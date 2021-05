Comprar una PS5 será complicado hasta 2023, según Sony

Si estás pensando en comprar una PS5 siento darte malas noticias, el CFO de Sony, Hiroki Totoki ha dicho textualmente que: «No creo que la demanda se esté calmando este año, e incluso si producimos muchas más unidades de PlayStation 5 el próximo año, nuestra oferta no podría igualar a la demanda«.

El CFO ha sido muy claro, la demanda seguirá siendo muy alta, y aunque puedan aumentar la producción de consolas PS5 en 2022, no llegarán a ser capaces de cubrir dicha demanda. Esto ya supone, por sí solo, un problema importante, pero no es el único. La especulación y la reventa seguirán haciendo de las suyas, lo que quiere decir que los especuladores seguirán drenando el stock de PS5 para seguir controlado el precio de dicha consola, y hacer que se mantenga en niveles muy elevados.

Con todo lo que hemos ido viendo hasta ahora, las recientes palabras de Sony, y la escasez de semiconductores a nivel internacional, tengo claro que no podremos comprar una PS5 con cierta facilidad, y a su precio normal hasta bien entrado 2023, y que ni siquiera el supuesto rediseño que estaría considerando la compañía japonesa lograría acelerar ese plazo.

Quiero comprar una PS5 cuanto antes: ¿Qué opciones tengo?

Siendo decirte que muy pocas. Lo más fácil ahora mismo sería comprar una PS5 en el mercado de reventa intentando buscar el precio más bajo posible. He visto precios de entre 550 y 650 euros, pero tened mucho cuidado, ya que podrías toparos con algún intento de estafa. Si recurrís a esta opción porque no os importa pagar un poco más con tal de no seguir esperando, seguid estos consejos:

Priorizad el trato en mano y probad la consola. Si no es posible, utilizad formas de pago seguras.

Si no es posible, utilizad formas de pago seguras. Comprad únicamente consolas que vengan con la correspondiente factura de compra para hacer efectiva la garantía, si fuese necesario, y para aseguraros de su origen.

de compra para hacer efectiva la garantía, si fuese necesario, y para aseguraros de su origen. Cuidado con las ofertas que resultan muy atractivas. Si parece demasiado bueno para ser verdad es porque, probablemente, se trate de un timo.

Otra opción es intentar cazar una unidad cuando se produzca alguna reposición de stock. Es muy complicado, y puede llevaros mucho tiempo, así que os recomiendo que os planteéis si realmente merece la pena invertir el tiempo y el esfuerzo que esto requiere. En mi caso, que quiero comprar una PS5, lo tengo muy claro, voy a esperar. Tengo todavía juegos pendientes de PS4, y un PC nuevo que monté hace muy poco, así que no tengo ninguna prisa. El único exclusivo que me llama mucho la atención es Demon´s Souls Remake, pero puedo «aguantar».

Esperar a comprar una PS5 cuando todo se normalice también es otra opción, y viendo los problemas de diseño que trae la consola es bastante interesante, ya que puede que en 2023 ya esté disponible la versión Slim de dicha consola, que debería ser más compacta, más fresca y más fiable (y puede que también más económica). En mi caso, creo que me inclinaré por esta última opción, ¿y vosotros?