados digitales verdes deberán expedirse a los ciudadanos de la UE y a sus familiares, independientemente de su nacionalidad. También deberán expedirse a nacionales de terceros países que residan en la UE y a visitantes que tengan derecho a viajar a otros Estados miembros.

¿Cuándo estarán disponibles? La CE espera que estén disponibles antes del verano, tras su paso por el Parlamento Europeo y la aplicación de las normas técnicas y el marco de confianza acordado en la red de sanidad electrónica para velar por su oportuna implantación, interoperabilidad y el pleno respeto de la protección de los datos personales.

¿Se extenderá fuera de la UE? La Comisión dice que está trabajando a favor de una convergencia internacional con otros socios mundiales.

¿Será obligatorio? No. Este certificado no será un requisito previo para ejercer el derecho a la libre circulación y no discriminará de ningún modo a los ciudadanos. Tampoco podrá discriminar a los ciudadanos no vacunados. A este respecto, la Comisión propone que se cree no solo un certificado de vacunación interoperable, sino también certificados de pruebas de la COVID-19 y certificados para las personas que se hayan recuperado de la enfermedad.

¿Durarán para siempre? No. El Certificado Digital Verde es una acreditación de carácter temporal y se suspenderá una vez que la Organización Mundial de la Salud declare el fin de la emergencia de salud pública internacional por la COVID-19.

Certificado Digital Verde, muy necesario

Veremos cómo se concreta y en cuánto tiempo, pero en principio sea bienvenido este Certificado Digital Verde. Una solución digital a escala creada bajo un marco común que debe facilitar la circulación libre y segura entre los países de la Unión Europea. También pretende ser un mensaje positivo para la progresiva recuperación de la «normalidad» hasta que la situación pandémica se controle mediante el programa de vacunación y las medidas sanitarias y de distanciamiento social.

Tampoco hay dudas de que este certificado debe ser un impulso de la industria turística para este verano, clave para la recuperación económica de potencias mundiales como España. Por si lo necesitas, la información más reciente sobre las medidas contra el coronavirus y las restricciones de viaje que comunican los Estados miembros se puede consultar en la plataforma «Re-Open EU».