Microsoft xCloud: Así es su interfaz web

Microsoft xCloud es una muestra más de la importancia que en los últimos años, y especialmente desde 2020, han cobrado los juegos para Microsoft. El año pasado las grandes estrellas a este respecto fueron, claro, el lanzamiento de Xbox Series y la llegada de Xbox Game Pass para PC. Y por supuesto tampoco podemos olvidar la compra de Zenimax, un movimiento que en el corto plazo amplia su catálogo de juegos, pero que puede traducirse en que la lista de exclusivos de Xbox (y PC, claro) crezca en cantidad y en calidad, lo que podría suponer un golpe para Sony.

Obviamente, 2021 no será tan espectacular como 2020 a este respecto (aunque con Microsoft nunca se sabe), pero sí que puede tener un protagonista muy esperado (aunque en realidad ya es parcialmente accesible desde el año pasado), que no es otro que Microsoft xCloud (que todavía no tenemos claro si finalmente mantendrá ese nombre), el servicio de juegos en la nube de Microsoft. Digo que es parcialmente accesible porque, desde septiembre del año pasado, ya está disponible para Android.

Si todavía no lo conoces, debes saber que Microsoft xCloud ofrece un servicio de juegos en la nube, es decir, que los juegos se ejecutan en los servidores de Microsoft, por lo que el usuario solo necesita una conexión rápida a Internet y, claro, un dispositivo en el que jugar. Algo parecido, por lo tanto, a lo que ofrecen GeForce Now y Google Stadia. Con el plus de que se incluye en Xbox Game Pass Ultimate y sí, por si te lo estás preguntando, efectivamente ofrece todos los títulos que forman parte de este servicio.

Google, Microsoft y NVIDIA están poniendo el foco en llevar sus servicios de juegos en la nube a los navegadores web, algo que tiene bastante que ver con la política de Apple con iOS y la App Store. Y es que cuando Microsoft quiso llevar Microsoft xCloud a los dispositivos de Apple a través de una app, las limitaciones y condiciones de la tienda de aplicaciones de iOS hicieron imposible que los usuarios de iPhone y iPad pudiéramos disfrutar del servicio, situación por la que también han pasado Google y NVIDIA.

En consecuencia, las tres empresas han apostado por crear una interfaz web para sus servicios. Las de Google Stadia y GeForce NOW ya las hemos visto, y hoy por fin tenemos las primeras imágenes filtradas, publicadas por The Verge, de la versión de Microsoft xCloud para navegador. Además, según indica el medio, algunos empleados de Microsoft ya han recibido acceso al servicio para poder probarlo, de cara a su próximo lanzamiento que, eso sí, no sabemos si se producirá en modo de beta cerrada o abierta.

También tenemos la confirmación de algo que ya imaginábamos, y es que la versión web de Microsoft xCloud requiere de un controlador compatible, si bien todavía no tenemos claro si solo los controladores oficiales de Xbox serán válidos o, por el contrario, se podrán emplear otros dispositivos siempre que cumplan con determinadas condiciones. Y tampoco sabemos la resolución de imagen servida por Microsoft, si bien lo más probable es que, al menos en este punto, las pruebas se estén centrando más en el funcionamiento, la interfaz y el rendimiento, y que las resoluciones más altas queden pendientes para más adelante.

Sea como fuere, esto es una estupenda noticia para quienes esperan (esperamos) la llegada de Microsoft xCloud a iOS e iPadOS, y además nos invita a pensar que no debería haber una gran diferencia de tiempo entre que ocurra esto y que el servicio también esté disponible para PC. Algo que se refuerza al saber que, al menos de momento, la beta de Microsoft xCloud solo funciona en navegadores basados en Chromium, lo que en teoría incluso nos invita a pensar en que llegue antes a PC que a iOS.

No obstante, también tiene sentido pensar que en esta fase de las pruebas hayan querido maximizar el número de participantes y tipos de dispositivos con diversas proporciones de aspecto. Lo más probable es que la compatibilidad de Microsoft xCloud con Safari también esté bastante avanzada, lo que nos confirma que primavera puede ser el momento elegido para su llegada.

Imágenes: The Verge