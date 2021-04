Marriot inicia pruebas para registros y salidas sin contacto

Los grupos hoteleros, como la cadena Marriot, son unos de los grandes afectados por la pandemia de la COVID-19 que, más de un año después desde sus primeros pasos en occidente, sigue haciendo que el día a día en nuestras vidas sea bastante más complicado de lo que podríamos haber imaginado antes de que la palabra coronavirus se convirtiera en una de las más empleadas en nuestro día a día, y esta «nueva normalidad» fuera algo impensable.

Poco a poco, pero parece que de manera firme, vamos avanzado para recuperar la tan añorada vieja normalidad y, si bien es probable que algunos de los cambios que han llegado el último año terminen por consolidarse, hay otros muchos, principalmente los relacionados con limitaciones, que poco a poco se van atenuando. El turismo es un claro ejemplo de ello, y en los últimos meses estamos viendo muchas medidas, como la ahora adoptada por Marriot, para intentar reactivar economías que se han pasado un año tan hundidas que casi podrían apreciar el calor del núcleo terrestre.

Y es que, tal y como ha comunicado Marriot, han iniciado las pruebas de sistemas de tipo quiosco electrónico para que los clientes gestionen el registro y la salida sin intervención humana. De esta manera, tanto al llegar al establecimiento por primera vez como al abandonarlo una vez concluida la estancia, ambas gestiones se puedan realizar en dicho terminal que, además, cuenta con un lector de tarjeta de crédito mediante el cual es posible realizar los pagos que queden pendientes.

De momento son tres los establecimientos de Marriot que participan en esta prueba piloto: Moxy NYC Times Square, Courtyard New York Manhattan / Midtown East, TownePlace Suites Monroe (Luisiana) y pronto se sumará un cuarto, Moxy Miami South Beach. Cabe entender, no obstante, que su funcionamiento se mostrará adecuado y que el grupo no tardará en empezar a extender este sistema al resto de sus alojamientos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Ante la duda de si la intención, con estos terminales, es que la tecnología sustituya por completo a los empleados de las recepciones, Marriot afirma que no son esos sus planes, que su intención es combinar ambas posibilidades. Lo que da por pensar en si el modelo será similar al adoptado, por ejemplo, por muchas entidades bancarias, que encomiendan a sus clientes a realizar determinadas tareas de manera exclusiva en los cajeros automáticos, quedando el personal de las sucursales para el resto de operaciones.

Sea como fuere, parece que el del turismo es uno de los sectores que más fuerza está haciendo para recuperar cierta normalidad lo antes posible. Lo vemos hoy con este programa piloto de Marriot, hace unos días con el asistente de viajes puesto en marcha por Expedia y poco antes con el inminente lanzamiento del pasaporte COVID-19 de IATA. Es evidente que tras un 2020 catastrófico, todas sus miras están puestas en el despegue de la actividad en 2021, y hay que reconocer que, en estos casos, se están esforzando para conseguirlo.