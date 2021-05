Clubhouse finalmente llega a Android

El presente de Clubhouse parece bastante halagüeño, pero basta fijarse con un poco de atención para ver que el camino que tiene por delante puede ser verdaderamente tortuoso, y que a día de hoy no hay nada que garantice su persistencia a medio plazo. Y sí, soy consciente de que casi podríamos afirmar eso de cualquier servicio online, pero la principal diferencia es que Clubhouse, a día de hoy, es una moda que todavía no se ha consolidado, y sus responsables ni siquiera parecen preocupados por pisar el acelerador para lograr establecerse.

No hablo, por supuesto, de la estricta política de acceso por invitación. Es cierto que eso limita el crecimiento de Clubhouse, pero también es cierto que lo rodea de un halo de interés para todos aquellos usuarios que desean acceder al servicio pero todavía no pueden hacerlo. Me refiero a algo que, según podemos leer en Business Insider, finalmente ha sido solucionado, y es que el cliente de Clubhouse finalmente ya está disponible en Android.

Esto, en sí, no significa necesariamente que se vaya a incrementar el volumen de usuarios, pues eso sigue dependiendo de las invitaciones que Clubhouse va liberando entre sus usuarios, pero sí que los usuarios de Android ya podrán inscribirse en la lista de espera (es necesario hacerlo desde la app), y que además podrán recibir invitaciones por parte de sus contactos, que ya no tendrán que preguntarles previamente si son usuarios de iOS o Android.

Este lanzamiento, además, nos invita a pensar que el volumen de creación y envió de invitaciones, tanto a los que ya son usuarios como a quienes se han unido a la lista de espera podría ganar velocidad en breve, si es que no lo está haciendo ya. Hasta ahora Clubhouse ha funcionado muy bien en las rondas de financiación, pero poco a poco se va acercando el momento en el que el servicio deberá encontrar un modelo de negocio que le permita monetizar su base de usuarios y su alto prestigio.

Y el problema para Clubhouse es todavía más acuciante, puesto que a la sombra de su éxito, otros servicios han empezado a desplegar funciones con las que reproducir, al menos parcialmente, su modelo de funcionamiento. Desde los directos «solo voz» de Instagram hasta los Twitter Spaces, pasando por los nuevos chats de voz 2.0 de Telegram, muchas empresas han encontrado interesante la propuesta de Clubhouse, y han decidido llevarla a sus propias redes y servicios. Y claro, aunque no sean el original, sí que cuentan con la base de usuarios y los recursos necesarios para convertirse en una feroz competencia.

Tanto es así que no me extrañaría nada que la decisión de liberar ya el cliente para Android tenga mucho que ver con la presión por parte de los inversores, que ya vienen bastante escarmentados de otras experiencias similares en el pasado, en el que servicios multimillonarios en números de usuarios, tardaron bastante tiempo en encontrar una vía para monetizar sus actividades y ofrecer la rentabilidad que siempre busca un inversor.