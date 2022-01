Presentada oficialmente hace ya unos meses, y con varios centenares de unidades vendidas en todo el mundo, parece se que Razer acaba de retractarse de una de las cualidades principales de su máscara Zephyr, eliminando toda mención a la certificación de protección de grado N95.

De hecho, la web oficial de la compañía describe ahora su producto alegando que la «Razer Zephyr no es una máscara N95 certificada, un dispositivo médico, un respirador, una máscara quirúrgica o un equipo de protección personal (PPE) y no está diseñado para usarse en entornos médicos o clínicos […] Para evitar cualquier confusión, estamos en proceso de eliminar todas las referencias a ‘Filtro de grado N95’ de nuestro material de marketing«.

We’ve taken feedback and guidance from regulatory agencies to establish our testing protocols for the Razer Zephyr and Razer Zephyr Pro. Review the test results and learn more about how we’ve designed the wearable air purifier*: https://t.co/a64JBKiaOe pic.twitter.com/IunXhc4fkS

— R Λ Z Ξ R (@Razer) January 8, 2022