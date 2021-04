Microsoft aumenta el soporte para ratón y teclado en Xbox Series X y S

Pese a la todavía bastante marcada ausencia de juegos de nueva generación, y algunos de sus exclusivos más fuertes como Halo Infinite, parece que Microsoft estaría dándole una nueva vuelta de rosca las nuevas Xbox Series X y Series S, buscando convertir las máquinas en centros de productividad y ocio.

Según informó Tom Warren, miembro de The Verge, parece ser la compañía estaría ya realizando unas pruebas avanzadas para añadir el inminente soporte y compatibilidad del ratón y teclado a sus consolas, sumando una enorme funcionalidad para los usuarios.

Así pues, pronto podremos comenzar a hacer uso de estos periféricos en la versión propia del navegador web Microsoft Edge, que gracias al soporte multipestaña, nos permitirá sacar un máximo provecho a las aplicaciones web compatibles como Google Docs o WordPress, entre otras, con las que podremos convertir nuestra consola en un verdadero centro multiuso, otorgándole la capacidad de convertirse en un dispositivo para el trabajo o las clases.

Y es que si bien no contaremos con el respaldo y comodidad que puede ofrecer un sistema operativo completo Windows, sin duda se trata de un valor añadido muy a tener en cuenta para aquellos que quitan ahorrar en su setup.

Por desgracia, por el momento se trata de una función limitada para los Insiders de Microsoft, a igual que ya pasó con la primera llegada del navegador a las consolas.

and yes, Stadia works with mouse and keyboard in the Edge browser on Xbox 👍 pic.twitter.com/2RRcKShSaP

— Tom Warren (@tomwarren) April 23, 2021