Estoy seguro de que muchos de vosotros estaréis aprovechando el puente de Semana Santa para jugar a vuestros títulos favoritos. No todos hemos tenido la suerte de escaparnos ambos días, pero servidor también tiene previsto aprovechar el fin de semana para adelantar algunos juegos que todavía no he llegado a terminar, y para continuar con otros que acabo de empezar.

Como siempre, me mojo yo primero. En mi caso, este finde semana voy a repartir el tiempo entre Diablo II Lord of Destruction, el clásico, Guild Wars 2 y Outriders. Solo voy a jugar al primero durante unos minutos, lo justo para hacer alguna visita a «La Condesa» en nivel infierno, a ver si suena la flauta y deja caer alguna runa maja.

En el caso de Guild Wars 2, haré los desafíos diarios más importantes, especialmente los de mundo contra mundo, que estoy acumulando cosillas para una segunda arma legendaria y necesito otro «Don de la Batalla», pero no creo que le dedique más de una hora. La mayor parte del tiempo irá, por tanto, a Outriders, un juego que empecé justo ayer y que, la verdad, me está gustando bastante.

Jugar a clásicos: Una de mis grandes pasiones

Muchas veces, cuando tengo esos ratos muertos en los que no siempre me compensa, por cuestión de tiempo, ponerme con una misión, evento u objetivo, acabo dedicando también unos minutos a jugar a títulos clásicos que me marcaron entre los años 80 y 90. Una de las consolas a las que más suelo recurrir para esto es la Neo Geo Mini, aunque también echo algún rato a clásicos de Mega Drive, de Super Nintendo y de Nintendo, todas en versión Classic Mini.

En PC, el clásico al que más suelo volver a jugar, incluso niveles sueltos por el mero de descargar «adrenalina», es Ultimate DOOM, especialmente en el primer y el tercer acto, que son mis favoritos. Blood, en su edición mejorada que llegó a Good Old Games, también es otro fijo en mi biblioteca de juegos retro, y uno de mis favoritos dentro del género de acción en primera persona.

Ahora te toca a ti, ¿a qué vas a jugar este fin de semana? Nos leemos en los comentarios.