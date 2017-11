Call of Duty WWII, análisis PC

Total







7 Gráficos y Sonido

Jugabilidad

Campaña

Multijugador

Tarde pero seguro, hace unos días que llegó a la redacción lo último de Activision y esta ha sido nuestra experiencia.

Activision apuesta por una vuelta a los orígenes para dar respuesta a los reclamos de los fans después de las malas Críticas de Infinite Warfare. Si bien ha sido una maniobra interesante y con cierto resultado, no estoy seguro de que sea suficiente.

Campaña

No me malinterpretéis, la campaña me ha gustado, Call of Duty suele hacer muy buenas campañas individuales, no por su profundidad, sino porque son campañas de acción que a pesar de ser genéricas en cuanto argumento y mecánicas, están muy bien entendidas, tienen un buen desarrollo y son muy disfrutables.

Volvemos al Día-D, admito que la nostalgia de los CoD del pasado hizo que me interesase mucho por este nuevo título y la campaña está cargada de momentos impresionantes y bien ejecutados. Es cierto que alguna cosa, como derribar un escuadrón entero de Stukas sin mucho problema con un antiaéreo me incomodaron un poco, sobre todo porque luego los blindados se tratan de una forma bastante realista. Pero más allá de ese detalle es una campaña que me ha gustado, que tienen momentos visualmente muy espectaculares y una gran variedad.

Me gusta como elemento destacable la vuelta de la barra de salud y los botiquines, porque creo que la formula de cubrirse sin más hasta recuperarse está ya muy desgastada y además le añade profundidad al combate y te hace replantear las situaciones en función de los recursos.

También destaco el hecho de que tus compañeros de pelotón cumplan roles específicos en forma de habilidades que tienen que recargarse y que te dan munición, granadas, visión o artillería, esto hace que tus compañeros dejen de ser elementos pasivos que están para hacer bulto y que te preocupes por saber donde están en cada momento por si tienes que recurrir a alguno de ellos.

En general el juego tiene detalles y mecánicas interesantes que hacen que se sienta un poco más orgánico.

Multijugador.

El multijugador, a parte de contar con los modos clásicos, incluye el “Modo guerra” que es una especie de modo asalto de Battlefield, que creo que es una buena inclusión a la saga.

Sin embargo considero que no es suficiente y que han tomado malas decisiones como reducir el tiempo de S&D al que tienen los jugadores en el modo competitivo, cuando precisamente el punto fuerte de ese modo de juego era el tomárselo con calma y precaución.

También han incluido de nuevo el modo zombis, que era algo muy querido por la comunidad, y si bien yo no es que fuese un fan de este modo, sí que jugué mis en su día partidas jugué con amigos y creo que está bien realizado.

Gráficos y Sonido.

En la campaña el juego luce muy bien y rinde muy bien, dando a veces escenas realmente espectaculares y cinematográficas, pero con un motor gráfico que debería ser renovado y replanteado cuanto antes, porque llega bien a la altura, pero llega justo.

El sonido es algo que no es solo problema de COD, y es que no puedo entender que a día de hoy los doblajes sigan estando tan mal hechos, con un sonido que se descompensa de una forma demasiado evidente a veces con los movimientos de los personajes y un tratamiento bastante malo del volumen o tono que debería tener en cada situación.

Conclusión.

No ha estado mal la vuelta a la WWII, pero no creo que sea suficiente. La campaña muy bien, es algo que Activision hace genial, pero el online para mi necesita un replanteamiento de base urgentemente. He jugado unas cuantas partidas y solo he sentido frustración, las reanimaciones se sienten aleatorias y caóticas, el ritmo de juego es demasiado rápido para la época que pretende mostrar, solo se usan dos armas que están claramente descompensadas con respecto a las demás y además los mapas son tremendamente pequeños.

Call of Duty es demasiado viejo y si siguen vendiendo mucho es porque se llaman Call of Duty, pero quizás Activision debería plantearse o descansar la saga durante un tiempo o dejarla morir para hacer otra cosa, porque en Activision tienen talento de sobra y es una pena ver como van a lo fácil en vez de explotar toda su capacidad, porque cuando han querido hacerlo han surgido fenómenos como Destiny.