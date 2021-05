Intel anunciará oficialmente los nuevos procesadores Tiger Lake-H mañana 11 de mayo y los principales fabricantes le darán la réplica con la correspondiente presentación de producto. ASUS, primer vendedor de portátiles para juegos, presentará al menos dos modelos nuevos (y otros actualizados) en un evento dedicado: ROG Zephyrus M16 y ROG Zephyrus S17.

Tiger Lake-H (H45) será la tercera entrega de la plataforma de undécima generación Core de Intel para portátiles. Llegará después del estreno de los modelos «U» e «Y» el pasado otoño (portátiles, convertibles y 2 en 1 de bajo y ultra bajo voltaje) y los «H» (35) lanzados recientemente que añadieron mayor rendimiento que los anteriores, pero controlando el consumo, grosor y peso.

Como los anteriores, serán fabricados en procesos tecnológicos de 10 nm++ «SuperFin», pero aumentarán su rendimiento con modelos de 6 y 8 núcleos de procesamiento nativo, nuevo controlador de memoria y las últimas tecnologías en conectividad, destacando Wi-Fi 6/6E, Thunderbolt 4.0 y PCIe 4.0. Aunque incluirán gráficas integradas de nueva hornada basadas en Intel Xe (Gen12), la potencia gráfica llegará de las RTX 30 Mobile de NVIDIA con las que se combinarán.

ASUS ya había revelado su catálogo global de portátiles para 2021 donde destacaron los ROG Zephyrus G14 y G15 o el ROG Zephyrus Duo por la novedad que suponía el uso de los procesadores AMD Ryzen 5000H. Por supuesto, ASUS sigue soportando el hardware de Intel y además de actualizar a la última generación modelos existentes comercializará otros nuevos como los que nos ocupa.

La mayor novedad de su catálogo llegará de un modelo con pantalla de 16 pulgadas y relación de aspecto 16:10. Esperamos que ASUS ofrezca la instalación del tope de gama de la plataforma, el Core i9-11980HK con 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento nativo, multiplicador desbloqueado para facilitar el overclocking y donde al menos dos de los núcleos podrían funcionar por encima de los 5 GHz de frecuencia.

Dependiendo de la configuración, el fabricante ofrecerá como opción otros modelos como los Core i9-11900H y Core i7-11800H también con 8 núcleos, mientras que las opciones más económicas pasarían por los 11400H y 11260H. Irá sobrado de memoria RAM y de almacenamiento con unidades de estado sólido PCIe 4.0, mientras que el apartado gráfico será potenciado con dedicadas hasta las RTX 3080.

We’ll be live on YouTube & Twitch with the latest ROG news on May 11, 2 PM (CEST)!#ROG #UnleashTheTiger #IntelGaming pic.twitter.com/NUxmEMukyQ

— ROG Global (@ASUS_ROG) May 9, 2021