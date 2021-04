Resident Evil Village está cada día más cerca, solo faltan con tan sólo unos días hasta que lleguemos al 7 de mayo, fecha prevista de su llegada a todas las plataformas. Sin embargo, además de la propia expectación y movimientos promovidos por los propios fans, sin duda Capcom se ha encargado de mantener la llama viva durante las últimas semanas, anunciando ahora novedades para su última beta abierta.

Capcom ha compartido hoy en varios comunicados oficiales y en sus redes sociales que la última beta abierta de Resident Evil Village contará con un periodo de disponibilidad más largo, que si bien mantendrá su fecha de inicio para el mismo día 2 de mayo (a partir de las 2:00 de la madrugada, horario de la península) en lugar de las 24 horas primeramente previstas, alargará su disponibilidad hasta el 9 de mayo (23:00, horario de la península).

We’ve heard your feedback and are extending the availability period for the final 60-minute multi-platform #REVillage demo.

The original 24-hour window starting 5PM PDT May 1 (1AM BST May 2) has been increased by a week, and now ends at the same times on May 9 PDT (May 10 BST). pic.twitter.com/8VKEU8bMnu

— Resident Evil (@RE_Games) April 26, 2021