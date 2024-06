Rememora el desembarco de Normandía en tu PC

Tal día cómo hoy, hace ochenta años, tuvo lugar el desembarco de Normandía, también conocido como batalla de Normandía y por sus nombres en clave, Operación Overlord y Operación Neptuno, un hito que marcó el sentido de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que, hasta ese momento, el recuerdo que había dejado el conflicto en la costa atlántica de Francia era el vivido en 1940 en Dunkerque, cuando las tropas británicas, cercadas por el ejército nazi, protagonizaron una retirada que, pese a lo que va implícito en dicho concepto, supuso un gran éxito para un Reino Unido atemorizado, en aquel momento, de que las tropas alemanas cruzaran el Canal de la Mancha.

La Operación Dinamo, pues tal fue el nombre en clave de la retirada, tuvo lugar entre el 29 de mayo y el 4 de junio de 1940, solo 10 días antes de que las tropas alemanas llegaran a París marcando el culmen de la Francia ocupada junto a la pérfida y colaboracionista Francia de Vichy, que durante cuatro años actuó al total servicio de tercer reich. En aquel momento la maquinaria bélica germana parecía imparable y, durante algunos años, el corazón de Europa permaneció en sombra.

La batalla de Stalingrado marcó, sin embargo, un punto de inflexión, el sexto ejército alemán se rinde ante el ejército rojo y empieza a retroceder en el flanco este. Por su parte, meses antes el general Montgomery lograba en El Alamei la primera gran derrota de la Wehrmacht en el norte de África frente a Rommel. Poco a poco, el lebensraum alemán empezaba a contraerse y el aún poderoso pero cada vez más castigado ejército nazi empezaba a acusar el agotamiento.

Lo que nos lleva al 6 de junio de 1944, a una operación militar de primer orden y que consiguió romper el Muro Atlántico, con el que Alemania había intentado proteger la costa atlántica frente a un posible desembarco de tropas aliadas, como el que finalmente se produjo. Es decir, el desembarco de Normandía no fue, como piensan algunos, el primer gran giro de la Segunda Guerra Mundial, pues previamente ya se habían producido las derrotas del eje en El Alamein y en Stalingrado. Sin embargo, sí que es el más recordado. Y, en su recuerdo, buscamos los mejores juegos para intentar replicarlo en nuestro PC.

Call of Duty: WWII

Shooter en primera persona (FPS). Puedes encontrarlo en Steam

Poco podemos decir hasta el momento, que no hayamos dicho ya, de Call of Duty, la franquicia más exitosa del género bélico. Esta entrega nos lleva directos al desembarco de Normandía y, por lo tanto, nos propone intentar repetir la épica de dicha batalla, además de otros episodios de la segunda gran guerra. Y, por si te aburres del realismo, recuerda que también ofrece un modo zombie.

Medal of Honor: Allied Assault

Shooter en primera persona (FPS). Puedes encontrarlo en GOG

En otros tiempos esta saga, producida por Steven Spielberg, llegó a plantarle cara a Call of Duty, pero en los últimos años parece condenada a la extinción. Recuperamos, para este especial, el el primer título de la franquicia que llegó a PC, allá por 2002, y que sin duda volvía a demostrar el interés del director por el desembarco de Normandía, como ya nos había demostrado con el mítico inicio de Salvar al soldado Ryan cuatro años antes.

Company of Heroes

Estrategia en tiempo real (RTX). Puedes encontrarlo en Steam

Cambiamos la acción extrema de los shooters por la combinación de estrategia y velocidad de respuesta necesarias en el género de estrategia en tiempo real. La propuesta de CoH arranca el Día D y nos embarca en una campaña que nos lleva hasta mayo de 1945 y el fin del la guerra en Europa.

Brothers In Arms: Road to Hill 30

Shooter en primera persona (FPS). Puedes encontrarlo en Steam

Volvemos al género shooter, pero en esta ocasión no pisaremos la playa de Normandía. En su lugar, adoptaremos el rol de un miembro del tercer escuadrón de la 101 aerotransportada, en el marco de la Operación Chicago. ¿Y qué tiene esto que ver con el desembarco de Normandía? Pues muchísimo, en realidad, puesto que estos hombres jugaron un papel clave para garantizar el avance de las tropas que desembarcaron en la costa horas después.

Hearts of Iron IV

Estrategia por turnos. Puedes encontrarlo en Steam

Cambiamos la acción del tiempo real (ya hablemos de shooters o de RTS) por la reflexión y el análisis propios de la estrategia por turnos, en uno de los títulos más reconocidos y exitosos de este género. Solo una advertencia, eso sí, elijas el bando que elijas, pues te ofrece dirigir el ejército aliado, el del eje y el de la Unión Soviética, tendrás que enfrentarte a un enemigo común: la retahíla de DLCs de pago para tener la experiencia completa.

Squad 44 (AKA Post Scriptum)

Shooter en primera persona (FPS). Puedes encontrarlo en Steam

No tan conocido como los anteriores, nos encontramos sin embargo con un juego con muy buena factura y que pretende ofrecer una experiencia bastante realista. Se concentra en cinco grandes operaciones (Market Garden, Overlord, la Batalla de Francia, la Batalla de Creta y la Batalla de las Ardenas). Y más concretamente, en el contexto de Overlord, tendremos que enfrentarnos a tres mapas: Utah Beach (la más occidental de las cinco playas normandas empleadas para el desembarco), Iglesia de Santa Mera y Carentan.

Hell let Loose

Shooter en primera persona (FPS) multijugador. Puedes encontrarlo en Steam

Fruto de una exitosa campaña de crowdfunding, los creadores de Hell let Loose son, sin duda, partidarios de aquello de que mejor con amigos que solo, y es que la propuesta de este título nos lleva a partidas de hasta 100 jugadores (50 vs 50). Eso sí, no te preocupes, no tendrás que coordinarte con los otros 49 de tu equipo, pues cada bando se divide en unidades de hasta seis jugadores. Sus desarrolladores afirman que el mapa que reproduce la ciudad normanda de Sainte-Marie-du.Mont, Utah Beach, es un «campo de batalla a escala 1:1».